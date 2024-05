Điện thoại AI hot nhờ hiệu ứng chỉnh sửa ảnh

AI (trí tuệ nhân tạo) thực sự tạo được "cơn sốt" trên quy mô toàn cầu và các nhà sản xuất thiết bị di động nhanh chóng nắm bắt xu thế để đưa ra thị trường những sản phẩm tích hợp công cụ thông minh này. Ngoài laptop và một số linh kiện phần cứng, điện thoại thông minh đang là thiết bị có AI dễ sở hữu và gần gũi với người dùng nhất.

Xóa vật thể trong ảnh đang là tính năng AI được nhiều người dùng sử dụng nhất trên điện thoại.

Xu hướng này thể hiện rõ nét tới mức nhiều báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường đều dự báo một sự bùng nổ làm gia tăng động lực phát triển cho smartphone từ năm 2024 trở đi. Theo báo cáo của công ty Counterpoint, điện thoại thông minh ứng dụng AI dự kiến sẽ chiếm 4% tổng thị trường năm 2023 và dự báo tăng gấp đôi trong năm nay.

Samsung có thể chiếm tới một nửa thị phần smartphone AI khi nhanh chóng ra mắt Galaxy S24 series tích hợp AI từ đầu năm 2024, rồi triển khai bản cập nhật phần mềm có hỗ trợ trí tuệ nhân tạo cho nhiều thế hệ máy cũ hơn hiện nay. Những vị trí tiếp theo có thể thuộc về các nhà sản xuất điện thoại đến từ Trung Quốc như Xiaomi, Vivo, Honor, Oppo,... Chưa kể Huawei cũng có khả năng góp mặt nếu hãng tung máy ra thị trường quốc tế.

Hãng Counterpoint dự báo đến 2027, smartphone có AI sẽ chiếm tới 40% thị phần và số lượng máy xuất xưởng sẽ trên 520 triệu thiết bị.

Tuy nhiên, việc hào hứng với AI hay xu hướng lựa chọn smartphone có tích hợp trí tuệ nhân tạo lại không hoàn toàn nhằm khai thác hết những lợi ích mà công nghệ này có thể mang lại. Thực tế, nhiều người quyết định chi tiền sắm điện thoại thông minh có AI hoặc chờ đợi bản cập nhật phần mềm cho model đang sử dụng chỉ nhằm... chỉnh sửa ảnh.

Theo khảo sát mới nhất về lý do chọn mua điện thoại được Samsung công bố dựa trên dữ liệu kinh doanh dòng Galaxy S24 của hãng, hơn một nửa người dùng (54%) chi tiền để được trải nghiệm tính năng AI trên điện thoại. Đáng chú ý, tính năng dùng AI để chỉnh sửa ảnh là lý do chính (24%) khiến khách hàng móc hầu bao. Các tính năng như khoanh vòng tìm kiếm (Circle to Search, có hợp tác với Google) chiếm 21%, Trợ lý trò chuyện (Chat Assist) 20% và cuối cùng là Phiên dịch theo thời gian thực (Live Interpreter) chiếm 13%.

Nhờ AI, điện thoại có thể loại bỏ chi tiết không mong muốn khỏi khung hình một cách nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu chỉnh sửa nhanh của người dùng smartphone.

Điều này không chỉ đúng với máy của Samsung mà còn phổ biến ở thiết bị do hãng khác sản xuất. Mới đây, nhiều người dùng máy Oppo tại Việt Nam hào hứng khi một số thiết bị, trong đó có dòng máy gập (Find N3, Find N2/N3 Flip) cập nhật phiên bản phần mềm mới, bổ sung khả năng xóa vật thể và chỉnh sửa hình ảnh thông minh bằng trí tuệ nhân tạo (AI Eraser).

Nhờ đó, người dùng có thể loại bỏ những chi tiết như người, vật thể... không mong muốn khỏi khung hình đã chụp. AI sẽ giúp quá trình khoanh vùng đối tượng cần xóa được nhanh chóng và chính xác, sau đó "vẽ lại" không gian bị che lấp dựa trên chi tiết về môi trường xung quanh để kết quả trông thật nhất, như chưa từng có sự xuất hiện của chi tiết thừa.

Trường hợp không sử dụng smartphone có sẵn AI nhưng vẫn muốn sử dụng tính năng xóa vật thể trên ảnh, người dùng có thể đăng ký thuê bao Google One, trả theo tháng hoặc năm. Dịch vụ này còn gồm nhiều tiện ích kết hợp khác, trong đó có dung lượng lưu trữ đám mây.