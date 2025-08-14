Diễn biến mới nhất vụ người đàn ông rút chìa khoá xe khách trên đường Vành đai 3 rồi bỏ đi

Liên quan đến vụ người đàn ông rút chìa khóa xe khách giữa đường Vành đai 3, chiều ngày 14/8, trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an phường Thanh Liệt (TP. Hà Nội) xác nhận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Trường Sơn (SN 1977, trú tại Thanh Hóa) về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, cư dân mạng chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo xanh bước lên cabin, to tiếng với tài xế rồi bất ngờ rút chìa khóa phương tiện và bỏ đi, mặc cho tài xế hay hành khách có nói gì.

Đối tượng Bùi Trường Sơn (Ảnh: CACC)

Vụ việc xảy ra ở đường Vành đai 3 trên cao vào sáng ngày 4/8. Thời điểm xảy ra vụ việc, thời tiết Hà Nội nắng nóng, khoảng 40 hành khách (trong đó có cả trẻ em) phải phơi nắng trên tuyến đường này cả giờ đồng hồ.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 7 phối hợp Công an phường Thanh Liệt khẩn trương xác minh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được người đàn ông rút chìa khóa trong clip là ông Bùi Trường Sơn, điều khiển ô tô Kia Carnival BKS 30M-258.XX.

Hình ảnh Bùi Trường Sơn rút chìa khoá xe khách rồi bỏ đi, mặc cho khoảng 40 người hành khách phơi nắng trong thời tiết nắng nóng (Ảnh cắt từ clip)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7h00 sáng ngày 4/8, xe khách BKS 29H-984.xx do anh N.M.T (SN 1991, trú tại Quảng Ninh) cầm lái đang lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân.

Đến đoạn đối diện gần ngõ 124 Nguyễn Xiển (phường Thanh Liệt, Hà Nội), ô tô con Kia Canival BKS 30M-258.xx do Bùi Trường Sơn điều khiển đi song song trong làn dừng khẩn cấp và xin chuyển làn.

Khi không được nhường đường, ông Sơn cho rằng tài xế xe khách cố tình không hợp tác nên đã bức xúc, lên cabin xe khách, xảy ra cãi vã và rút chìa khóa rồi bỏ đi.