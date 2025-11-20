Diễn viên Diễm My 9x - đồng hành cùng Elasten tham dự Bambi Awards 2025

Sự xuất hiện của cô tại thảm đỏ quốc tế là dấu ấn đặc biệt cho hành trình đồng hành cùng Elasten. Lễ trao giải có quy tụ các nghệ sĩ quốc tế như Cate Blanchett, Heidi Klum, Naomi Campbell…

Diễm My nổi bật trên thảm đỏ Bambi Awards 2025 diễn ra tại Munich, Đức

Tại BAMBI Awards 2025, sự xuất hiện của Diễm My không chỉ làm thảm đỏ thêm rực rỡ mà còn mang theo một nét đẹp Á Đông thanh lịch - đúng tinh thần mà Elasten luôn mong muốn lan tỏa.

Với gương mặt nhẹ nhàng, khí chất tự tin và phong cách tinh tế, Diễm My ghi dấu giữa không gian ngập tràn những tên tuổi quốc tế. Cô không chỉ tỏa sáng cho riêng mình, mà còn đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại: độc lập, bản lĩnh và luôn nỗ lực hoàn thiện mỗi ngày.

Hành trình của Diễm My 9X tại BAMBI Awards 2025 vì thế trở thành một cột mốc ý nghĩa - góp phần đưa hình ảnh Việt Nam xuất hiện nổi bật hơn trên bản đồ những sự kiện mang tầm vóc thế giới.

BAMBI Awards - Biểu tượng của sự công nhận dành cho những người truyền cảm hứng

Ra mắt từ năm 1948 dưới sự tổ chức của tập đoàn truyền thông Hubert Burda Media, BAMBI Awards được coi là giải thưởng tôn vinh những cá nhân tạo dấu ấn trong thời đại - từ nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội đến các gương mặt truyền cảm hứng.

Mỗi mùa giải, hàng nghìn khách mời là các nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, kinh doanh và truyền thông lại hội tụ tại Munich, góp phần khẳng định BAMBI như một trong những thảm đỏ danh giá nhất châu Âu.

Collagen Elasten - Nhà tài trợ 3 năm liên tiếp của BAMBI Awards

Trong vai trò nhà tài trợ chính thức suốt 3 năm liên tiếp, Elasten tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một thương hiệu collagen cao cấp đến từ Đức, với dấu ấn mạnh mẽ tại thị trường châu Âu. Việc đồng hành cùng Diễm My 9X tại BAMBI Awards 2025 không chỉ tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên và thanh lịch của người phụ nữ Việt, mà còn minh chứng cho cam kết bền bỉ của Elasten trong việc lan tỏa giá trị "Đẹp Nguyên Bản" ra thế giới.

Diễn viên Diễm My 9x cùng các đại diện thương hiệu Elasten tại sự kiện

Diễm My 9X, trong vai trò Friend of House của Elasten tại lễ trao giải Bambi 2025

Diễm My 9x gặp gỡ và chụp ảnh chung với diễn viên Cate Blanchett