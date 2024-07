Diễn viên Kim Ji-won trở thành đại sứ toàn cầu mới của THE WHOO

THE WHOO, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp của LG H&H, là sự kết hợp giữa khoa học làn da công thức làm đẹp lấy cảm hứng từ thành phần Đông y quý hiếm, đã chính thức bổ nhiệm nữ diễn viên Kim Ji-won làm đại sứ toàn cầu mới của thương hiệu.



Gần đây, THE WHOO đã lựa chọn đồng hành cùng nữ diễn viên Kim Ji-won - đại sứ toàn cầu mới cho các chiến dịch quảng bá sắp tới. Quyết định này được đưa ra bởi Kim Ji-won là nữ diễn viên đang xây dựng sự nghiệp thành công với hình ảnh thời thượng và năng lượng tươi sáng, dễ mến. Cô được xem là lựa chọn hoàn hảo cho THE WHOO, một thương hiệu tạo ra giá trị khác biệt dựa trên di sản độc đáo.

Nữ diễn viên Kim Ji-won

Từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Hậu duệ Mặt trời (Descendants of the Sun) và Nhật ký tự do của tôi (My Liberation Notes), Kim Ji-won đã thể hiện những kỹ năng diễn xuất tinh tế. Điều này giúp cô thu hút một lượng fan đông đảo trên toàn cầu. Trong bộ phim truyền hình vừa kết thúc Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears), nữ diễn viên đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ diễn xuất sâu lắng, chân thành cũng như hình ảnh xinh đẹp, thời thượng.

"Tôi rất vui khi được trở thành Đại sứ toàn cầu của THE WHOO, thương hiệu làm đẹp hàng đầu của Hàn Quốc, chuyên phát triển và gìn giữ tinh hoa văn hóa hoàng gia truyền thống của Hàn Quốc. Cùng với THE WHOO, tôi mong muốn quảng bá giá trị của vẻ đẹp tự nhiên và chia sẻ những nguồn cảm hứng từ thương hiệu với nhiều người khác" - Kim Ji-won chia sẻ.

Cùng với Kim Ji-won, nữ diễn viên có lượng fan hâm mộ lớn cả trong nước lẫn quốc tế, THE WHOO hy vọng có thể nâng cao danh tiếng của thương hiệu và khẳng định THE WHOO là một nhãn hàng làm đẹp cao cấp. "Với phong cách độc đáo của mình, Kim Ji-won được kỳ vọng sẽ có ảnh hưởng tích cực đến nhiều người trên khắp thế giới. Chúng tôi dự định thực hiện các chiến dịch toàn cầu khác nhau cùng với nữ diễn viên để mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn nữa và củng cố vị thế của nhãn hàng trong lòng người tiêu dùng cũng như trong thị trường ngành hàng làm đẹp" - Giám đốc Marketing toàn cầu của THE WHOO chia sẻ.