Điều nên làm ngay sau khi mua vàng

Nhiều người dành rất nhiều thời gian để chọn thời điểm mua vàng, nhưng lại quên chuẩn bị cho quyết định quan trọng không kém: khi nào sẽ bán.

Phần lớn mọi người mua vàng đều bắt đầu bằng một mục tiêu khá đơn giản: tích lũy tài sản hoặc giữ giá trị khoản tiền mình đang có. Sau khi chọn được thời điểm phù hợp và hoàn tất giao dịch, nhiều người coi như việc mua vàng đã kết thúc. Thực tế, đây mới chỉ là một nửa của quyết định.

Điều đầu tiên nên làm sau khi mua vàng không phải là mở ứng dụng để theo dõi giá mỗi ngày, mà là tự trả lời một câu hỏi: Mình mua khoản vàng này để làm gì?

Đó có thể là khoản tiền dành cho kế hoạch mua nhà vài năm tới, quỹ học tập của con, khoản tích lũy dài hạn hoặc đơn giản là một cách giữ tiền nhàn rỗi. Khi mục tiêu được xác định rõ, bạn cũng sẽ dễ biết trong trường hợp nào mình nên bán.

Nếu không có câu trả lời từ đầu, rất dễ rơi vào tình huống giá tăng thì muốn chờ thêm vì nghĩ còn tăng nữa, còn khi giá giảm lại không muốn bán vì tiếc. Quyết định lúc đó không còn dựa trên kế hoạch, mà chủ yếu bị chi phối bởi diễn biến của thị trường.

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Một câu hỏi khác cũng đáng để trả lời là: Khi nào mình sẽ cần dùng đến số tiền này? Nếu đã có kế hoạch sử dụng khoản tiền trong một khoảng thời gian nhất định, việc nắm giữ vàng cũng nên gắn với mốc thời gian đó. Ngược lại, nếu đây là khoản tích lũy dài hạn và chưa có nhu cầu sử dụng, những biến động ngắn hạn của giá vàng có thể không phải yếu tố quan trọng nhất.

Cuối cùng, hãy tự xác định trước điều kiện để bán. Đó có thể là khi đạt được mục tiêu đã đặt ra, khi cần tiền cho một kế hoạch cụ thể hoặc khi việc nắm giữ vàng không còn phù hợp với kế hoạch tài chính của mình. Việc xác định trước sẽ giúp bạn bớt bị cuốn theo tâm lý đám đông mỗi khi giá vàng tăng hoặc giảm mạnh.

Không ai biết chính xác đâu là đỉnh hay đáy của giá vàng. Vì vậy, thay vì cố gắng bán đúng thời điểm hoàn hảo, nhiều khi điều quan trọng hơn là biết rõ vì sao mình mua và trong trường hợp nào mình sẽ bán.

Mua vàng không chỉ là quyết định bỏ tiền ra hôm nay. Đó còn là quyết định về việc bạn sẽ giữ khoản tài sản này trong bao lâu và sử dụng nó cho mục tiêu gì. Chuẩn bị được câu trả lời ngay từ đầu sẽ giúp những quyết định sau này rõ ràng hơn, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào biến động của giá vàng.