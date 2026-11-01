Diện mạo thật của quan lại và “kinh thành tam thiếu” thời nhà Thanh

Các vị quan nổi tiếng trông có uy nghi như trong phim ảnh?

Nhà Thanh tồn tại gần 300 năm và được ghi nhận là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Trong chặng đường dài đó, triều đại này từng trải qua giai đoạn phát triển cực thịnh dưới sự trị vị của ba đời hoàng đế Khang Hi, Ung Chính và Càn Long, thường được sử sách gọi là "Khang - Càn thịnh thế".

Tuy nhiên, bước sang cuối thế kỷ 19, nhà Thanh dần suy yếu và đứng trước nhiều biến động dữ dội. Triều đình bấy giờ không chỉ chịu áp lực đè nặng từ các cường quốc bên ngoài mà còn phải gồng mình giải quyết các cuộc nổi loạn nội bộ cùng hàng loạt thất bại cay đắng trên chiến trường.

Triều đại Mãn Thanh chính thức khép lại lịch sử phong kiến sau khi hoàng đế cuối cùng là Phổ Nghi tuyên bố thoái vị vào tháng 2 năm 1912. Những bức ảnh tư liệu quý hiếm được ghi lại từ hơn một thế kỷ trước đã phần nào khắc họa chân thực thần thái và dáng vẻ của các quan chức nắm giữ vị trí trọng yếu trong bộ máy chính quyền thời kỳ cuối này.

Một trong những gương mặt nổi bật đại diện cho tầng lớp trí thức tiến bộ thời kỳ này là nhà ngoại giao Ngũ Đình Phương. Ông là một học giả xuất sắc và thuộc số ít những người sớm tiếp nhận nền giáo dục hiện đại phương Tây, đặc biệt là theo học chuyên ngành luật tại nước ngoài. Trong suốt sự nghiệp của mình, Ngũ Đình Phương từng đảm nhận nhiều vai trò quan trọng như Đại sứ nhà Thanh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp của Trung Hoa Dân Quốc.

Bên cạnh đó, hình ảnh về ba vị quan lớn gồm Thẩm Quế Phân, Đồng Hiền và Mao Thường Hỉ cũng mang lại cái nhìn sống động về diện mạo của tầng lớp thống trị Vãn Thanh. Đều là những người nắm giữ các vị trí then chốt trong triều đình, cả ba vị đại thần đều toát lên vẻ sang trọng, nghiêm trang và sự uy phong của những quan chức cấp cao đương thời.

3 vị quan lớn vào cuối thời nhà Thanh: Thẩm Quế Phân, Đồng Hiền và Mao Thường Hỉ.

Bộ ảnh còn ghi lại diện mạo của một số vị quan nổi tiếng khác của thời đại. Thuộc dòng tộc với Từ Hi Thái hậu, Diệp Hách Na Lạp Thụy Lân cũng là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong triều. Nhờ khả năng ăn nói khéo léo, ông thăng tiến nhanh chóng trên chốn quan trường và đảm nhận chức Tổng đốc Lưỡng Quảng nắm quyền quản lý Quảng Đông và Quảng Tây từ năm 1865 đến năm 1874, một vị trí vô cùng trọng yếu nắm giữ cả quân quyền lẫn dân quyền tại hai tỉnh miền Nam này.

Diệp Hách Na Lạp Thụy Lân (1809 - 1874)

Bức ảnh của vị đại thần Đổng Tuân lại ghi dấu ấn về một vị quan kinh qua tới 4 thời kỳ trị vì của các hoàng đế Đạo Quang, Hàm Phong, Đồng Trị và Quang Tự. Trên cương vị Hộ bộ Thượng thư từ thời Đạo Quang, Đổng Tuân đã có nhiều đóng góp to lớn cho triều đình, đặc biệt là trong các hoạt động ngoại giao đầy phức tạp giai đoạn đó.

Đổng Tuân (1807 - 1892), Hộ bộ Thượng thư trong thời hoàng đế Đạo Quang.

Tả Tông Đường (1812 - 1885), một vị quan và danh tướng vào cuối đời nhà Thanh. Ông chính là người có công trấn áp cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc.

Sầm Xuân Huyên (1861 - 1933) là một vị quan lớn vào cuối triều nhà Thanh. Ông cùng với hai người khác được mệnh danh là "Kinh thành tam thiếu" vào thời hoàng đế Quang Tự trị vì.

Nguồn: Sohu