Thời gian qua, các thông tin xoay quanh dòng sản phẩm iPhone 16 của Apple hé lộ rằng, "Táo khuyết" có thể sẽ ra mắt nhiều tùy chọn màu sắc hoàn toàn dành hai phiên bản iPhone 16 và 16 Plus, kèm theo đó là những nâng cấp về camera và phím chụp hình hoàn toàn mới.



Dựa trên những thông tin và bản vẽ rò rỉ thời gian qua, kênh công nghệ @4rmd.yt đã phác hoạ nên hình ảnh chi tiết của iPhone 16 với màu nhiều sắc bắt mắt, từ đó mang đến cho các tín đồ mê sản phẩm Apple cái nhìn tổng thể về thế hệ iPhone dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới đây.



Ấn tượng đầu tiên của iPhone 16 là sở hữu nhiều tuỳ chọn màu sắc đẹp mắt. Hình ảnh được @techlauv đăng tải cho thấy iPhone 16 đi kèm các màu sắc tươi mới như hồng, vàng, xanh dương, xanh lá cùng 2 màu sắc đen, trắng vốn đã quen thuộc với người dùng.



Hình ảnh từ @4rmd.yt cho thấy iPhone 16 sở hữu thiết kế ấn tượng sau nhiều năm không đổi khác, cùng nhiều màu sắc đẹp lịm tim. (Ảnh: @4rmd.yt)

Ngoài nâng cấp hút ánh nhìn với loạt màu sắc mới, iPhone 16 còn đổi mới thiết kế camera sau. Từ 2 ống kính đặt chéo nhau, camera trên iPhone thế hệ tiếp theo lột xác với thiết kế dạng viên thuốc đặt dọc và nhỏ gọn hơn, có phần tương đồng iPhone X.

Thiết kế camera này khiến nhiều người liên tưởng đến sự kết hợp giữa iPhone X và iPhone 11, khi 2 ống kính đặt dọc nằm trong một module hình vuông. (Ảnh: @4rmd.yt)

Thay đổi mới mẻ này tạo nên sự khác biệt cho dòng iPhone 16 với các thế hệ tiền nhiệm, người dùng từ đó cũng có lý do nâng cấp thiết bị của mình hơn.



Những tin đồn chỉ ra rằng, iPhone 16 sẽ được trang bị viên pin 3.561mAh, tăng từ viên pin 3.349mAh trên iPhone 15. Tuy nhiên, iPhone 16 Plus sẽ chỉ có pin 4.006mAh, nhỏ hơn gần 10% so với pin 4.383mAh bên trong iPhone 15 Plus.

iPhone 16 còn được đồn đoán sẽ có viền màn hình mỏng hơn đáng kể so với các thế hệ trước. (Ảnh: @4rmd.yt)

Theo MacRumors, Apple đã thử nghiệm các thiết kế khác nhau cho các mẫu iPhone 16 trong vài tháng qua. Người dùng sẽ phải chờ nhiều tháng nữa mới có thể mục sở thị dòng iPhone với hiệu năng được nâng cấp mạnh mẽ khi trang bị SoC A18 Pro tích hợp AI tạo sinh. (Ảnh: @4rmd.yt)

https://kenh14.vn/ngam-tron-bo-mau-sac-cuc-dep-cua-iphone-16-nhin-la-me-20240508234747214.chn