ĐIỀU BẤT THƯỜNG trong 1 bức ảnh họp phụ huynh!

Trẻ chuẩn bị họp phụ huynh, nhà bạn ai đi? Mẹ hay bố?

Một bài báo gần đây từ Trung Quốc đã khơi lại tranh luận: tại nhiều trường, họp phụ huynh gần như biến thành "buổi họp toàn các mẹ". Một giáo viên ở Thành Đô kể: hôm mở cửa bước vào lớp, chị sững lại vì cả phòng toàn phụ nữ; trong 43 phụ huynh, chỉ đếm được vài người bố. Nhiều giáo viên xác nhận điều tương tự: trong hàng chục gương mặt phụ huynh, đàn ông luôn xuất hiện ít hơn nhiều so với phụ nữ.

Phản ứng từ dư luận khá đa chiều:

Có người cho rằng nhiều ông bố không nắm được con học trường nào, lớp mấy, thậm chí không biết tên giáo viên chủ nhiệm.

Có người nói đàn ông bận việc, xin nghỉ khó, thu nhập cao hơn nên "hiệu suất kinh tế" khiến mẹ đi họp là hợp lý.

Có ý kiến cho rằng nhiều ông bố lúng túng trong giao tiếp với giáo viên, không nắm được chi tiết học tập nên hiệu quả họp thấp.

Ngược lại, nhiều bà mẹ cho rằng bố tuy không đi họp nhưng lúc rảnh vẫn chăm con, không nên chỉ dựa vào việc có mặt hay không để đánh giá trách nhiệm.

Nhưng dù lý do khác nhau, có một thực tế chung: trong hành trình lớn lên của trẻ, người cha thường xuyên vắng mặt.

1. Khi bố đồng hành, con có nền tảng vững vàng hơn

Một video từng gây xúc động: một người cha nước ngoài quay lại khoảnh khắc con gái đi học ngày đầu tiên suốt 13 năm từ mẫu giáo đến trung học. Mỗi năm, ông hỏi những điều giống nhau: con bao nhiêu tuổi, con mong chờ điều gì ở năm học mới, điều gì thú vị đã xảy ra trong lớp…

Với cô bé, ngày đó trở thành "Ngày kem ngọt", vì nó gắn với ký ức có bố đồng hành. Ở Trung Quốc, câu chuyện đôi song sinh trong gia đình nông dân tại Hồ Nam càng chứng minh điều này. Dù cha mẹ ít học, người cha luôn lên thị trấn thăm con cuối tuần, lắng nghe, động viên, trở thành điểm tựa tinh thần và hai anh em lần lượt đỗ vào Thanh Hoa và Bắc Đại.

Họ nói: "Cha không dạy chúng tôi kiến thức, nhưng có cha ở đó, chúng tôi không thấy mình đơn độc".

2. Khi người cha vắng mặt, trẻ mất đi "cột mốc dẫn đường"

Một câu hỏi từng lan truyền trên mạng: "Những đứa trẻ thiếu bố bên cạnh sẽ thế nào?". Một bình luận nhận được hàng nghìn lượt thích: "Như con thuyền lênh đênh trong bóng tối. Không ai cầm lái".

Ví dụ được nhắc đến nhiều là diễn viên Trương Mặc - con trai Trương Quốc Lập. Tuổi thơ thiếu cha, ít được đồng hành trong các cột mốc quan trọng, và khi trưởng thành, xung đột cha con trở nên khó hóa giải. Dù cha muốn bù đắp, đã quá muộn.

Số liệu cũng cho thấy xu hướng phổ biến: 55,8% gia đình: mẹ là người chính chăm sóc, đồng hành. Chỉ 12,6%: bố dành thời gian nhiều hơn cho con. 50% đàn ông: mỗi ngày tương tác với con chưa tới 1 giờ.

Trong cuốn "Fatherhood" có câu: "Sự vắng mặt của người cha là bất hạnh của gia đình, nỗi buồn của đứa trẻ và là bóng tối trên cả xã hội".

3. Trẻ không cần bố ở cạnh cả ngày, chỉ cần những khoảnh khắc có chất lượng

Một nghiên cứu về giáo dục sớm chỉ ra: Từ khi sinh ra đến trước đại học, trẻ chỉ có khoảng 940 cuối tuần ở cùng gia đình. 80% thời gian "ở cạnh nhau" là đồng hiện, không phải kết nối. Trẻ không đòi hỏi nhiều.

Trong một bài văn, một học sinh viết: "Con chỉ mong bố chơi với con mỗi ngày 15 phút thôi cũng được". Vấn đề không phải bố có bận hay không, mà là: Khi ở bên con, có thực sự dành trọn sự chú ý?

Chỉ cần gấp laptop lại, tắt điện thoại, nhìn vào mắt con khi nói chuyện, lắng nghe thay vì dạy dỗ tham gia những khoảnh khắc quan trọng: ngày khai giảng, buổi họp phụ huynh, tiết mục biểu diễn. Đó chính là "thời gian chất lượng", thứ mà không tiền bạc nào thay thế.

Việc họp phụ huynh do các mẹ đảm nhiệm không phải vấn đề lớn.

Vấn đề nằm ở khoảng trống mà nó phản ánh: Trách nhiệm gia đình mặc định đặt lên vai phụ nữ. Người cha đứng ngoài việc nuôi dạy con. Trẻ lớn lên với một nửa sự hiện diện

Một đứa trẻ trưởng thành vững vàng thường không chỉ có người mẹ yêu thương, mà còn có người cha đồng hành dù ít, nhưng đúng cách, đúng thời điểm, đúng vai trò.

Một đứa trẻ hạnh phúc thường có một người bố chịu bước vào thế giới của con, không chỉ đứng ngoài nhìn.

Theo Sohu