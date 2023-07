Diệp Lâm Anh khoe con gái 4 tuổi cực gan dạ khi chơi thể thao mạo hiểm, cùng các con du lịch trải nghiệm trong kỳ nghỉ hè

Nhân dịp Boorin và B.boy đang trong kỳ nghỉ hè, mẹ Diệp Lâm Anh đã tranh thủ dành thời gian đưa các con đi du lịch trải nghiệm, từ lên rừng đến xuống biển, các địa điểm camping cho tới du lịch nghỉ dưỡng. Cả 3 mẹ con đã có những ngày vui chơi thỏa thích và hạnh phúc cùng nhau.

Mới đây, bà mẹ 8x bất ngờ khoe con gái Boorin 4 tuổi cùng mình tham gia môn thể thao mạo hiểm dù bay lượn trên biển. Dù con nhỏ tuổi nhưng ai cũng phải công nhận Boorin quá can đảm, dũng cảm, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nhiều người lớn.

Diệp Lâm Anh tâm sự: "Trải nhiệm đầu đời của Boorin. Bé 4 tuổi tham gia bộ môn bay dù trên biển…có lẽ là thành viên nhỏ tuổi nhất mùa hè này. Bé yêu rèn luyện sự gan dạ, mạnh mẽ từ nhỏ nhé!". Trong clip, Boorin cười vui sướng và hào hứng từng giây phút được bay trên biển. Kết thúc trải nghiệm, ai cũng khen cô bé rất giỏi.

Được biết, 2 mẹ con Diệp Lâm Anh đang tham gia bộ môn dù lượn trên biển tại Nha Trang. Em bé Boorin và mẹ được trang bị áo phao, đồ bảo hộ cực kỳ cẩn thận. Ngoài ra, trước mỗi lần chơi, huấn luyện viên đã hướng dẫn rất kỹ càng các kỹ năng và cách xử lý. Bộ môn này phải bay lên trên không và được kéo bởi cano chạy với tốc độ cao nên đòi hỏi người chơi phải gan dạ, thích những điều mạo hiểm và không sợ hãi.

Nhiều em bé sẽ khó mà chơi được trò này nhưng Boorin lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ai cũng chia sẻ có lẽ cô bé thừa hưởng sự gan dạ từ người mẹ từng là quán quân Cuộc Đua Kỳ Thú. Nếu là một người không sợ độ cao và muốn được chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên, biển trời Nha Trang thì thực sự đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Chưa kể, cảm giác được bay như những chú chim, hồi hộp với nhiều pha bẻ lái trên không trung cũng đem tới cho cả Diệp Lâm Anh và con gái nhiều cảm xúc khó quên.

Nghỉ hè là khoảng thời gian tuyệt vời để 3 mẹ con ở bên nhau nhiều hơn. Các em bé được phượt ô tô cùng với mẹ, đi bơi và nghịch cát trên bãi biển, cùng nhau đi các khu vui chơi, tham gia các trò chơi mạo hiểm, đi cắm trại qua đêm... Có thể thấy Diệp Lâm Anh rất chú trọng cho các con đi du lịch trải nghiệm và tham gia nhiều môn thể thao. Điều này đem lại rất nhiều lợi ích cho sự phát triển của các bé.

Lợi ích khi cho trẻ chơi trò mạo hiểm phù hợp?

Không ít phụ huynh nghĩ rằng, sợ hãi là một trải nghiệm tiêu cực mà trẻ cần tránh nếu có thể. Tuy nhiên, thực tế, trò chơi mạo hiểm phù hợp có thể mang lại sự phấn khích và hồi hộp ở trẻ.

Bà Ellen Sandseter - Giáo sư tại Trường Đại học Queen Maud ở Trondheim (Na Uy) - đã xác định sáu loại trò chơi mạo hiểm thường thu hút trẻ em. Trước hết, trò chơi mạo hiểm thú vị với trẻ là thử thách ở độ cao. Bên cạnh đó, trò chơi tốc độ cũng mang lại nhiều điều thú vị. Trẻ có thể đu trên dây, hoặc xích đu; trượt tuyết, ván trượt, giày trượt, đi xe đạp, ván trượt, cũng như các thiết bị khác. Nhờ đó, có cảm giác hồi hộp, nhưng không mất kiểm soát.

Làm thế nào giữ an toàn khi cho trẻ chơi trò mạo hiểm

- Hãy nói cho trẻ hiểu những quy định về chiều cao, độ tuổi, quy tắc chơi nhằm tránh trò chơi quá nhanh, quá nguy hiểm đối với trẻ nhỏ. Nếu con bạn chưa đủ tuổi chơi, hãy giải thích cho bé hiểu rằng con chưa thích hợp để chơi những trò đó, có thể thử chúng vào năm sau.

Cần tuân thủ yêu cầu thắt dây an toàn, ngồi yên, không thò tay ra ngoài khi tàu đang chạy... Đây là những quy tắc giúp giữ an toàn tối đa cho trẻ. Tốt nhất, cha mẹ hãy thực hiện những quy định đó một cách nghiêm túc để làm gương cho con, không lách luật dưới bất kỳ hình thức nào.

- Nắm rõ tình trạng sức khỏe của con: Những trò chơi tốc độ cao, quay tròn quá nhiều hay mạo hiểm, không thích hợp cho người bị bệnh tim mạch, huyết áp cao, phình mạch, người đang bị chóng mặt, đau lưng, cổ. Nếu con bạn bị một trong những chứng bệnh này, tốt nhất nên tránh xa những trò chơi mang tính thử thách cao.

- Giúp con bình tĩnh: Nếu con bạn đủ điều kiện tham gia các trò chơi mạo hiểm hay thử thách nỗi sợ hãi, hãy đưa ra một số lời khuyên giúp chúng bình tĩnh hơn khi tham gia. Chẳng hạn khi đi tàu lượn siêu tốc, con nên ngồi chính giữa ghế, không ngồi lệch hay dựa sang một bên, thắt đai an toàn.

- Tránh mặc đồ rườm rà khi chơi: hãy hạn chế đeo đồ trang sức, búi tóc gọn gàng và mặc quần áo vừa vặn để giữ an toàn cho chính mình và tránh gây nguy hiểm cho người khác.

- Cung cấp đủ nước không chỉ giúp trẻ bù lại lượng nước đã mất qua mồ hôi khi di chuyển cả ngày trong công viên, mà còn giúp phòng tránh những triệu chứng như say nắng, say nóng hay mệt mỏi do mất nước. Do đó, hãy cố gắng cho con bạn uống đủ nước, không uống quá nhiều vì có thể gây sóc bụng khi vận động, còn uống quá ít có thể khiến trẻ bị mất nước. Nên hạn chế cho trẻ uống nước ngọt. Bên cạnh đó, mẹ có thể bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da của con.