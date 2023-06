Điều bất ngờ về cô gái 19 tuổi viết ca khúc gây sốt của LE SSERAFIM

UNFORGIVEN là ca khúc đem lại tiếng vang cho nhóm nhạc nữ nhà HYPE - LE SSERAFIM trong thời gian gần đây. Nghe giai điệu của ca khúc nổi tiếng này, khán giả còn tưởng rằng nhà sản xuất lão làng nào đó đã chắp bút sáng tác cho LE SSERAFIM. Nhưng hóa ra tác giả của ca khúc này lại là một cô gái chỉ mới 19 tuổi lạ mặt tên Shim Hye Won. Ngay sau khi lộ danh tính, cô gái này ngay lập tức trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Hàn Quốc vì sở hữu ngoại hình xinh xắn không khác gì các mỹ nhân có tiếng trong giới idol.

Ai ngờ theo Wikitree đưa tin vào ngày 7/6, Shim Hye Won đã chính thức ra mắt với nghệ danh Belle và là thành viên nhóm nhạc KISS OF LIFE. Được biết nhóm ra mắt dưới trướng công ty giải trí S2 Entertainment, gồm 4 thành viên Julie Han, Natty, Belle và Haneul. Chưa hết, Belle còn được hé lộ là con gái của một ca sĩ nổi tiếng, đó là huyền thoại làng nhạc Hàn trước đây Shim Sin.

Belle bắt đầu màn ra mắt với hình ảnh lung linh tựa búp bê. Hóa ra cô nàng này là nghệ sĩ sáng tác ra ca khúc UNFORGIVEN của LE SSERAFIM

UNFORGIVEN của LE SSERAFIM được cô gái 19 tuổi sáng tác

Bất ngờ hơn, bố của Belle chính là nam ca sĩ Shim Sin

Cho những ai chưa biết, Shim Sin là nam ca sĩ đình đám của những năm đầu 1990. Ông được biết đến với những ca khúc cổ điển như I Love Your Sadness, Greedy Person, You Are The Only One. Theo nguồn tin từ Wikitree, nhờ thừa hưởng tài năng từ người bố nổi tiếng, Belle cũng có được giọng hát cực kỳ cuốn hút và nhiều kỹ năng âm nhạc đáng gờm.

Đáng nói trước khi ra mắt với tư cách ca sĩ, Belle đã khẳng định được tài năng trong giới với tư cách viết bài hát và sản xuất nhạc của ca khúc UNFORGIVEN. Cô còn gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào với làn da trắng, đôi mắt sâu như búp vê và sống mũi thẳng tắp. Nữ ca sĩ vừa mang nét đẹp của idol vừa có chút nét thu hút của diễn viên, vẻ ngoài đậm chất Hàn này đã khiến netizen xứ củ sâm không khỏi thích thú. Người hâm mộ không khỏi háo hức mong chờ màn thể hiện của nữ ca sĩ này.

Belle sở hữu ngoại hình xinh xắn, thần thái cuốn hút và quan trọng là có tài ca hát, sáng tác

Nguồn: Wikitree