Dư sức mua nhà vẫn đi ở thuê

Có rất nhiều lý do để một người có tiềm lực tài chính tốt quyết định ở thuê thay vì mua nhà.

Trước đây, mua nhà thường được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu sự ổn định về tài chính. Thế nhưng, cùng với sự thay đổi trong tư duy sống và cách quản lý tài sản, ngày càng nhiều người dù hoàn toàn đủ khả năng mua nhà, vẫn chủ động lựa chọn ở thuê. Không phải vì không đủ tiền, mà bởi họ nhìn việc sở hữu bất động sản dưới một góc độ khác: Nhà là nơi để ở, còn tiền là công cụ để làm việc khác.

1. Tiền mặt sinh lời tốt hơn khi nằm ở nơi khác

Giả sử một người có trong tay 10 tỷ đồng. Thay vì dùng toàn bộ số tiền để mua một căn hộ, họ chọn thuê một nơi ở với chi phí phù hợp. Phần tiền mặt hiện có được đầu tư vào cổ phiếu, quỹ mở, trái phiếu, doanh nghiệp hoặc các kênh tạo dòng tiền khác.

Với nhóm này, căn nhà không phải là tài sản tạo ra lợi nhuận hằng tháng mà chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Trong khi đó, nguồn vốn nếu được phân bổ hợp lý có thể tạo ra lợi nhuận cao hơn chi phí thuê nhà mỗi năm.

Nói cách khác, họ không thiếu tiền mua nhà, chỉ là cho rằng đồng tiền sẽ phát huy hiệu quả lớn hơn nếu tiếp tục "làm việc" thay vì nằm cố định trong một tài sản.

2. Giữ quyền tự do thay đổi nơi sống bất cứ lúc nào

Công việc hiện nay thay đổi nhanh hơn trước rất nhiều. Hôm nay làm ở trung tâm thành phố, vài năm sau có thể chuyển sang khu vực khác, sang tỉnh thành khác hoặc thậm chí ra nước ngoài.

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Nếu đã mua nhà, mỗi lần thay đổi công việc hoặc nhu cầu sống đều kéo theo hàng loạt bài toán như bán nhà, cho thuê, sửa chữa hay chấp nhận quãng đường đi làm xa hơn.

Trong khi đó, người ở thuê chỉ cần hết hợp đồng là có thể chuyển đến nơi phù hợp hơn.

Sự linh hoạt này đặc biệt hấp dẫn với những người làm trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, truyền thông hoặc các công việc có xu hướng dịch chuyển thường xuyên. Với họ, khả năng "xê dịch" dễ dàng đôi khi còn có giá trị hơn việc sở hữu một địa chỉ cố định.

3. Không muốn toàn bộ tài sản "đóng băng" trong một căn nhà

Một căn nhà thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng tài sản của mỗi người.

Khi dồn phần lớn tiền tiết kiệm vào bất động sản, khả năng xoay xở trước những cơ hội đầu tư hoặc biến cố bất ngờ sẽ giảm đi đáng kể. Muốn rút tiền cũng không đơn giản vì bất động sản không phải tài sản có tính thanh khoản cao.

Nhiều người vì vậy chấp nhận thuê nhà để duy trì lượng tiền mặt và tài sản có thể chuyển đổi nhanh. Điều này giúp họ chủ động hơn khi muốn khởi nghiệp, đầu tư, mở rộng kinh doanh hoặc đơn giản là đối phó với những tình huống phát sinh trong cuộc sống.

Với họ, sự chủ động về dòng tiền mang lại cảm giác an toàn không kém gì việc có trong tay giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

4. Thích trải nghiệm nhiều khu vực trước khi "chốt" nơi an cư

Một người ở tuổi 28 có thể thích sống giữa trung tâm vì gần nơi làm việc và nhiều hoạt động giải trí. Đến tuổi 35, họ lại muốn chuyển về khu vực yên tĩnh hơn để nuôi con. Sau đó vài năm, nhu cầu có thể tiếp tục thay đổi.

Thay vì vội vàng mua nhà rồi gắn bó hàng chục năm, nhiều người coi việc thuê nhà giống như "ở thử" nhiều khu vực khác nhau.

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Họ có cơ hội trải nghiệm chất lượng giao thông, trường học, tiện ích, cộng đồng cư dân hay nhịp sống thực tế trước khi quyết định xuống tiền. Đến khi xác định rõ mình muốn sống ở đâu trong 10-20 năm tiếp theo, việc mua nhà sẽ chắc chắn và ít rủi ro hơn.

5. Nhà không còn là thước đo duy nhất của thành công

Quan niệm "có nhà mới ổn định" đang dần được thay thế bằng cách nhìn thực tế hơn.

Với nhiều người trẻ, một cuộc sống chất lượng được tạo nên từ nhiều yếu tố: công việc phù hợp, sức khỏe tốt, thời gian cho bản thân/gia đình, khả năng trải nghiệm và sự chủ động về tài chính.

Trong bức tranh đó, căn nhà chỉ là một phần chứ không còn là mục tiêu phải đạt được càng sớm càng tốt. Họ sẵn sàng thuê một căn hộ đẹp, gần nơi làm việc, tận hưởng tiện ích hiện đại thay vì dồn toàn bộ nguồn lực để sở hữu một căn nhà nhưng phải đánh đổi bằng áp lực tài chính hoặc cắt giảm quá nhiều nhu cầu khác.

Không phải ai ở thuê cũng đang cố gắng tiết kiệm để mua nhà trong tương lai gần. Với nhiều người, thuê nhà đơn giản là một lựa chọn đã được tính toán kỹ lưỡng. Họ đánh đổi quyền sở hữu để đổi lấy sự linh hoạt, khả năng quản lý dòng tiền hiệu quả và nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống.

Suy cho cùng, một căn nhà chỉ thực sự có ý nghĩa khi phù hợp với mục tiêu sống của mỗi người. Còn việc mua hay thuê không phản ánh mức độ thành công, mà chỉ là hai cách khác nhau để xây dựng sự ổn định tài chính và chất lượng sống.