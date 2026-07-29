Diễn viên Việt được đề cử đẹp nhất thế giới: 16 năm trẻ mãi không già, cuốn hút từ đầu đến chân

Nhan sắc của mỹ nam Việt này lợi hại ra sao mà được đề cử đẹp nhất thế giới?

Sau hơn 15 năm trong nghề, ISAAC vẫn khẳng định sức hút mạnh mẽ khi trở thành một trong những đại diện Việt Nam góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp trai nhất thế giới do TC Candler công bố. Việc Isaac tiếp tục xuất hiện bên cạnh hàng loạt ngôi sao nổi tiếng thế giới không chỉ nói lên độ nhận diện của anh với khán giả quốc tế, mà còn cho thấy vị thế vững chắc của một trong những biểu tượng nhan sắc hàng đầu làng giải trí Việt suốt hơn một thập kỷ.

Ảnh: TC Candlers

ISAAC, tên thật là Phạm Lưu Tuấn Tài, sinh năm 1988 tại Cần Thơ. Bước ra từ nhóm nhạc 365daband với vai trò trưởng nhóm, anh nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật nhờ ngoại hình điển trai, thần thái lịch lãm cùng phong cách trình diễn cuốn hút. Sau khi nhóm tan rã,ISAAC phát triển song song sự nghiệp ca hát và diễn xuất, từng bước xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Dù đã hoạt động trong showbiz hơn 15 năm và bước sang tuổi U40, nam nghệ sĩ vẫn được xem là một trong những "nam thần không tuổi" của Vbiz, gần như chưa bao giờ bị gọi tên trong các cuộc tranh luận về xuống sắc hay phong độ nhan sắc.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Khi mới ra mắt, ISAAC đã sở hữu vẻ ngoài mang đậm nét tài tử Hàn Quốc với gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đường viền hàm sắc nét và nụ cười duyên dáng Theo thời gian, nhan sắc của anh gần như không thay đổi, thậm chí ngày càng chững chạc và cuốn hút hơn. Làn da khoẻ khoắn, vóc dáng cân đối cùng lối sống kỷ luật giúp ISAAC nhiều lần khiến khán giả bất ngờ vì diện mạo trẻ trung hơn tuổi thật.

Ngay từ thời điểm còn hoạt động cùng 365, ISAAC đã muốn thử sức với diễn xuất để chứng minh bản thân không chỉ là một ca sĩ sở hữu ngoại hình nổi bật. Vai diễn đầu tiên của anh là trong HIT: Hoàng tử và Lọ Lem (2013), mở ra hướng đi mới ngoài âm nhạc.

Ảnh: Google

Năm 2016, ISAAC ghi dấu ấn với Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể của Ngô Thanh Vân trong vai Thái tử. Hình tượng chàng trai hoàng gia với vẻ ngoài lịch lãm được xem là phù hợp với lợi thế ngoại hình của anh. Dù diễn xuất khi đó còn nhận một số ý kiến trái chiều, bộ phim vẫn giúp ISAAC tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng và tiếp cận đông đảo khán giả hơn.

Ảnh: NSX

Nếu Tấm Cám là cánh cửa đưa ISAAC đến với điện ảnh, thì Song Lang (2018) là tác phẩm giúp anh thoát khỏi định kiến "ca sĩ đóng phim". Trong phim, ISAAC vào vai Linh Phụng, một kép cải lương tài năng nhưng cô độc. Đây là vai diễn đòi hỏi anh phải rũ bỏ hình ảnh nam thần hiện đại để học hát cải lương, nghiên cứu văn hóa sân khấu và thể hiện nội tâm nhân vật bằng lối diễn cảm xúc.

Ảnh: NSX

Màn thể hiện trong Song Lang được đánh giá là bước tiến lớn của ISAAC , khi anh không còn phụ thuộc vào ngoại hình mà chinh phục khán giả bằng ánh mắt, cảm xúc và chiều sâu nhân vật. Bộ phim cũng trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt nổi bật cuối thập niên 2010.

Năm 2019, ISAAC tiếp tục ghi dấu với Anh Trai Yêu Quái, bản Việt hóa từ phim Hàn My Annoying Brother. Anh vào vai Lâm, một vận động viên judo mất thị lực sau tai nạn, phải đối mặt với những thay đổi lớn trong cuộc sống. Vai diễn giúp ISAAC cho thấy khả năng xử lý những nhân vật đời thường, giàu cảm xúc, đồng thời chứng minh anh không chỉ phù hợp với hình tượng soái ca trên màn ảnh.

Ảnh: NSX

Bên cạnh đó, ISAAC còn tham gia Mùa Viết Tình Ca, Giao Lộ 8675, Vũ Khí Tối Thượng nhưng không tạo được tiếng vang lớn. Không xuất hiện quá dày đặc, nam nghệ sĩ lựa chọn các dự án phù hợp để từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên nghiêm túc. Đến năm 2026, đã 3 năm không trở lại màn ảnh nhưng ISAAC vẫn là một trong những nghệ sĩ nam có sức hút bền bỉ của Vbiz. Từ một thần tượng âm nhạc sở hữu ngoại hình nổi bật, anh đã từng bước chứng minh năng lực diễn xuất, trở thành gương mặt hiếm hoi giữ được vị thế ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh.