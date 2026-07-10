Góc khuất nghề sale

Nghề sale bây giờ không còn chỉ dừng lại ở việc "ngồi rà danh sách data khách hàng rồi gọi điện" nữa.

Nghề sale bây giờ không còn đơn thuần là bán hàng. Và phía sau mỗi vị khách vừa chốt đơn - dù lớn hay nhỏ, là không ít đầu việc mà trước đây vốn thuộc về marketing, truyền thông hay sáng tạo nội dung. Thế nên, những áp lực hay "góc khuất" của nghề sale cũng không còn giống trước. KPI và doanh số vẫn là câu chuyện quen thuộc, nhưng điều khiến nhiều người đau đầu lại đến từ các vai trò mới mà họ phải đảm nhận mỗi ngày.

1. Muốn ra số, phải biết làm content

Có một thực tế khá thú vị: Người làm sale bây giờ dành không ít thời gian để nghĩ ý tưởng video hơn là nghĩ kịch bản chốt đơn.

TikTok, Facebook, LinkedIn hay YouTube Shorts đã trở thành "mặt tiền" mới của việc bán hàng. Thay vì chỉ nhắn tin hay gọi điện cho từng khách, nhiều người lựa chọn xây kênh cá nhân, chia sẻ kiến thức, review sản phẩm hoặc kể những câu chuyện thực tế để khách hàng tự tìm đến.

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Điều đó cũng đồng nghĩa với việc người trong ngành giờ không chỉ cạnh tranh bằng giá, mối quan hệ hay kỹ năng giao tiếp, mà còn cạnh tranh bằng khả năng sáng tạo nội dung. Một video đủ hay, một bài viết đúng insight hay một góc nhìn hữu ích có thể mang về hàng chục khách hàng tiềm năng, trong khi những nội dung nhạt nhòa rất dễ "chìm nghỉm" giữa hàng nghìn video xuất hiện mỗi ngày.

Với không ít người, áp lực lớn không còn nằm ở chuyện hôm nay bán được bao nhiêu đơn, mà là ngày mai phải đăng gì để khách hàng vẫn nhớ đến mình.

2. Xây dựng thương hiệu cá nhân là điều bắt buộc

Khách hàng không chỉ quan tâm sản phẩm tốt đến đâu, điều đầu tiên họ đặt câu hỏi là: Người đang tư vấn cho mình có đủ uy tín hay không?

Thế nên xây dựng thương hiệu cá nhân đã trở thành yếu tố gần như bắt buộc với người làm sale. Mục tiêu không hẳn là phải trở thành KOL hay influencer, mà là khiến khách hàng nhớ đến mình như một người am hiểu lĩnh vực, sẵn sàng chia sẻ thông tin hữu ích và đủ đáng tin để tìm đến khi có nhu cầu.

Đây cũng là áp lực khá mới của nghề. Bởi thương hiệu cá nhân không thể xây dựng trong một sớm một chiều, cũng không thể "đi đường tắt". Nó đòi hỏi sự xuất hiện đều đặn, nội dung có giá trị và một hình ảnh nhất quán trong thời gian dài.

3. Mạng xã hội khiến một sai sót nhỏ cũng có thể lan truyền rất nhanh

Một tin nhắn thiếu sự tinh tế, một cuộc tư vấn chưa đủ rõ ràng hay một tình huống xử lý chưa thỏa đáng cũng có thể bị chụp màn hình và chia sẻ lên mạng xã hội. Trong thời đại mà mọi trải nghiệm đều có thể trở thành nội dung, người làm sale cũng chịu áp lực lớn hơn trong từng lần tương tác với khách hàng.

Điều này khiến công việc không còn dừng ở việc bán được sản phẩm. Người làm sales còn phải chú ý đến cách giao tiếp, tốc độ phản hồi và cách xử lý những tình huống phát sinh để tránh biến một sự cố nhỏ thành câu chuyện được lan truyền rộng rãi.

Ảnh minh họa

Áp lực ấy càng lớn khi khách hàng ngày càng có nhiều "quyền lực" trên mạng xã hội. Một bài đăng nhận được nhiều lượt tương tác có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả cá nhân lẫn doanh nghiệp. Vì vậy, với nhiều người làm sale, mỗi cuộc trò chuyện với khách hàng đều cần sự cẩn trọng, bởi không ai biết đoạn hội thoại nào có thể xuất hiện trên newsfeed vào ngày hôm sau.

4. Cạnh tranh về tốc độ

Có một thay đổi khá rõ trong vài năm gần đây: Khách hàng không chỉ kỳ vọng sản phẩm tốt, sale tư vấn có tâm mà còn muốn được phản hồi gần như ngay lập tức.

Một tin nhắn trả lời sau vài tiếng, một cuộc gọi nhỡ không kịp gọi lại hay một báo giá gửi chậm hơn đối thủ vài phút cũng có thể khiến cơ hội bán hàng vuột mất. Khi khách hàng có nhiều lựa chọn, khoảng thời gian họ sẵn sàng chờ đợi để được tư vấn cũng ngắn hơn rất nhiều.

Điều đó khiến người làm sale luôn phải duy trì trạng thái "sẵn sàng online 24/7". Họ liên tục theo dõi điện thoại, cập nhật tin nhắn trên nhiều nền tảng và cố gắng xử lý yêu cầu của khách nhanh nhất có thể. Không phải vì bị ép buộc, mà bởi chỉ cần chậm vài phút, khách hàng hoàn toàn có thể chuyển sang một đơn vị khác chỉ với vài thao tác tìm kiếm.

Bán hàng vì thế không còn là cuộc đua của riêng sản phẩm hay mức giá, mà còn là cuộc đua về tốc độ và trải nghiệm. Càng phản hồi nhanh, đúng nhu cầu và đúng thời điểm, cơ hội chốt đơn càng cao.