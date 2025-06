Điều hòa âm trần dùng có tốn điện hơn điều hòa thường: Người dùng đưa ra câu trả lời

Vào mùa hè hay những ngày nắng nóng cao điểm, điều hòa là một trong những thiết bị làm mát được nhiều gia đình sử dụng với công suất gần như tối đa. Trong những năm gần đây, bên cạnh những chiếc điều hòa truyền thống treo tường, có một loại điều hòa nhiều người dùng lựa chọn. Đó là điều hòa âm trần.

Điều hòa âm trần là dòng máy lạnh được thiết kế lắp đặt "ẩn" vào trần nhà hay tường nhà, chỉ để lộ mặt nạ trang trí hay phần cửa quạt gió của dàn lạnh ở bên ngoài.

Các loại điều hòa âm trần, âm tường phổ biến hiện nay (Ảnh minh họa)

Cũng chính bởi vậy, điều hòa âm trần được đa số các chuyên gia và người dùng đánh giá có tính thẩm mỹ cao hơn so với điều hòa treo tường. Tuy nhiên, trước khi chọn mua và lắp đặt, nhiều người dùng cũng băn khoăn: Vậy điều hòa âm trần dùng có tốn điện hơn điều hòa hay không?

Người dùng nhận xét về điều hòa âm trần

Một bài đăng về điều hòa âm trần trong hội nhóm về đồ gia dụng trên Facebook sở hữu gần 1 triệu thành viên, nhận xét về khả năng tiêu thụ điện của điều hòa âm trần, đa phần người dùng đều bình luận: Điều hòa âm trần tiêu thụ nhiều điện năng hơn hay tốn điện hơn so với điều hòa treo tường.

Dưới đây là một số ý kiến tiêu biểu:

"Điều hòa âm trần mát mà cũng tốn điện lắm. Mỗi lần mà vệ sinh hay bảo trì phải gọi hãng nữa" - người dùng tài khoản Shuki Dao

"Tốn điện lắm ấy. Nhà em 2 vợ chồng 1 đứa con tháng dùng 6 triệu tiền điện" - người dùng tài khoản Phạm Thu Trang

"Lắp và dùng điều hòa âm trần thì phải xác định chi phí ban đầu cao và tốn điện hơn hẳn điều hòa thường luôn" - người dùng tài khoản Trang Nguyen

"Nếu không tính đến yếu tố chi phí và tiền điện thì mình chấm điểm điều hòa âm trần 10/10 luôn" - người dùng tài khoản Hoàng Quỳnh Anh

"Về mặt thẩm mỹ thì ok nhưng công nhận là tốn điện thật. Chắc cũng do công suất máy, nhà chị gái mình chỉ bật lúc đi ngủ tối thôi mà tháng nào cũng hơn 5 triệu tiền điện" - người dùng tài khoản Ben Hoàng

Trên thực tế, muốn biết một chiếc điều hòa có tiêu thụ nhiều điện, có tốn điện hay không, ta cần nhìn vào công suất của thiết bị. Cụ thể, ở dòng điều hòa âm trần, đa phần các thiết bị đều có công suất 12.000 BTU trở lên, tương đương với điều hòa 1.5 HP.

Ngoài ra còn có những dòng công suất 18.000BTU (2 HP), 21.000 - 24.000 BTU (2.5 HP) hay thậm chí là 3 cho đến 5 HP trở lên. Những con số trên cho thấy, công suất phổ biến của điều hòa âm tường cao hơn so với của điều hòa treo tường. Chính vì vậy, việc điều hòa âm tường tiêu tốn nhiều điện năng hơn là điều dễ hiểu.

Điều hòa âm trần hoạt động như thế nào?

Các nhà sản xuất và phân phối điều hòa cho biết, về cơ bản, điều hòa âm trần không quá khác biệt so với điều hòa treo tường. Thiết bị vẫn có 2 bộ phận chính là dàn nóng - ngoài trời, và dàn lạnh - trong nhà. Cụ thể, dàn nóng đặt ngoài trời, kết nối với dàn lạnh thông qua hệ thống ống đồng và dây tín hiệu. Không khí trong phòng được hút vào qua bộ lọc, làm lạnh bằng môi chất lạnh, sau đó thổi trở lại không gian.

Mặt nạ của máy được thiết kế đặc biệt để luồng khí mát phân phối đồng đều theo bốn hướng (hoặc hai hướng ở một số mẫu), giúp nhiệt độ trong phòng được làm mát nhanh và đồng nhất hơn so với máy lạnh treo tường truyền thống.

Theo nguyên lý vật lý dòng đối lưu, khi luồng khí mát được phân bổ đều từ trần xuống sẽ giúp cân bằng nhiệt tốt hơn, giảm hiện tượng lạnh cục bộ hay “góc chết” nhiệt độ trong phòng giống như hay gặp ở điều hòa treo tường. Chính bởi vậy, ngoài yếu tố thẩm mỹ, nhiều người dùng cũng đánh giá cao khả năng làm mát, đem lại không gian thoáng đãng và dễ chịu hơn của điều hòa âm trần.

Bên cạnh các ưu điểm, ở điều hòa âm trần vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Theo các chuyên gia, trước tiên là chi phí đầu tư cao, cả về giá máy và chi phí lắp đặt.

Do hệ thống được lắp âm trần, thi công đòi hỏi kỹ thuật cao và thời gian triển khai dài hơn so với các dòng điều hòa treo tường. Ngoài ra, việc bảo trì, vệ sinh cũng phức tạp hơn do dàn lạnh nằm khuất trên trần. Người dùng cần kiểm tra và vệ sinh định kỳ để tránh tích tụ bụi bẩn, ảnh hưởng đến hiệu quả làm mát và tuổi thọ của máy.

Điều hòa âm trần không phải là lựa chọn tối ưu cho mọi đối tượng. Với những căn phòng nhỏ dưới 15 m² hoặc trần nhà thấp, sử dụng máy lạnh treo tường vẫn là phương án tiết kiệm và hiệu quả hơn. Ngược lại, với những ai đang tìm kiếm một giải pháp làm mát mạnh mẽ, thẩm mỹ cao và không gian mở thoáng đãng, điều hòa âm trần xứng đáng là khoản đầu tư đáng cân nhắc.

Như đã thống kê ở trên, điều hòa âm trần thường có công suất lớn, dao động từ 1.5 HP đến trên 5 HP, phù hợp với những không gian rộng từ 20 m² trở lên. Với khả năng làm mát đồng đều và độ ồn thấp, đây là giải pháp lý tưởng cho các khu vực cần sự yên tĩnh như phòng làm việc, thư viện hay khách sạn. Các dòng sản phẩm hiện đại cũng hỗ trợ điều khiển từ xa, lập trình nhiệt độ theo thời gian và tích hợp cảm biến nhiệt độ thông minh, giúp tiết kiệm điện năng đáng kể.