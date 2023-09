Diễn xuất của Lương Thanh khiến khán giả không chịu nổi

Biệt dược đen đã đi gần nửa chặng đường. Tuy nhiên diễn xuất của nữ diễn viên Lương Thanh trong vai điều tra viên vẫn chưa thể chạm đến khán giả. Trong các trích đoạn có sự xuất hiện của cô được đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều bình luận, chủ yếu là chỉ trích và bức xúc.

Mới đây, tình huống nhân vật điều tra viên của Lương Thanh (Thùy Dương) khóc thương cho hung thủ giết người trong tập 8 Biệt dược đen bị xem là phá hỏng bộ phim.

Cụ thể, Thùy Dương bật khóc và chất vấn đồng nghiệp khi phát hiện Phượng (Huyền Trang) chính là hung thủ giết chết Vương (Tuấn Anh). “Anh trả lời em đi? Chẳng lẽ cứ phải như vậy sao?”. Tuấn (Huỳnh Anh) đặt câu hỏi ngược lại: “Em đã từng khẳng định cô ta chính là hung thủ cơ mà”.

“Đó là lúc em chưa đọc bản thảo của chị ấy. Chị ấy thực sự rất đáng thương”, Dương lý giải.

Đến lúc này, Tuấn buộc phải nhắc nhở đàn em: “Đúng là đúng, sai là sai. Không một ai có quyền trộn lẫn đúng sai. Nhất là chúng ta”.

Lương Thanh bị chê vào vai chính diện như diễn hài.

Cảm xúc thái quá của nhân vật Thùy Dương bị cho không phù hợp.

Sau khi bộ phim lên sóng, tình huống kèm diễn xuất của Lương Thanh bị khán giả phản ứng. Nếu xét tâm lý thông thường, Thùy Dương có thể thương cảm và chia sẻ với hành động manh động của Phượng. Theo đó, Phượng ôm hận vì mất đi người em gái cô đặc biệt yêu thương, bao bọc từ khi tấm bé. Họ là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, thiếu thốn tình yêu thương. Phượng quyết tâm trả thù khi biết em gái cô là nạn nhân của Vương và nhóm City boy.



Tuy nhiên, cảm xúc của nhân vật Thùy Dương bị đánh giá đặt sai chỗ. Cô là điều tra viên, có nhiệm vụ tìm ra sự thật, và đứng về lẽ phải, không thể để tình cảm bên ngoài ảnh hưởng tới công việc.

“Dàn diễn viên từ chính đến phụ đều ổn trừ vai công an của Lương Thanh. Phá án mà hở ra là khóc, mệt ghê”, “Tình tiết nữ điều tra viên bật khóc thương cảm cho hung thủ giết người thật khó chấp nhận”, “Công an mà khóc nức nở cho tội phạm, như diễn cải lương vậy. Thua luôn”, “Công an gì suốt ngày trợn trừng mắt như giang hồ. Còn đồng cảm với tội phạm thì chịu. Tôi góp ý vậy vì xem Lương Thanh diễn không đúng với tâm lý nhân vật”, “Mất hết hình tượng công an, mạnh dạn xin chê”, “Phim hài nhỉ, công an lại đi thương tội phạm. Đóng phim hài thì tốt hơn”, “Xây dựng hình tượng nữ công an hài hước thật”, “Đoạn xúc động đấy mà tôi tưởng người thân cảnh sát là thủ phạm”, “Không hiểu nổi diễn xuất của Lương Thanh. Đúng là nhiều lúc thương cảm cho thủ phạm nhưng nên thể hiện sâu lắng kiểu nội tâm chứ không phải thể hiện ra bên ngoài”…

Một khán giả phân tích đài từ, diễn xuất của Lương Thanh chỉ những hợp vai kiểu cô Tơ phim Dưới bóng cây hạnh phúc hay tiểu tam cặp kè như Trà của Hoa hồng trên ngực trái . Người này nhận định vai chính diện của Lương Thanh có thể phá hỏng của bộ phim. “Tôi không hiểu sao tình huống này Lương Thanh lại khóc và thể hiện cảm xúc một cách thái quá như vậy trong khi cô ấy đang vào vai công an. Tình huống này làm hỏng cả bộ phim", một khán giả để lại bình luận.

Trong ngày ra mắt phim, chính Lương Thanh cũng chia sẻ đây là vai diễn khó với cô. "Tôi đã phải nghiên cứu rất kỹ kịch bản để có thể truyền tải hình ảnh một nữ công an tới khán giả một cách gần nhất", cô nói.

Có thể thấy, trong những vai diễn Lương Thanh từng đảm nhận, số lần cô vào vai chính diện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hầu hết nhân vật của Lương Thanh đều khiến người xem không ức chế thì ghét bỏ. Đó là vai Mai - cô gái nhu nhược trong Những cô gái trong thành phố , vai Trà - tiểu tam cướp chồng, trơ trẽn và phá hoại hạnh phúc gia đình người khác trong Hoa hồng trên ngực trái , vai Tơ - cô gái chuyên đi lừa đàn ông lấy tiền trong Dưới bóng cây hạnh phúc và Trang - cô bạn gái giả tạo, mưu mô trong Đừng nói khi yêu .

Những khán giả yêu mến Lương Thanh khuyên cô nên nhìn nhận vào hạn chế để thay đổi cũng như lựa chọn vai diễn phù hợp. "Vẫn biết làm diễn viên ai cũng mong muốn được đóng vai chính nhưng phải tuỳ vào khả năng của mình. Việc Lương Thanh vào vai công an lần này cũng giống như việc mặc một chiếc áo quá rộng so với mình. Trường hợp của Lương Thanh giống với Việt Anh. Việt Anh đóng bộ đội biên phòng làm mất hết cái hay mà anh ấy tạo dựng bao lâu khi vào vai phản diện. Đóng chính diện gì mà mặt lúc nào cũng hằm hằm và mắt trợn ngược như xã hội đen thì hợp sao được”, khán giả nhắn nhủ.