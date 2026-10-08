Điều đàn ông thành công nhất cần học

Hôm nay, lướt Facebook, tôi dừng lại rất lâu ở dòng trạng thái NSND Trung Anh viết cho Lionel Messi sau đêm anh chia tay đội tuyển Argentina.

Dòng trạng thái làm tôi dừng tay

Hôm nay, đang lướt Facebook, tôi bắt gặp dòng trạng thái NSND Trung Anh đăng từ hôm trước, chỉ ít giờ sau khi Messi đá trận cuối cùng cho đội tuyển Argentina: "Chúc mừng anh, người đàn ông nhất của hành tinh. Anh chia tay màu áo đội tuyển, tôi càng yêu quý anh hơn. Anh biết khi nào nên dừng lại, đó cũng là một phẩm chất của người đàn ông thực sự. Chúc anh có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Anh mãi ở trong lòng người hâm mộ."

Với nhiều người thế hệ tôi, chú Trung Anh là "bố Sơn" trong "Về nhà đi con", người cha một mình nuôi 3 cô con gái từng khiến bao người xem phải rơi nước mắt. Trước đó, người ta đã nhớ chú qua vai Lương Bổng trong "Người phán xử". Ngoài đời, chú tên thật là Bùi Trung Anh, sinh năm 1961 ở Đức Thọ, Hà Tĩnh, trưởng thành từ sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam và nghỉ hưu đúng tuổi năm 2021.

Điều làm tôi dừng tay lại là lý do chú đưa ra. Chú không nhắc tới bàn thắng hay danh hiệu nào, mà khen Messi vì anh biết khi nào nên dừng lại, rồi chúc anh hạnh phúc bên gia đình. Tôi cũng là một người đàn ông có vợ, có con, và đọc tới hai chữ "thực sự" ở cuối câu ấy, tôi tự hỏi nếu một ngày có ai viết về mình như thế, họ sẽ nhìn vào sự nghiệp của tôi hay nhìn vào gia đình của tôi.

Dòng trạng thái của NSND Trung Anh (Ảnh chụp màn hình)

Những người trên khán đài

Tôi tìm đọc lại về đêm 6/10 ở sân Monumental, Buenos Aires. Messi kiến tạo cho Nicolás Otamendi và Nico Paz ghi 2 bàn đầu, rồi tự mình sút thành công quả phạt đền ấn định chiến thắng 3-0 trước Benin. Đó là bàn thắng thứ 126 trong trận đấu thứ 208 của anh cho đội tuyển. Khi tiếng còi kết thúc vang lên, trọng tài trao quả bóng tận tay anh, và Messi nói với cả sân vận động rằng anh yêu họ và sẽ nhớ họ.

Nhưng những con số ấy không giữ tôi lại lâu. Thứ khiến tôi đọc chậm hẳn lại là danh sách những người có mặt trên khán đài đêm hôm đó, gồm Antonela Roccuzzo, các con trai của anh, và bà Celia Cuccittini, mẹ của anh. Một người đàn ông chơi trận cuối cùng của một chặng đường 21 năm, và những người ngồi trên khán đài để tiễn anh vẫn là gia đình đã đi cùng anh suốt chặng đường ấy.

Cô bé ở nhà người bạn

Năm 1996, trong một kỳ nghỉ hè ở Rosario, cậu bé Messi đến chơi nhà Lucas Scaglia, người bạn cùng đội trẻ Newell's Old Boys, và gặp Antonela, em họ của bạn mình. Theo câu chuyện được báo La Nación kể lại năm 2017, cậu đã hỏi Scaglia cô bé ấy là ai. Năm 2000, gia đình Messi chuyển sang Barcelona, và hai đứa trẻ chỉ còn giữ liên lạc thưa thớt.

Theo tờ Infobae, tình yêu của họ chỉ thực sự bắt đầu khi Messi trở về Rosario để ở bên Antonela, lúc một người bạn của cô vừa qua đời vì tai nạn giao thông. Ngày 30/6/2017, khi đã là một trong những người nổi tiếng nhất hành tinh, anh trở về đúng thành phố ấy để cưới cô bé năm nào. Đầu năm 2026, anh vẫn thừa nhận Antonela lãng mạn hơn mình nhiều, và nói điều anh thích nhất là làm cho những người mình yêu thấy dễ chịu và hạnh phúc.

Đàn ông chúng tôi hay được dạy rằng thành công là đi thật xa. Messi đã đi xa hơn gần như bất kỳ ai trong nghề của mình, rồi chọn quay về đúng nơi mình bắt đầu, với đúng người con gái đã quen anh từ khi anh chưa là ai cả. Đọc tới đó, tôi nghĩ tới vợ mình, người chưa bao giờ cần tôi giành một danh hiệu nào để ở lại bên tôi.

Quy tắc trong nhà của một ông bố

Thiago, con trai đầu của Messi và Antonela, chào đời ngày 2/11/2012. Mateo ra đời ngày 11/9/2015, còn cậu út Ciro sinh ngày 10/3/2018. Messi từng kể rằng sự ra đời của Thiago là một bước ngoặt trong cuộc đời mình, và năm 2023, anh nói mình đang cố truyền cho các con những giá trị mà anh được dạy từ khi còn nhỏ.

Đầu năm 2026, trong một cuộc trò chuyện hiếm hoi về đời riêng, Messi kể nhà anh có một quy tắc do Antonela đặt ra, rằng bố con không được chơi bóng trong nhà. Tôi bật cười khi đọc tới đó, vì người đàn ông chơi bóng giỏi nhất thế giới về tới nhà cũng phải nghe lời vợ như bao ông bố khác. Cả 3 cậu bé hiện tập luyện trong hệ thống đào tạo trẻ của Inter Miami, câu lạc bộ nơi bố chúng đang thi đấu.

Là một người cha, tôi hiểu rằng con mình sẽ không nhớ bố đã làm được bao nhiêu việc lớn ngoài kia. Chúng sẽ nhớ bố đã dạy chúng điều gì, đã nghe lời mẹ chúng ra sao và đã có mặt ở nhà bao nhiêu buổi tối.

(Ảnh: IGNV)

Bàn thắng hướng lên bầu trời

Năm 2000, ông Jorge Messi đưa cả gia đình rời Rosario sang Barcelona để cậu con trai 13 tuổi theo đuổi bóng đá. Ông vừa là cha vừa là người đại diện của Messi trong sự nghiệp cầu thủ. Messi từng kể cha mình luôn khắt khe, luôn thẳng thắn chê trách, và chính những lời ấy đã thúc anh trở thành phiên bản tốt nhất của mình.

Tháng 8/2026, chỉ vài tuần sau trận chung kết World Cup, ông Jorge qua đời. Báo chí Argentina viết rằng Messi coi cha là chỗ dựa của đời mình, và khi công bố rời đội tuyển vào cuối tháng ấy, anh đã nhắc tới nỗi đau mất mát riêng. Đêm 6/10, khi ghi bàn thắng cuối cùng cho đội tuyển, Messi ăn mừng bằng cách hướng lên bầu trời. Đó là bàn thắng đầu tiên anh ghi cho Argentina kể từ ngày cha anh ra đi.

Ở tuổi nào thì một người đàn ông vẫn là con của một người cha. Có những bàn thắng được ghi cho cả sân vận động, và có những bàn thắng chỉ dành cho một người không còn ngồi trên khán đài nữa.

(Ảnh: IGNV)

Biết khi nào nên dừng lại

Ở World Cup 2026, Messi 39 tuổi vẫn ghi 8 bàn và đưa Argentina vào trận chung kết thứ hai liên tiếp. Anh vẫn còn hợp đồng với Inter Miami tới năm 2028, và quyết định ra đi hoàn toàn nằm trong tay anh. Vậy mà trong lá thư chia tay, anh viết rằng quyết định ấy đã làm anh đau và vẫn đang làm anh đau tận đáy lòng, nhưng anh hiểu đây là đúng thời điểm. Anh cũng viết rằng phía sau mình là những cầu thủ trẻ rất giỏi, xứng đáng có chỗ trong đội.

Đàn ông chúng tôi được dạy phải cố thêm, phải gắng thêm, phải ở lại tới cùng. Ít ai dạy chúng tôi rằng dừng lại đúng lúc cũng cần can đảm, nhất là khi mình vẫn còn chơi được và vẫn còn được yêu. Chú Trung Anh rời Nhà hát Kịch Việt Nam khi tới tuổi nghỉ hưu, rồi vẫn đứng lớp dạy diễn xuất cho lớp trẻ, cũng như Messi rời đội tuyển nhưng vẫn còn chơi bóng ở câu lạc bộ. Dừng lại đúng lúc là chọn nơi đặt sức mình, để phần sức còn lại được dành cho những người cần mình hơn.

Có những người đàn ông bám lấy sân khấu tới khi khán giả quay lưng, còn Messi rời đi khi sân Monumental vẫn kín người tới tận phút cuối cùng.

Câu trả lời nằm ở căn nhà

Tôi đọc lại dòng trạng thái của chú Trung Anh thêm một lần nữa, và lần này tôi để ý lời chúc hạnh phúc bên gia đình nằm ngay sau câu nói về việc biết dừng lại. Lời chúc ấy cũng là câu trả lời cho câu hỏi tôi tự đặt ra lúc đầu. Một người đàn ông có thể được nhớ tới vì những gì anh giành được trên sân, nhưng anh chỉ thật sự trọn vẹn khi biết rời sân đúng lúc để trở về với những người vẫn đang chờ anh ở nhà. Đó là điều Messi vừa làm ở tuổi 39, và cũng là điều tôi muốn học.