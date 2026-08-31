Diễn viên Lee Yong Joo qua đời ở tuổi 44 vì nhồi máu cơ tim: Bác sĩ cảnh báo bệnh đang trẻ hóa, chỉ rõ dấu hiệu cần đi khám gấp

Mới đây, thông tin nam diễn viên Lee Yong Joo qua đời ở tuổi 44 vì nhồi máu cơ tim khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.

Tối 29/8, tờ Stardailynews đưa tin, nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Yong Joo (phim Hoàng Cung) vừa qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim. Anh trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 44, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và khán giả của làn sóng Hallyu. Được biết, nam nghệ sĩ mắc căn bệnh cơ tim phì đại trong những năm qua. Tới nay, tình trạng bệnh của anh trở nặng dẫn đến cơn đau tim.

Tại làng giải trí Kbiz, nam nghệ sĩ sinh năm 1982 nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả nhờ diện mạo điển trai, chiều cao ấn tượng 1m89 cùng tính cách hiền lành, dễ mến. Nhiều đồng nghiệp từng hợp tác với tài tử Hoàng Cung đã nhận xét rằng nam diễn viên là người trầm tĩnh và khá nhút nhát.

Nam diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Lee Yong Joo (phim Hoàng Cung) vừa qua đời đột ngột vì nhồi máu cơ tim (Ảnh: MK)

Trên các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của nam diễn viên điển trai. Đồng thời, công chúng cũng gửi nhiều lời động viên tới những người thân yêu của cố tài tử, hy vọng họ có thể vượt qua được nỗi mất mát to lớn.

BS Đoàn Dư Mạnh (Hội Mạch máu Việt Nam) cho biết, câu chuyện người trẻ qua đời do nhồi máu cơ tim giờ đây không còn hiếm gặp. Gần đây, bác sĩ cũng tiếp nhận nhiều trường hợp còn rất trẻ đã tử vong đáng tiếc do nhồi máu cơ tim.

Nhồi máu cơ tim từng được nhiều người mặc định là căn bệnh thường gặp ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, theo BS Mạnh, hiện tượng nhồi máu cơ tim ở người trẻ hiện nay không còn hiếm gặp. Không ít bệnh nhân mới ở độ tuổi 20-30 đã phải nhập viện vì căn bệnh nguy hiểm này.

Điểm đáng chú ý là nhiều người trẻ mắc nhồi máu cơ tim hiện nay có một đặc điểm chung: Lối sống thiếu cân bằng và sự xuất hiện đồng thời của nhiều yếu tố nguy cơ.

Vì sao nhồi máu cơ tim đang xuất hiện ở người trẻ?

Theo BS Mạnh, những yếu tố nguy cơ thường gặp ở nhóm bệnh nhân trẻ bao gồm tình trạng thừa cân, béo phì, vòng eo lớn; hút thuốc lá hoặc sử dụng thuốc lá điện tử; sử dụng các chất kích thích, đặc biệt là những chất có thể gây co mạch.

Bên cạnh đó, áp lực công việc kéo dài, làm việc với cường độ cao, thường xuyên căng thẳng cũng là những vấn đề đáng lưu ý. Thói quen thức khuya, rối loạn giấc ngủ trong thời gian dài và ít vận động, đặc biệt phổ biến ở nhóm nhân viên văn phòng, cũng góp phần tạo nên một lối sống mất cân bằng.

Theo BS Mạnh, những yếu tố nguy cơ thường gặp ở nhóm bệnh nhân trẻ bao gồm tình trạng thừa cân, béo phì, vòng eo lớn... (Ảnh minh họa: Internet)

Trong các yếu tố kể trên, BS Mạnh đặc biệt nhấn mạnh đến tác động của thuốc lá. Hút thuốc được xem là một trong những yếu tố thúc đẩy nguy cơ tim mạch mạnh nhất. Khói thuốc có thể gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu, từ đó làm tăng nguy cơ hình thành các mảng xơ vữa và huyết khối. Đây chính là những cơ chế trực tiếp có thể dẫn tới nhồi máu cơ tim cấp.

"Nhiều người trẻ tìm đến thuốc lá để giải tỏa áp lực mà không ý thức được rằng mỗi điếu thuốc đều làm tăng nguy cơ tử vong do tim mạch", BS Mạnh nhấn mạnh.

Những dấu hiệu cảnh báo nhồi máu cơ tim dễ bị bỏ qua

Một vấn đề đáng lo ngại là nhồi máu cơ tim ở người trẻ đôi khi không được nghĩ đến ngay từ đầu. Các triệu chứng có thể bị nhầm lẫn với bệnh lý hô hấp hoặc tiêu hóa, khiến người bệnh chủ quan và trì hoãn việc đến bệnh viện.

Theo BS Mạnh, người trẻ cần đặc biệt chú ý khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ở vùng ngực trái hoặc sau xương ức, cảm giác bó thắt hay đè nặng trong ngực. Cơn đau có thể lan lên cổ, vai, hàm hoặc xuống cánh tay trái. Người bệnh cũng có thể gặp tình trạng khó thở, hồi hộp, choáng váng, vã mồ hôi lạnh hoặc buồn nôn.

BS Đoàn Dư Mạnh (Ảnh: BSCC)

Đặc biệt, nếu cơn đau kéo dài trên 15 phút và không giảm khi nghỉ ngơi, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế.

BS Mạnh cảnh báo, với nhồi máu cơ tim, thời gian có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi mỗi phút trôi qua có thể khiến thêm nhiều tế bào cơ tim bị hoại tử.

Người trẻ cần thay đổi lối sống từ hôm nay

Trước tình trạng nhồi máu cơ tim xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ, BS Mạnh khuyến cáo việc thay đổi lối sống không nên chờ đến khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Theo bác sĩ, người trẻ nên bỏ thuốc lá, kiểm soát cân nặng và tăng cường vận động. Mức vận động tối thiểu được khuyến cáo là 150 phút mỗi tuần.

Bên cạnh đó, cần duy trì giấc ngủ đầy đủ, hạn chế tình trạng thức khuya kéo dài và chủ động khám sức khỏe định kỳ.

"Người trẻ cần thay đổi lối sống ngay hôm nay. bỏ thuốc lá, kiểm soát cân nặng, tăng cường vận động tối thiểu 150 phút mỗi tuần, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ để phòng tránh bệnh, sống khỏe mạnh", BS Mạnh khuyên.