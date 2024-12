Điện thoại trong suốt từng gây sốt thế giới về Việt Nam: Giá chỉ từ 6 triệu, "đẹp, độc, lạ" hơn iPhone

Điện thoại "trong suốt" về Việt Nam

Nothing Phone, dòng điện thoại gây tiếng vang gần đây nhờ thiết kế trong suốt được cho là sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam. Trang web của một đại lý thiết bị di động lớn đã niêm yết giá ba sản phẩm Nothing trên trang chủ, với thông tin cho biết sẽ bán chính thức vào khoảng vài tuần tới.

Ba sản phẩm này có mức giá trải từ 6 triệu đến 10 triệu, đánh vào phân khúc tầm trung, nơi các thiết bị đến từ Trung Quốc và Samsung đang chiếm giữ. Điều đáng tiếc là Nothing Phone 2, flagship tốt nhất của hãng hiện chưa có thông tin cụ thể về việc có bán ở Việt Nam hay không.

Nothing Phone CMF 1

Thiết bị đầu tiên được giới thiệu là Nothing Phone CMF 1. Đây là sản phẩm có màn hình Super AMOLED 6.67 inch, sử dụng chip MediaTek Dimensity 7300 5G, đi kèm 8GB RAM và 128GB dung lượng lưu trữ. Với mức giá 6,4 triệu Nothing Phone CMF 1 là điện thoại rẻ nhất ra mắt lần này. Máy có hai camera với cảm biến chính 50MP cùng viên pin dung lượng 5000mAh.

Thiết bị thứ hai là Nothing Phone 2A, trang bị màn hình Flexible AMOLED 6.7 inch phẳng cùng tần số quét 120Hz và độ sáng 1.300 nits. Bên trong có chip Dimensity 7200 Pro, hệ thống camera kép 50MP cùng viên pin 5000mAh, tùy chọn hai biến thể RAM 8GB và 12 GB.

Ở phân khúc cao hơn một chút là Nothing Phone 2A Plus với cấu hình không khác biệt quá nhiều với Nothing Phone 2A khi chỉ tăng thêm chất lượng camera và dùng con chip MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G.

Trong số này Nothing Phone 2A và Nothing Phone 2A Plus nổi bật hơn với phần mặt lưng trong suốt theo phong cách thường thấy của hãng, gần giống với Nothing Phone 2. Ngược lại, phiên bản rẻ nhất là Nothing Phone CMF 1 vẫn dùng mặt lưng thường, loại có thể tháo rời để lắp thêm nhiều màu sắc khác.

Với cấu hình trên, các thiết bị của Nothing Phone không có nhiều điểm nổi trội so với các thiết bị quen mặt cùng tầm giá ở thị trường Việt Nam. Khả năng Nothing Phone sẽ nhắm vào các đối tượng tìm kiếm những mẫu điện thoại có thiết kế mới mẻ cùng thương hiệu khác lạ trong thị trường vốn đã dần trở nên nhàm chán.

Đây cũng là yếu tố tạo nên sức hút của Nothing Phone trên thế giới thay vì chạy theo cuộc đua cấu hình.

Làn gió mới trên thị trường điện thoại

Nothing là nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng của Anh có trụ sở tại London. Công ty được thành lập bởi Carl Pei, người đồng sáng lập hãng sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc OnePlus.

Carl Pei tuyên bố từ bỏ vai trò tại OnePlus để bắt đầu dự án kinh doanh mới vào năm 2020. Sau khi huy động 7 triệu USD, ông thành lập Nothing vào năm 2021, bắt đầu phát triển các mẫu điện thoại phong cách mới chạy Android.

Nothing Phone ra mắt cách đây 2 năm đã tạo tiếng vang lớn khi có tới 100.000 lượt đăng ký trong danh sách chờ mua, nhờ thiết kế trong suốt, hệ thống đèn nháy độc đáo, dù chỉ chạy con chịp khiêm tốn Snapdragon 778G+.

Tháng 7/2023, Nothing công bố điện thoại thông minh thứ hai của mình có tên Nothing Phone 2 chạy trên nền Android 13 với giao diện Nothing OS 2. Điện thoại đi kèm với chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, giá bán khởi điểm chỉ 599 USD (khoảng 15 triệu).

Trên các trang web đánh giá như Phone Arena, Digital Trends… Nothing Phone 2 nhận được nhiều lời khen ngợi về sự mới mẻ, giao diện Nothing OS có tính thẩm mỹ cao và cụm đèn Glyph Interface sáng tạo.

Dẫu vậy, các thiết bị này thiếu đi sức mạnh đối với những ai có nhu cầu về một mẫu điện thoại đa năng, đa nhiệm, khi camera và khả năng tối ưu pin kém.

Nothing Phone 2A và 2A Plus là thiết bị ở phân khúc dưới Nothing Phone 2, chỉ mới ra mắt từ hồi tháng 3 năm nay, nhanh chóng bán được 100.000 máy trong ngày đầu tiên phát hành.