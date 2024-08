Diệp Bảo Ngọc trở lại màn ảnh rộng với vai “ma” mới lạ

Với sự đa dạng trong diễn xuất của mình, Diệp Bảo Ngọc sẽ mang đến cho khán giả một vai diễn khác biệt hẳn với những vai trước đó của cô nàng. Trong "Làm Giàu Với Ma", cô sẽ vào vai một con ma nhưng lại rất "người" với một "mối làm ăn" kỳ lạ nhưng không kém phần hài hước. "Làm Giàu Với Ma" là bộ phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Trung Lùn với sự tham gia của dàn diễn viên gạo cội như Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Lê Giang,...

Bộ phim xoay quanh Lanh (Tuấn Trần thủ vai) - một cậu thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, nổi tiếng là ngoan ngoãn ở xóm, nhưng không hiểu sao dạo này bỗng "đổi tánh đổi nết", ham mê bộ môn đá gà đến nổi nợ nần bị đám giang hồ "dí" tới nhà quậy phá. Ba của Lanh - ông Đạo (Hoài Linh thủ vai) làm nghề đạo tỳ, vốn dĩ gia đình cũng không khá giả, chỉ trông chờ vào đứa con trai sức dài vai rộng. Ai mà có dè trong lúc đang "flex" với ông sui tương lại về đứa con ngoan của mình đúng ngay lúc Lanh bị giang hồ đuổi về tới cửa.

Câu chuyện cũng không có gì đặc biệt cho đến khi Lanh bất cẩn bị một hồn ma nữ "ám" dai dẳng và đòi anh giúp đi tìm con mình, đồng thời cũng ra một giao kèo hết sức hấp dẫn. Giao kèo này đến với Lanh ngay lúc nợ nần chồng chất thì quả là "buồn ngủ mà còn gặp chiếu manh", và đương nhiên, Lanh đồng ý giao kèo với ma nữ. Nhưng giao dịch với người âm có đời nào "thơm" như Lanh tưởng, khi kiếm tiền từ con ma đồng nghĩa với việc phải đánh đổi một thứ gì đó, và đó chính là sức khoẻ hoặc thậm chí là tính mạng của ông Đạo. Tiếp theo là những tình huống hài hước diễn ra giữa ma nữ Na và Lanh trong công cuộc kiếm con - kiếm tiền của cả hai bên.

Một con ma "sống động" theo cách riêng

Điều khiến hồn ma Na mãi vẫn không siêu thoát đó là mối trăn trở của chính cô ấy về đứa con gái mà mình chưa từng được gặp mặt lúc sinh thời. Na chỉ có một khao khát là tìm gặp lại đứa con của mình. Không hiểu do cơ duyên xảo hợp hay do một lý do nào khác, chỉ có Lanh là người duy nhất nhìn thấy được sự hiện diện của cô. Vì thế, Na quyết định lập một giao kèo với Lanh.

Với lối diễn xuất rất mộc mạc cùng với sự đa dạng trong biểu cảm, Diệp Bảo Ngọc đã tạo nên một ma nữ Na không đáng sợ mà có phần gần gũi, khiến người xem không chỉ bị cuốn hút mà còn cảm thấy đồng cảm.

Phim "ma hài" nhưng khiến bạn phải khóc sưng mắt khi xem

Yếu tố hài của bộ phim được xây dựng dựa trên những tình huống gần gũi với đời sống thường nhật, làm nên những tràng cười rất sảng khoái cho khán giả. Cụ thể như phân cảnh Na trầy trật đi "giật số" kiếm tiền cho Lanh cho thấy cuộc sống của người âm cũng chẳng khác gì người trần mắt thịt như chúng ta, cũng phải có làm thì mới có ăn, muốn có tiền thì phải đi giành giật đến sứt đầu mẻ trán với những con ma khác.

Không chỉ có thế, điểm sáng của cả bộ phim nằm ở yếu tố tình cảm gia đình. Đó là tình mẫu tử thiêng liêng giữa Na với đứa con của mình hay tình phụ tử cảm động giữa Lanh và ông Đạo. Nếu như nửa đầu bộ phim là nhiều tình huống hài hước thì nửa sau bộ phim khiến chúng ta lắng đọng lại khi chứng kiến bức màn sự thật được vén ra. Đó là khi tình cảm cha con của Lanh được người xem cảm nhận một cách mãnh liệt nhất. Nếu được quyền lựa chọn, đâu ai chọn làm cha của mình buồn, vậy sự thật đằng sau những hành động ăn chơi đổ đốn của Lanh là gì?

Nhìn chung, Làm Giàu Với Ma là một bộ phim vừa hài hước để bạn xả stress vào dịp lễ này vừa cảm động để bạn rơi những giọt nước mắt. Còn tại sao phải khóc sưng cả mắt, mời mọi người tự trải nghiệm phim nha!