Đi làm xa trở thành "giọt nước tràn ly": Bài toán mới khi nhiều người chuyển việc, quyết không chuyển nhà

Không chuyển nhà, không hạ kỳ vọng để giữ việc, thứ đầu tiên dân văn phòng chọn thay đổi đôi khi chính là công việc.

Trong bối cảnh làn sóng sa thải, cắt giảm nhân sự vẫn đang tiếp diễn ở nhiều nơi trên thế giới, nhiều người mặc định rằng “giờ có việc” là may, đồng thời, họ cũng tìm mọi cách để không mất việc.

Nếu công ty ở quá xa chỗ làm, phương án giải quyết đơn giản là chuyển chỗ ở?

Nếu mức lương chưa được như kỳ vọng, chỉ cần cố tìm thêm 1 công việc khác ngoài giờ hành chính để cải thiện thu nhập là xong?

Đương nhiên, đó vẫn là những lựa chọn hợp lý, chỉ là không phải ai cũng chấp nhận cách giải quyết có phần “đi đường vòng” như vậy. Nói cách khác, thay vì chuyển nhà, hạ kỳ vọng hoặc thay đổi một vài khía cạnh trong cuộc sống để “giữ việc”, không ít người lại đối diện với vấn đề theo cách thẳng thắn hơn: Nếu công việc đang không như ý, vậy thì thứ cần thay đổi là công việc!

Dân văn phòng đang thay đổi định nghĩa “công việc lý tưởng”

Có một xu hướng mới đang âm thầm lan rộng trong giới công sở Hàn Quốc.

Trước đây tại xứ sở kim chi, khái niệm “công việc mơ ước” gói gọn trong 1 gạch đầu dòng: Làm việc cho các tập đoàn lớn có vốn nhà nước. Công việc ổn định, chế độ đãi ngộ tốt, ít nguy cơ mất việc khiến những nơi này từng được ví như “đích đến của sự nghiệp”. Thế nhưng, ngày càng nhiều nhân viên văn phòng, đặc biệt là những người dưới 30 tuổi, chủ động rời bỏ những vị trí từng được xem là lý tưởng, để tìm kiếm một công việc phù hợp hơn với cuộc sống của mình.

Một nhân viên 29 tuổi, từng làm việc 5 năm tại một tập đoàn lớn vốn nhà nước, đã quyết định nghỉ việc vào cuối năm 2025, để chuyển sang một công ty tư nhân quy mô nhỏ hơn, dù công việc cũ vốn được nhiều người ngưỡng mộ. Nhân viên này tiết lộ điều khiến anh nghỉ việc không phải vì danh tiếng của nơi làm việc giảm đi, mà bởi mức lương không còn tương xứng với khối lượng công việc, môi trường làm việc cứng nhắc và áp lực ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, việc sống ở Seoul (Hàn Quốc) và phải đi làm ở 1 địa phương khác cách chỗ ở tới 1,5 tiếng di chuyển cũng khiến anh bớt mặn mà với việc ở lại.

"Tôi quyết định chuyển việc vì nghĩ rằng nếu ở lại lâu hơn nữa, sau này sẽ càng khó có cơ hội thay đổi" - Anh chia sẻ.

Một nhân viên khác ngoài 30 tuổi, hiện làm việc tại tập đoàn có trụ sở ở tỉnh Gyeongsang (Hàn Quốc), cũng đang cân nhắc nghỉ việc sau khi lập gia đình và có con nhỏ. Trước đây, việc công ty của 2 vợ chồng cách nhau khoảng 300 km, khiến họ buộc phải “mỗi người ở 1 nơi” gần công ty để tiện đi làm và chỉ gặp nhau vào cuối tuần.

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Những câu chuyện trên phản ánh một sự thay đổi đáng chú ý trong suy nghĩ của nhiều lao động trẻ Hàn Quốc. Nếu trước đây, "công việc lý tưởng" đồng nghĩa với sự ổn định và danh tiếng thì hiện nay, nhiều người đặt ưu tiên vào mức thu nhập cạnh tranh, cơ hội phát triển, sự linh hoạt và khả năng cân bằng giữa công việc với cuộc sống cá nhân. Một vị trí được xã hội đánh giá cao không còn đủ sức giữ chân nhân viên nếu họ phải đánh đổi quá nhiều về thời gian, gia đình hay chất lượng cuộc sống.

Tỷ lệ dân văn phòng chủ động nghỉ việc ngày càng tăng

Giữa làn sóng sa thải, cắt giảm nhân sự, tỷ lệ dân văn phòng Hàn Quốc chủ động xin nghỉ việc lại càng ngày càng tăng.

Theo dữ liệu được công bố, số nhân viên tự nguyện nghỉ việc tại 6 trong số 10 doanh nghiệp có vốn nhà nước lớn nhất Hàn Quốc, đã tăng trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Đáng chú ý, nhóm nghỉ việc nhiều nhất là nhân viên ở độ tuổi 20-30 với dưới 10 năm kinh nghiệm.

Tại Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (Korail), số đơn xin nghỉ việc tự nguyện gần như tăng gấp đôi, từ 313 người vào năm 2021 lên 602 người tính đến cuối năm 2025. Trong tổng số 1.774 nhân sự nghỉ việc trong năm 2025, có tới 579 người dưới 30 tuổi, chiếm 32,6% - cao gấp hơn 2 lần so với tỷ lệ 17,6% ghi nhận vào năm 2021.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Tổng công ty Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc (LH). Số nhân viên chủ động nghỉ việc tăng từ 202 người lên 246 người trong cùng giai đoạn, đồng thời tỷ lệ nghỉ việc tự nguyện trong tổng số người rời công ty cũng tăng từ 35,3% lên 42%. Đặc biệt, số người nghỉ việc chỉ sau chưa đầy một năm gia nhập doanh nghiệp đã tăng từ 25 lên 62 người, cao gấp khoảng 2,5 lần.

Theo nhận định của các chuyên gia, nguyên nhân lớn nhất của thực trạng này nằm ở khoảng cách thu nhập. Dữ liệu từ hệ thống công khai thông tin các tổ chức công Alio cho thấy: Nhân viên mới gia nhập 10 doanh nghiệp nhà nước lớn trong năm 2026 nhận mức lương dao động từ 38,65 triệu won/năm đến 52,63 triệu won/năm (khoảng 715 triệu đồng đến 974 triệu đồng).

Trong khi đó, theo Liên đoàn Doanh nghiệp Hàn Quốc, mức thu nhập bình quân của sinh viên mới tốt nghiệp gia nhập các doanh nghiệp tư nhân lớn có từ 500 nhân viên trở lên đạt khoảng 55.161 USD (khoảng 1,45 tỷ đồng). Chưa kể, các tập đoàn như Samsung Electronics hay SK Hynix còn chi trả thêm các khoản thưởng theo hiệu quả kinh doanh, giúp tổng thu nhập thực tế cao hơn đáng kể.

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Giáo sư Im Tobin thuộc Trường Cao học Hành chính công, Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), nhận định: Chính sách thưởng hấp dẫn của doanh nghiệp tư nhân đang thu hút lao động trẻ. Ông cảnh báo nếu những nhân sự trẻ, có năng lực tiếp tục rời đi, sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước sẽ suy giảm đáng kể trong tương lai.

Ngoài tiền lương, vị trí địa lý cũng trở thành rào cản lớn. Phần lớn trụ sở của các doanh nghiệp vốn nhà nước đều đã chuyển khỏi khu vực thủ đô Seoul từ nhiều năm trước. Nhân viên thường xuyên phải luân chuyển công tác giữa các địa phương và chấp nhận cuộc sống xa gia đình. Với nhiều lao động trẻ, đặc biệt là những người đã lập gia đình hoặc muốn gắn bó lâu dài với Seoul, đây là sự đánh đổi mà họ không chấp nhận.

Trong bối cảnh ưu tiên nghề nghiệp của thế hệ trẻ thay đổi, sự ổn định thôi không còn đủ để định nghĩa một "công việc trong mơ".

(Nguồn: Korea JoongAng Daily)