Điều cấm kị khi sử dụng máy giặt

Có một việc được xem là tuyệt đối không nên làm khi sử dụng máy giặt.

Máy giặt là thiết bị quen thuộc giúp các gia đình xử lý phần lớn quần áo bẩn mỗi ngày. Từ quần áo mặc thường ngày, khăn tắm cho tới ga giường, chỉ cần phân loại rồi cho vào máy là có thể tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. Cũng vì tiện lợi như vậy, nhiều người hình thành thói quen cứ thấy đồ bẩn là tiện tay gom vào lồng giặt mà ít để ý xem chúng đã dính những gì trước đó. Phần lớn vết bẩn thông thường không phải vấn đề. Tuy nhiên, có một cảnh báo an toàn quan trọng mà bất kỳ người sử dụng máy giặt nào cũng không nên bỏ qua: không cho quần áo, khăn hoặc đồ dùng bằng vải đã dính xăng, dầu hỏa, dung môi hay các chất dễ cháy vào máy giặt. Đây không còn là câu chuyện giặt sạch hay giữ máy bền hơn, mà là điều cần tránh vì có thể liên quan đến nguy cơ cháy.

Vì sao đồ dính xăng, dung môi không nên cho vào máy giặt?

Lý do nằm ở chính đặc tính của xăng, dầu hỏa, dung môi giặt khô, chất pha sơn và một số hóa chất tương tự. Đây là những chất dễ bay hơi, dễ bắt cháy, đồng thời có thể ngấm vào sợi vải sau khi tiếp xúc. Vì vậy, việc chiếc áo đã khô hay mùi xăng đã nhẹ đi không đồng nghĩa chất dễ cháy chắc chắn không còn tồn tại. Tương tự, cũng không nên nghĩ rằng nước cùng chất giặt tẩy trong máy sẽ mặc nhiên xử lý được hoàn toàn lượng hóa chất đã thấm vào vải.

Đây không chỉ là một lời khuyên mang tính phòng xa. Trong hướng dẫn an toàn, Whirlpool cảnh báo người dùng không giặt những vật đã được làm sạch, giặt, ngâm hoặc dính xăng, dung môi giặt khô hay các chất dễ cháy, dễ nổ khác bởi chúng có thể phát ra hơi có khả năng bắt lửa hoặc gây nổ. Samsung cũng đưa ra cảnh báo với quần áo hoặc vật dụng dính xăng, dầu hỏa, benzen, chất pha sơn, cồn và một số chất dễ cháy khác. Nói cách khác, với nhóm đồ này, nhà sản xuất không hướng dẫn người dùng “cho thêm chất giặt tẩy” hay “chọn chương trình giặt mạnh hơn”, mà cảnh báo ngay từ việc đưa chúng vào máy. Điều cần nhớ là cảnh báo không chỉ áp dụng với quần áo. Khăn dùng để lau xăng, giẻ lau dung môi, găng tay vải hay những vật dụng bằng vải từng bị thấm các chất dễ cháy cũng không nên tiện tay bỏ chung vào giỏ đồ rồi cho vào một mẻ giặt. Nếu nhà có máy sấy, lại càng phải cẩn trọng bởi đồ từng nhiễm chất dễ cháy không thể mặc nhiên chuyển sang sấy chỉ vì vừa trải qua một chu trình giặt.

Nếu quần áo chẳng may dính xăng thì nên làm gì?

Trước hết, hãy tách món đồ đó khỏi những quần áo chuẩn bị giặt. Đưa chúng tránh xa thuốc lá, bếp, ngọn lửa, tia lửa và các nguồn nhiệt. Tiếp theo, cách xử lý nên căn cứ vào loại chất đã dính lên vải. Nếu còn bao bì hoặc thông tin sản phẩm, hãy kiểm tra hướng dẫn an toàn và cách xử lý quần áo bị nhiễm chất đó. Không nên tự ý đổ thêm hóa chất khác lên vết bẩn với suy nghĩ có thể “khử” xăng hoặc dung môi, bởi các hóa chất khác nhau có thể có yêu cầu xử lý khác nhau. Nếu đồ đã bị thấm nhiều hoặc gia đình không xác định được chính xác chất đã dính vào là gì, nên tìm hướng dẫn xử lý phù hợp thay vì thử cho vào máy giặt xem có sạch hay không.

Ngoài ra, khi sử dụng máy giặt, gia đình nên lưu ý thêm:

- Kiểm tra túi quần áo trước khi cho vào máy: Tiền xu, chìa khóa hay những vật cứng có thể gây va đập, nhưng đáng chú ý hơn là bật lửa hoặc những vật chứa chất dễ cháy bị bỏ quên trong túi.

- Không nhồi quá nhiều đồ vào một mẻ: Khối lượng giặt nên tuân theo hướng dẫn của từng máy. Cho quá tải có thể ảnh hưởng đến khả năng đảo đồ, giặt và vắt của thiết bị.

- Không đưa tay vào lồng khi máy còn hoạt động: Nếu phát hiện đồ mắc kẹt hoặc cần lấy vật bên trong, hãy dừng máy và chờ lồng ngừng hoàn toàn. Không cố can thiệp vào cơ chế khóa cửa an toàn.

- Để ý những bất thường ở điện và đường nước: Dây điện hư hỏng, phích hoặc ổ cắm nóng bất thường, ống cấp nước nứt, đầu nối rò rỉ đều là những dấu hiệu cần xử lý trước khi tiếp tục sử dụng.

- Thỉnh thoảng kiểm tra phía sau máy: Đây là khu vực rất dễ bị bỏ quên sau khi lắp đặt. Quan sát ống cấp, ống thoát, đầu nối và nền phía dưới có thể giúp gia đình phát hiện sớm tình trạng rò nước hoặc hư hỏng.

Máy giặt có thể xử lý rất nhiều loại quần áo bẩn, nhưng đồ đã dính xăng, dung môi và các chất dễ cháy không nên được xem như một mẻ giặt thông thường. Chỉ cần nhớ rõ ranh giới này, đồng thời duy trì một vài thói quen kiểm tra đơn giản trước mỗi lần giặt, gia đình đã có thể tránh được những rủi ro không đáng có khi sử dụng thiết bị.