Hưng Yên khởi công tuyến đường đặt biệt quan trọng gần 5.000 tỷ đồng, đi qua 7 xã, phường kết nối phường Thái Bình với Phố Hiến

Sáng 31/10, tỉnh Hưng Yên khởi công xây dựng tuyến đường 10 làn xe, dài 24,8 km từ từ phường Thái Bình đi xã Hưng Hà kết nối với phường Phố Hiến.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 làm chủ đầu tư, Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng Xuân Quang, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thi công.

Dự án có tổng chiều dài khoảng 24,8km, điểm đầu tại nút giao giữa đường vào khu công nghiệp TBS Sông Trà với quốc lộ 10 (thuộc phường Thái Bình), điểm cuối tại đầu cầu vượt sông Luộc (thuộc xã Ngự Thiên).

Bản đồ hướng tuyến dự án.

Tuyến đường đi qua 7 xã, phường gồm: Thái Bình, Nam Tiên Hưng, Tiên Hưng, Hồng Minh, Hưng Hà, Tiên La và Ngự Thiên.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng, được chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ nút giao quốc lộ 10 đến nút giao Đồng Tu) có tổng kinh phí khoảng 3.735 tỷ đồng; giai đoạn 2 (từ nút giao Đồng Tu đến đê hữu sông Luộc) có tổng kinh phí khoảng 1.192 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến năm 2028.

Toàn tuyến có 8 cây cầu và 9 nút giao cùng mức, bảo đảm an toàn, thông suốt và kết nối liên hoàn với hạ tầng hiện hữu. Đây là công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt trong việc hoàn thiện hạ tầng kết nối vùng, tạo hành lang kinh tế mới, thúc đẩy liên kết các khu công nghiệp, khu đô thị giữa hai tỉnh Thái Bình - Hưng Yên và khu vực đồng bằng sông Hồng.

Máy móc tập trung để thi công tuyến đường. (Ảnh: CTTĐT Hưng Yên)

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Hưng Yên, đến nay công tác kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất và lập phương án bồi thường đã hoàn thành trên 60% khối lượng. Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến xong trước 6/11. Công trình dự kiến hoàn thành năm 2028.

Trước đó, tỉnh Hưng Yên cũng vừa khánh thành tuyến đường bộ ven biển dài hơn 43 km, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Điểm đầu nối với tuyến ven biển Hải Phòng; điểm cuối nối với tuyến ven biển Ninh Bình. Đây là một phần quan trọng của tuyến đường bộ ven biển Bắc Nam, công trình giao thông chiến lược quốc gia chạy dọc bờ biển Việt Nam.