Giá vàng bất ngờ đảo chiều trong sáng nay

Sau 3 phiên giảm liên tiếp, giá vàng trong nước sáng 10/7 đồng loạt tăng mạnh ở hầu hết các thương hiệu, với mức tăng phổ biến từ 1,5-2 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, giá vàng miếng tại SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 146,9 chiều mua - 149,9 triệu đồng/lượng chiều bán.

Mi Hồng tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,8 triệu đồng/lượng chiều bán, lên 147,8 - 149,3 triệu đồng/lượng.

Ở vàng nhẫn, SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 146,6 - 149,6 triệu đồng/lượng.

DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, lên 146 - 149 triệu đồng/lượng.

PNJ tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua và 1 triệu đồng/lượng chiều bán, lên 146 - 149,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 145,5 - 149,5 triệu đồng/lượng, trong khi Mi Hồng tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,8 triệu đồng/lượng chiều bán, lên 147,8 - 149,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải sáng nay

Sáng 10/7, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.122 USD/ounce, tăng 45 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Đà tăng diễn ra khi thị trường phục hồi sau phiên bán tháo trước đó, dù lợi suất trái phiếu Mỹ, đồng USD và giá dầu vẫn neo cao do căng thẳng Mỹ - Iran leo thang.

Thị trường tiếp tục chịu tác động trái chiều từ báo cáo việc làm tháng 6 và biên bản cuộc họp Fed. Báo cáo cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 57.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2%, trong khi số liệu việc làm tháng 4-5 được điều chỉnh giảm tổng cộng 74.000, qua đó làm suy yếu kỳ vọng Fed sớm tăng lãi suất và hỗ trợ giá vàng.

Tuy nhiên, biên bản họp Fed lại nhấn mạnh rủi ro lạm phát, với 9/18 nhà hoạch định chính sách dự báo có ít nhất một đợt tăng lãi suất vào tháng 12. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,579% và chỉ số DXY ở mức 100,96, đà tăng của vàng vẫn bị hạn chế.



