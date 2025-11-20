Tại sao Sun Guzto trở thành món cookie quốc dân được nhiều người Việt 5 châu giới thiệu đến bạn bè quốc tế?

Khi người Việt 5 châu xem Sun Guzto là món quà "phải mang theo"

Từ Nhật Bản, TikToker Snooppi - chàng trai Việt sở hữu hơn 2 triệu follower và 113 triệu lượt thích - đăng tải video khoe chiếc vali đầy bánh Sun Guzto trong lần quay lại Nhật gần đây. Anh chọn Sun Guzto là lựa chọn hoàn hảo để biếu sếp, tặng bạn bè - bởi đây là loại bánh vừa chất lượng, vừa độc đáo, kết hợp Á - Âu theo cách không ngờ.

Cũng tại Nhật, TikToker Văn Hằng Ngân - Cô gái Việt Nam lấy chồng Ấn Độ, và sở hữu kênh có 340 nghìn Follower, 10 triệu lượt thích, chia sẻ khoảnh khắc nhận được thùng bánh Sun Guzto từ Việt Nam. Chồng cô - người Ấn Độ - khen bánh rất hợp làm quà biếu ông bà người Nhật - bởi đây là món quà chất lượng và đẳng cấp từ quê nhà của vợ, mang tặng sẽ rất ý nghĩa. Hai vợ chồng chia sẻ: "Lần tới khi về Việt Nam, sẽ mua bánh Sun Guzto này làm quà tặng bạn bè ở Nhật Bản & Ấn Độ".

Cặp đôi kênh TikTok Như một điều hiển nhiên xem Sun Guzto như món quà nhất định phải mang theo khi sang New Zealand du học. Họ nói vị ngon và hình thức sang trọng của bánh khiến họ muốn chia sẻ với bạn bè quốc tế như một phần của ẩm thực Việt.

Tại Thái Lan, TikToker Dinh Áo Bông mang theo bánh Sun Guzto từ Việt Nam để làm quà tặng bạn bè. Anh cho biết sau này từ Việt Nam sang Thái sẽ "khỏi đau đầu tìm quà", vì Sun Guzto vừa sang trọng vừa chất lượng.

Cặp đôi TikToker Ăn Cơm Ở Thái và Fahnguyen cũng đưa Sun Guzto vào "menu mời khách" của gia đình. Với họ, mỗi lần có khách quốc tế đến chơi, đồ ăn Việt luôn là điều ưu tiên, và Sun Guzto từ nay sẽ là món Việt giúp họ tự hào khoe với bạn bè Thái Lan. Trong video, những người bạn Thái đều khen bánh nhiều hạnh nhân, rất thơm, ngọt dịu, giòn tan trong miệng.

Sự đồng lòng của những người Việt xa quê cho thấy một điều: Sun Guzto không chỉ ngon mà còn mang theo niềm tự hào, khiến họ muốn giới thiệu sản phẩm Việt đến bạn bè năm châu.

Sun Guzto là loại cookie đã gây tiếng vang trong giới ẩm thực quốc tế, được chuyên gia hàng đầu khen ngợi và hội tụ đủ yếu tố ngon - bổ - sang - đẹp - ý nghĩa.

Ngay khi ra mắt, Sun Guzto - thương hiệu thuộc Nhất Hương Group - đã nhận được nhiều nhận xét ấn tượng từ những tên tuổi lớn trong ngành ẩm thực.

Giáo sư - Tiến sĩ Ruud Bottemanne nhận xét: "Sự hòa quyện giữa cookie hạnh nhân truyền thống châu Âu và hương vị châu Á đã tạo nên trải nghiệm đặc biệt mà chưa loại cookie nào đạt được."

Giáo sư Henrik Jeppesen nói ngắn gọn: "Đây là bánh cookie hạnh nhân ngon nhất tôi từng ăn."

Ông Tan Chooi Leng - chuyên gia thực phẩm, và Chef David Broutin - đầu bếp người Pháp, đều khẳng định Sun Guzto là "một trong những loại cookie ngon nhất thế giới" hay "cookie hạnh nhân ngon nhất trên đời".

Sun Guzto tạo nên sự khác biệt nhờ 8 hương vị mang tinh thần giao thoa Á - Âu, vừa quen vừa mới, đáp ứng mọi khẩu vị: từ truyền thống, đậm đà tinh tế đến những trải nghiệm kết hợp mặn - ngọt độc đáo lần đầu xuất hiện: từ hạnh nhân bơ, chocolate, mè đen, matcha, moka, tôm, cá và rong biển.

8 vị bánh như 8 phong cách, cho phép Sun Guzto chinh phục cả những người khó tính nhất.

Không chỉ phong phú về vị, Sun Guzto còn hấp dẫn ngay từ cái nhìn đầu tiên với lớp hạnh nhân phủ dày, vàng óng và thơm dịu mùi nướng. Khi cắn vào, bánh giòn tan nhưng không hề khô, béo bùi tự nhiên và có độ ngọt dịu vừa phải, tạo cảm giác "ăn một là muốn ăn thêm".

Đi cùng hương vị là giá trị dinh dưỡng lành mạnh. Sun Guzto được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn ISO 22000, không dùng chất bảo quản. Hạnh nhân kết hợp cùng những nguyên liệu bổ dưỡng, phù hợp với xu hướng "ăn ngon - sống khỏe" của người tiêu dùng ngày nay.

Sun Guzto được đầu tư từ hộp giấy đến hộp thiếc cao cấp, tất cả đều sang trọng, hiện đại và phù hợp để biếu tặng trong mọi dịp.

Tất cả giá trị ấy đến từ hành trình ba năm nghiên cứu và sáng tạo của Fancy Foods - thành viên Nhất Hương Group. Sun Guzto là dòng cookie kết hợp phong vị Á - Âu và tinh thần mặn - ngọt một cách hài hòa, vừa mang tinh thần quốc tế vừa mang dấu ấn Việt Nam - điều khiến cho người Việt tự hào mang đi giới thiệu tới bạn bè khắp 5 châu.

