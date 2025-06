CĂNG: Diễn viên Ngọc Lan "tuyên chiến", nhắc thẳng tên Jack!

Ồn ào của phía Jack với VTV liên quan đến lightstick còn chưa yên, vụ bê bối tình ái giữa Thiên An và Jack vẫn còn nhiều vấn đề... thì mới đây nam ca sĩ sinh năm 1997 tiếp tục dính vào lùm xùm mới. Vào chiều 4/6, diễn viên Ngọc Lan bất ngờ đăng đàn gọi thẳng tên Jack và bày tỏ bức xúc khi bị một bộ phận fan của nam ca sĩ "tấn công" trên mạng xã hội.

Theo Ngọc Lan cho biết, nhiều cư dân mạng đã liên tục tag tên, gửi tin nhắn, thậm chí vào thẳng trang cá nhân của cô bình luận cho rằng nữ diễn viên đã bênh vực, cùng phe với Thiên An trong vụ ồn ào với Jack. Lý do Ngọc Lan bị réo vào ồn ào này vì Thiên An từng chia sẻ về hành trình mang thai trong một chương trình do Ngọc Lan làm MC. Dù đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ không can thiệp hay nhiều chuyện những vấn đề không liên quan đến câu chuyện cá nhân của người khác, thế nhưng Ngọc Lan vẫn liên tục bị làm phiền.

Ngọc Lan bức xúc khi liên tục bị réo tên vào câu chuyện của người khác

Đỉnh điểm là mới đây, cô đã chụp lại một vài bình luận, tin nhắn của cộng đồng mạng gửi mình, nội dung "cà khịa" hoặc mỉa mai liên quan đến câu chuyện của Thiên An - Jack. Ngọc Lan bức xúc đăng đàn "tuyên chiến": "Gắn thẻ tôi vô cái clip của An rồi tôi không bênh idol cái thế là tế tôi luôn. Rồi nhào qua TikTok tôi, mấy đom đóm này khùng cũng khùng vừa thôi chứ sao mà khùng dữ vậy. May là tôi không bênh ai á, chứ phải mà mở miệng ra bênh An 1 cái chắc bị thắp sáng luôn quá. Fan cỡ này thì idol cỡ nào nữa".

Ngọc Lan từng làm MC một chương trình mà Thiên An làm khách mời để chia sẻ về hành trình mang thai, sinh con

Thời điểm Thiên An đấu tố căng thẳng, Ngọc Lan từng đưa ra lời khuyên cho đàn em

Đáng nói, Ngọc Lan còn gây sốc khi gọi thẳng tên Jack trên status đăng tải công khai: "Fan của Jack thất học đến như vậy hả?" làm bùng lên tranh luận trái chiều. Nhiều người cho rằng Ngọc Lan đang lấy những trường hợp đơn lẻ, số ít để "đánh đồng" cộng đồng người hâm mộ của Jack. Việc dùng từ "thất học" được cho là khá nặng nề, tiêu cực. Không chỉ thế, việc Ngọc Lan cho rằng "fan cỡ này thì idol cỡ nào nữa" cũng được cho là phiến diện, dẫn dắt, gây ảnh hưởng đến Jack. Chưa kể bình luận này chưa có gì chắc chắn đến từ người hâm mộ nam ca sĩ. Không nên quy chụp hay kết luận vội vàng.

Sau đó, Ngọc Lan cho biết cô chỉ đăng một vài bình luận minh hoạ chứ thực tế bản thân nhận rất nhiều tin nhắn tương tự như thế. Khi bị nói đang "đánh đồng" đám đông, Ngọc Lan tiếp tục phản pháo: "Thấy nhột thì c**".

Sau status "căng cực" này, Ngọc Lan còn tiếp tục đăng đàn khẳng định bản thân không "đu fame" Jack hay chiêu trò thu hút sự chú ý vì thực tế cô đã rút khỏi hào quang showbiz thời gian qua. Ngọc Lan nói: "Làm ơn Fan Jack đừng ai nói 'trước thích chị lắm mà giờ hết thích'. Tôi không cần người thích tôi nhiều, mà người thích tôi hãy là người lịch sự văn minh. Làm ơn, tôi đã rút khỏi showbiz rồi nên fan Jack đừng nói đu fame, cái đó không có giàu được".

Hiện tại, lùm xùm giữa Ngọc Lan và fan Jack vẫn đang gây xôn xao trên MXH. Jack chỉ có động thái cập nhật hình ảnh mới chứ chưa lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Cuộc "khẩu chiến" căng thẳng giữa Ngọc Lan và phía được cho là fan Jack gây xôn xao

Ngọc Lan là gương mặt diễn viên không còn xa lạ với khán giả truyền hình. Cô bắt đầu nổi lên qua vai diễn Phương Hồng trong Kiều nữ và đại gia, sau đó tiếp tục tạo dấu ấn với nhiều vai diễn nổi tiếng khác trong Cổng mặt trời, Thuyền giấy, Âm tính, Bán chồng và Mặt nạ gương,... Ngọc Lan là gương mặt gây ấn tượng cho khán giả khi chuyên trị những vai phản diện, nhiều chiều sâu trên màn ảnh Việt. Trong suốt hai thập niên theo đuổi nghệ thuật, cô đã tham gia hơn 150 bộ phim. Dù quen mặt với khán giả thông qua những vai phản diện trên màn ảnh song nữ diễn viên không sợ bản thân bị lặp lại hay khiến người xem nhàm chán bởi cô luôn biết làm mới mình qua từng vai diễn. Tháng 8/2024, Ngọc Lan thông báo giải nghệ để dành thời gian chăm sóc con cái.

Trong một lần phỏng vấn với chúng tôi trước khi rời showbiz, Ngọc Lan từng chia sẻ: "Giờ tôi lớn rồi, diễn con gái 20 hay 30 tôi không làm được, còn 35 tuổi trở lên thì ok. Dĩ nhiên tre già thì măng mọc nhưng mình phải làm sao để lứa măng đó mọc lên, nó thấy được trong bụi đó có cây tre mà mình từng yêu thích, từng diễn chung và hướng dẫn mình, như thế là tôi mãn nguyện, vui lắm rồi".

Ngọc Lan đã giải nghệ được gần 1 năm, thời gian qua cô chỉ cập nhật cuộc sống đời thường chứ không còn nhắc đến công việc nghệ thuật