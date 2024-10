Ngày 30/9, Uỷ ban Lao động và Môi trường đã thông qua yêu cầu triệu tập Hanni (người tham chiếu) và CEO đương nhiệm của ADOR là Kim Joo Young (nhân chứng) vào hôm 25/10 tới. Ủy ban dự kiến sẽ làm rõ với Hanni về vấn đề bắt nạt tại nơi làm việc, đồng thời sẽ chất vấn Kim về phản ứng và cách hành xử không đúng mực trước tình huống này.

Khi được chọn làm nhân chứng hoặc người tham chiếu, nếu đưa ra "lý do chính đáng", họ có thể nộp đơn xin miễn tham dự. Tuy nhiên, với nhân chứng (Kim Yoo Young) dù có văn bản giải thích sự vắng mặt của mình, nếu Ủy ban xác định rằng lý do vắng mặt không hợp lý, Ủy ban có thể ra lệnh triệu tập hoặc nếu không tuân thủ có thể bị khiếu nại. Do đó, dù Hanni có thể không xuất hiện với tư cách người tham chiếu, nhưng khả năng cao CEO Kim khả năng cao sẽ phải có mặt.

Lời ẩn ý của Hanni gây ra cuộc tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng.

Diễn biến mới nhất của drama ồn ào giữa “gà nhà" NewJeans và tập đoàn HYBE đang quậy khắp MXH ra trò. Bên dưới phần bình luận, người dùng mạng chia ra 2 luồng ý kiến trái chiều, một bên ủng hộ nữ idol sinh năm 2004 và NewJeans, bày tỏ sự khâm phục trước sự dũng cảm của các thành viên khi đứng lên đấu tranh vì quyền lợi của bản thân. Số còn lại cho rằng đây là một bước đi sai lầm của các cô gái bởi phía bên kia là một tập đoàn giải trí quyền lực với khả năng thâu tóm truyền thông đỉnh cao.

Trước đó, vào ngày 11/9, NewJeans đã “đánh úp" với phiên livestream 20 trên kênh youtube “nwjns” mới toanh, công khai đối đầu trực tiếp với HYBE. Tại đây, 5 nữ idol đã cất lên tiếng lòng của mình, bày tỏ quan điểm phản đối về việc Min Hee Jin bị bãi nhiệm khỏi vị trí CEO ADOR. Không chỉ nhấn mạnh về vai trò tuyệt đối và không thể thay thế của Min Hee Jin, các cô gái còn ra “tối hậu thư" tới HYBE, yêu cầu tập đoàn khôi phục lại chức vị của Min Hee Jin trước 25/9, ngày cuộc họp Hội đồng Quản trị giữa ban lãnh đạo.

Buổi livestream không được báo trước của NewJeans gây xôn xao khắp cõi mạng.

Đáng chú ý, trong buổi livestream, thành viên Hanni cũng ẩn ý đến việc bị cô lập và “bạo lực lạnh" ngay tại công ty. Cô nàng chia sẻ trải nghiệm bị đồng nghiệp cùng tập đoàn ngó lơ khi cô nàng chủ động chào hỏi, quản lý nhóm nhạc đó thì nói “kệ con nhỏ đó đi". Không đợi lâu, biệt đội thám tử mạng nhanh chóng bắt tay truy tìm danh tính nhóm nữ bị “chỉ mặt” đó. Các trang fanpage chính thức của LE SSERAFIM và ILLIT bị tấn công ồ ạt bởi hàng loạt bình luận tiêu cực dù chưa có bằng chứng nào xác minh vấn đề một cách rõ ràng.

ILLIT, đàn em cùng tập đoàn dính nhiều tranh cãi với NewJeans kể từ khi debut bị réo tên nhiều nhất trên mọi mặt trận. May thay, HYBE đã kịp tung ra CCTV ghi lại khoảnh khắc 2 nhóm nữ chạm mặt nhau tại thời điểm được Hanni đề cập tới. Đoạn video cho thấy các cô gái đều chào hỏi nhau bình thường, không giống như những gì Hanni đã bật mí trước đó. Pha giải oan của HYBE đã cứu ILLIT một bàn thua trông thấy, được khen ngợi vì hành động bảo vệ gà nhà nhanh chóng. Đồng thời, lời nói bóng gió của Hanni cũng nhận về không ít chỉ trích vì đã để đàn em của mình chịu tiếng oan nặng nề.

Kể từ khi ra mắt làng nhạc xứ Hàn với bản hit Magnetic, ILLIT đã bị sóng gió bủa vây khi Min Hee Jin đứng lên cáo buộc nhóm nữ mới nhà Belift Lab đạo nhái trắng trợn NewJeans, từ hình ảnh, concept, giai điệu và cả… số lượng thành viên. Từ đây, cuộc “nội chiến" đi vào lịch sử đã bóc tách ra nhiều vấn đề uẩn khúc trong hệ thống quản lý của HYBE, đồng thời đẩy ILLIT vào tình cảnh bị bạo lực mạng, quá đáng nhất là bị gắn mác “bản fake" của NewJeans.

ILLIT và...

LE SSERAFIM vô tình bị kéo vào cuộc tranh chấp giữa NewJeans và HYBE.

Một sự thật mà cộng đồng mạng thường không nhận thức được hay bỏ qua chính là các nghệ sĩ trực thuộc công ty giải trí thường không có tiếng nói trong việc quyết định sản phẩm âm nhạc của mình sẽ được phát triển ra sao. Vấn đề này thường được giao cho đội ngũ chuyên gia, nhà sản xuất, phòng ban chiến lược dưới sự kiểm soát của công ty. Chỉ một số ít nghệ sĩ có kinh nghiệm lâu năm hoặc có tài năng thiên bẩm được trao quyền tham gia đóng góp chất xám của mình. Đối với ILLIT, một nhóm nhạc với tuổi đời được tính bằng tháng, tất nhiên chỉ có thể yên vị “đặt đâu nằm đấy".