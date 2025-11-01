Diễn biến mới vụ mẹ ruột và cha hờ bạo hành bé gái 9 tuổi ở TP HCM

Ngày 1-11, đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với đôi nam nữ bạo hành bé gái 9 tuổi ở phường Tân Uyên. Các quyết định này đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo đó, Phạm Thị Bé Như (SN 2000, quê Cần Thơ, mẹ ruột bé M.T) bị khởi tố về hành vi hành hạ con; Ngô Văn Huy (SN 2006- chồng hờ Như) bị khởi tố vì hành vi hành hạ người khác. Cả 2 đã bị tam giam.

Bé M.T được chăm sóc sau khi bị bạo hành

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, bé M.T thường xuyên bị mẹ ruột và người tình kém tuổi của mẹ đánh đập vì cho rằng không nghe lời.

Như - Huy sống tại phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5, phường Tân Uyên; đều làm công nhân trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về việc bé M.T bị bạo hành, Công an phường Tân Uyên đã đến làm rõ. Cơ quan chức năng cũng đã đưa bé M.T đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.

Bé M.T sau đó được cơ quan chức năng phường Tân Uyên đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc, nuôi dưỡng.



