Diễn viên xinh đẹp nhất nhì VFC là mẹ đơn thân nói thẳng về gia đình chồng cũ: "Mình rất là sướng"
"Nhân vật Hạnh rất là khổ, còn với Huyền ở ngoài đời mình rất là sướng bởi nhận được sự hỗ trợ từ phía gia đình chồng cũ rất nhiều", diễn viên xinh đẹp nhất nhì VFC chia sẻ.
Hóa thân thành người mẹ đơn thân đầy khắc khổ trong dự án phim mới "Căn nhà không mái che" đang phát trên sóng giờ vàng VTV, diễn viên Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) đã có những trải lòng chân thực về sự khác biệt giữa cuộc sống đời thực và số phận bi đát của nhân vật trên màn ảnh.
Hành trình "lột xác" thành gái quê bị bạo hành
Đảm nhận vai Hạnh trong bộ phim truyền hình "Căn nhà không mái che", Huyền Lizzie mang đến một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài sắc sảo, hiện đại thường thấy. Nhân vật của cô là một người phụ nữ miền Bắc điển hình ngày xưa: tần tảo, cam chịu, sống trong cảnh nghèo khó và liên tục bị người chồng tệ bạc bạo hành.
Nữ diễn viên thừa nhận, ở những ngày quay đầu tiên, cô từng gặp không ít khó khăn vì tính cách ngoài đời quá mạnh mẽ và độc lập. "Nếu mang tư duy của Phan Minh Huyền vào phim, chắc chắn tôi không thể làm được vai Hạnh vì tôi bị cứng và mạnh quá. Tôi phải tiết chế lại, tư duy mềm mỏng hơn để ra được sự yếu đuối của nhân vật", cô chia sẻ.
Trước những ý kiến của khán giả cho rằng nhân vật Hạnh quá "nhu nhược", Huyền Lizzie bày tỏ sự bênh vực dành cho vai diễn của mình. Theo cô, sự nhẫn nhịn của Hạnh không xuất phát từ sự hèn nhát mà hoàn toàn vì tình thương con, chấp nhận chịu đựng để giữ cho con một mái ấm trọn vẹn.
Cuộc sống làm mẹ đơn thân trái ngược hoàn toàn với phim ảnh
Dù cùng mang danh phận "mẹ đơn thân" giống nhân vật Hạnh nhưng Huyền Lizzie khẳng định cô không thể mang trải nghiệm cá nhân vào vai diễn vì hoàn cảnh hai người quá khác biệt. Nếu như Hạnh phải một mình gồng gánh nuôi con, trả nợ thay chồng và chịu đòn roi thì cuộc sống hậu ly hôn của nữ diễn viên lại bình yên và may mắn hơn rất nhiều.
Người đẹp VFC thẳng thắn bộc bạch: "Nhân vật Hạnh rất là khổ còn với tôi ở ngoài đời rất là sướng bởi nhận được sự hỗ trợ từ phía gia đình chồng cũ rất nhiều. Mẹ đơn thân với tôi khá là nhẹ nhàng, nên để hiểu được nỗi đau đớn, tủi nhục của Hạnh, tôi phải xem rất nhiều tư liệu, phim ảnh có hoàn cảnh tương tự để chắt lọc cảm xúc".
Bên cạnh nỗ lực cá nhân, Huyền Lizzie cho biết sự thành công bước đầu của bộ phim đến từ sự tung hứng ăn ý với hai bạn diễn nam là Doãn Quốc Đam và Duy Hưng. Cô đánh giá cả hai đều là những diễn viên thực lực, lối diễn rất "đời" và đặc biệt là khả năng tạo bất ngờ cho bạn diễn.
Nữ diễn viên tiết lộ, phân cảnh gây tranh cãi và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội như cảnh bị nhét cơm vào miệng hay bị đập mâm vào lưng thực chất không hề có trong kịch bản. Chính bạn diễn nam đã tự sáng tạo thêm để đẩy cảm xúc lên cao trào.
Đáng chú ý, đằng sau những thước phim bạo lực gia đình đầy chân thực ấy là sự tinh tế và bảo vệ bạn diễn tuyệt đối. Huyền Lizzie kể lại kỷ niệm ở cảnh quay bị đập mâm: "Lúc tập, anh Đam cứ nhắc tôi 'Huyền ơi, ngồi lùi lên'. Ban đầu tôi không hiểu tại sao, nhưng quay xong mới biết anh ấy tính toán khoảng cách để khi đập mâm sẽ trúng vào thành ghế chứ không làm đau lưng tôi. Đó là sự chuyên nghiệp đáng nể".