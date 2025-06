Nóng: Rầm rộ hơn 20 video gây sốc nghi ám chỉ Thiên An "tâm cơ" với Jack, Quỳnh Lương cũng bị réo tên

Ngày 2/6, mạng xã hội bàn tán xôn xao về một tài khoản TikTok chia sẻ hơn 20 video về ồn ào của Jack và Thiên An. Các bài đăng này thu về lượng tương tác khủng chỉ sau vài giờ chia sẻ và nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi khắp các diễn đàn.

Cụ thể, trên tài khoản TikTok có ID quangminhtalk với hơn 3 triệu người theo dõi có những bài đăng đầu tiên vào sáng nay. Mở đầu, tài khoản này lập luận trong một lùm xùm tình ái thì file ghi âm hoặc file video chính là bằng chứng thuyết phục khiến đối thủ không thể phản đòn. Sau đó, bài đăng này nhắc về một người con gái mới chập chững vào nghề, chuyên đóng vai phụ nhưng lại đủ thông minh, giàu trải nghiệm đến mức chuẩn bị soạn bài tố chỉn chu, từ ảnh chụp màn hình đến câu chuyện bị ruồng bỏ.

Tưởng chừng câu chuyện drama chỉ theo dạng úp mở, nhưng không lâu sau đó tài khoản này gây bất ngờ khi tiếp tục với loạt bài, trong đó có cả hình ảnh của Thiên An, Quỳnh Lương.

Những bài đăng gây xôn xao trên kênh TikTok có hơn 3 triệu người theo dõi

Đáng chú ý, sau khi đăng ảnh Thiên An thì tài khoản này có thêm bài viết đặt câu hỏi: "Cho là có sở thích chụp màn hình, ghi âm cuộc gọi với người yêu. Vậy ghi âm cuộc gọi với mẹ người yêu làm gì?". Bắt đầu từ đây, cư dân mạng lập tức có nhiều bàn tán cho rằng câu chuyện mà kênh TikTok này chia sẻ liên quan đến Jack và Thiên An cùng với lùm xùm tình ái cách đây 4 năm.

Loạt status sau đó trên kênh TikTok này xuất hiện nhiều câu hỏi như "mục đích ém lại 2 tấm hình bài vị gần 4 năm là gì?", "nếu nói chuyện tình cảm của 2 bạn xuất phát từ đóng MV giả tình thật, bạn chắc chưa?", "dựa vào đâu các bạn nói bên J chu cấp 5 triệu, dựa vào cơ sở nào bạn nói Jack bỏ con?",... Cho đến bài đăng thứ 15 nhắc thẳng tên Thiên An - tài khoản TikTok An Cưng với nội dung: "Tung full ghi âm toàn bộ những lần bóc phốt trước đây đi ạ. Người khôn ăn nói nửa vời còn người tâm cơ biết cắt ghi âm đúng câu dắt".

Đến bài đăng số 20 thì tài khoản này thông báo: "Xin phép tạm dừng ở con số này. Đây chỉ mới là 15% nội dung và chưa tới 10% tư liệu hình ảnh/video/ảnh chụp màn hình từ khắp các nhân chứng trước/trong/và sau khi em đăng bài tố vào năm 2021.

Loạt bài đăng trên kênh TikTok chia sẻ hình Thiên An và còn yêu cầu nữ diễn viên tung full những đoạn ghi âm dấy lên drama tình ái trước đó

Ngay sau khi chia sẻ, cư dân mạng lập tức xôn xao vì những nội dung gây sốc trên. Nhưng gây bàn tán hơn cả chính là kênh TikTok đăng tải 20 bài viết rầm rộ được cho là của đại diện PR của Jack.

Cụ thể, trong một bài viết trên Fanpage J97 Entertainment, dưới phần bình luận xuất hiện dòng chia sẻ của admin với nội dung: "Nhiều tài khoản giả mạo mình quá, mình chỉ hoạt động trên TikTok giật giật là chủ yếu, ID @quangminhtalk nhé".

Truy cập vào kênh TikTok có hơn 20 bài chia sẻ gây sốc thì tên ID trùng với tên ID mà Fanpage J97 Entertainment từng cung cấp. Từ đây, nhiều người cho rằng những chia sẻ trong hôm nay qua kênh TikTok hơn 3 triệu người theo dõi được cho là đại diện PR của Jack. Lúc này, netizen đưa ra nhiều bàn tán trái chiều về cách làm này.

Chúng tôi đã gọi vào số liên lạc trên Fanpage để tìm hiểu thêm về vụ việc nhưng không có người bắt máy. Đến thời điểm hiện tại ,những thông tin này vẫn chưa được xác thực là có phải từ phía Jack đưa ra hay không, dù được đăng tải trên kênh TikTok mà fanpage nam nghệ sĩ từng chia sẻ công khai cách đây ít hôm.

Fanpage J97 Entertainment từng chia sẻ về tài khoản TikTok của đại diện PR

Chúng tôi đã liên hệ với phía Jack nhưng chưa có phản hồi

Những ngày vừa qua, Jack và Thiên An trở thành cái tên được cư dân mạng nhắc tới nhiều nhất trên mạng xã hội. Sau 4 năm, ồn ào liên quan tới cặp đôi này lại một lần nữa gây chấn động trở lại.

Tối 26/5, trên Fanpage chính thức J97 Entertainment đã phát thông cáo báo chí bác bỏ thông tin đời tự sai sự thật và truyền thông không chính xác về nghệ sĩ Jack - J97. Kèm theo đó, Jack tuyên bố đã uỷ quyền công ty luật sư gửi đơn tố cáo hành vi đăng tải bài viết lên Facebook cá nhân của Thiên An vào ngày 19 và 20/1/2025. Jack lần đầu lên tiếng về mối quan hệ và trách nhiệm con chung giữa nam ca sĩ và Thiên An. Phía Jack cho rằng Thiên An chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ con chung từ khi bé chào đời.

Đến tối 28/5, công ty luật đại diện pháp lý toàn diện cho bà Trần Nguyễn Thiên An phát thông cáo đính chính việc xoá bài đăng cá nhân là tự nguyện, không do một quyết định hay phán quyết nào. Trong thông cáo phía Thiên An cho biết chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ Toà án liên quan đến thụ lý vụ việc, khi có yêu cầu thì Thiên An sẽ hợp tác cũng như đệ trình đầy đủ các chứng cứ để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình và con gái.

Tối 29/5, trên fanpage chính thức của J97 Entertainment – công ty đại diện của ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) đã đăng tải thông báo số 2 liên quan đến vụ việc giữa nam ca sĩ và diễn viên Thiên An. Theo nội dung được công bố, Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã chính thức tiếp nhận và thụ lý đơn kiện của Jack vào ngày 20/5/2025.