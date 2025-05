Diễn biến mới nhất vụ kiện Jack và tình cũ: Thiên An hành động lạ liên quan đến con gái, nam ca sĩ thì sao?

Sau cuộc tình âm thầm, Jack và Thiên An đều thừa nhận họ đã có một cô con gái chung tên thân mật là S. Trong loạt văn bản vừa được phía Thiên An chia sẻ mới đây, nữ diễn viên cho biết đã đặt tên thật của bé theo họ mẹ, bố em bé - tức Jack được cho là không hợp tác trong việc tiến hành giám định ADN. Phía luật sư của Thiên An cũng khẳng định tính đến thời điểm ra văn bản công khai, đăng tải vào tối 28/5 thì nữ diễn viên chưa nhận bất kỳ thông báo nào từ toà án sau khi phía Jack cho biết đã nộp đơn tố cáo. Giữa lúc sự việc này đang diễn biến với nhiều tình tiết mới gây sốc thì động thái của người trong cuộc cũng gây chú ý.

Theo đó, vào sáng 29/5, Thiên An đã đăng clip dự ngày lễ bế giảng của con gái. Trong clip, bé S vui vẻ hát ca, nhảy múa cùng bạn bè trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ hè. Dù không lộ diện trực tiếp, nhưng việc Thiên An chia sẻ clip này như lời thông báo rằng cô vẫn ở bên cạnh, chăm sóc và lo lắng cho cuộc sống của nhóc tỳ.

Thiên An cập nhật hình ảnh con gái dự lễ tổng kết ở trường trước khi nghỉ hè

Tuy nhiên, sau đó tầm 1 tiếng, Thiên An đã xoá bài đăng này trên các nền tảng mạng xã hội. Động thái lạ này của nữ diễn viên khiến nhiều người bàn tán. Việc làm này của Thiên An được đánh giá là phù hợp trong hoàn cảnh hiện tại, tránh để cuộc sống của con gái bị để ý, ảnh hưởng bởi những thông tin không đáng có.

Về phía Jack, nam ca sĩ chưa có động thái mới trên MXH sau khi phía luật sư của Thiên An đăng văn bản đáp trả những cáo buộc phía anh đưa ra. Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với phía Jack thông qua số điện thoại công việc công khai trên trang cá nhân của anh, tuy nhiên không nhận được phản hồi. Công chúng vẫn đang chờ lợi câu trả lời từ Jack để sự việc ồn ào kéo dài suốt 4 năm có thể đi đến cái kết cuối cùng.

Sau khi đăng clip con gái không lâu, Thiên An có động thái xoá đi

Trước đó, vào tối 26/5, trên Fanpage chính thức, J97 Entertainment đã phát thông cáo báo chí bác bỏ thông tin đời tự sai sự thật và truyền thông không chính xác về nghệ sĩ Jack - J97. Trong thông cáo mới nhất, Jack lần đầu lên tiếng về mối quan hệ và trách nhiệm con chung giữa nam ca sĩ và Thiên An. Phía Jack chia sẻ Thiên An bị nghi chấm dứt liên lạc, ngăn cản Jack thăm nom, gặp gỡ con chung từ khi bé chào đời.

Cùng với những phát ngôn "mập mờ", bà Trần Nguyễn Thiên An được cho là đã khiến Jack - J97 không thể tiếp cận với bé T.N.Y.Đ. Nghệ sĩ Jack - J97 bị gắn mác là một người cha bỏ con nên việc xác nhận chính danh trong vấn đề này cần phải được làm rõ. Vì thế, Nghệ sĩ Jack - J97 đã nộp đơn khởi kiện đến Toà án nhân dân có thẩm quyền để xác định cha con với bé T.N.Y.Đ, thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được Toà án giải quyết. "Qua đây, chúng tôi cũng rất mong bà Trần Nguyễn Thiên An sẽ tích cực hợp tác, tránh để vụ việc kéo dài gây ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của trẻ thơ, quan trọng là không thể để bé chịu tổn thương khi mang tiếng suốt đời là đứa trẻ bị cha bỏ rơi", văn bản nêu rõ.

Phía Jack cho biết đã nộp đơn tố cáo Thiên An đăng thông tin sai lệch trong 2 bài đăng 19, 20/1. Được biết, nội dung 2 bài đăng này có liên quan đến việc Thiên An từng 2 lần không giữ được con

Trong văn bản công khai đăng tải ngày 28/5, phía luật sư của Thiên An đã làm rõ động thái nữ diễn viên ẩn/xoá bài đăng trên trang cá nhân, thông tin về việc bị khởi kiện, về việc cấp dưỡng nuôi con của Jack và hướng xử lý các bên truyền thông sai lệch gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư.

Về việc truyền thông cho rằng Jack đã nộp đơn khởi kiện bà Thiên An tại Toà án có thẩm quyền, trong văn bản phía Thiên An cho biết chưa nhận được bất cứ văn bản nào từ Toà án liên quan đến thụ lý vụ việc, khi có yêu cầu thì Thiên An sẽ hợp tác cũng như đệ trình đầy đủ các chứng cứ để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mình và con gái. Trong thông cáo báo chí từ đại diện pháp lý của Thiên An cũng thông tin về việc cấp dưỡng nuôi con. Phía Thiên An xác nhận "trước đây không trực tiếp mà thông qua nhiều người, Nghệ sĩ Jack - J97 đã từng hỗ trợ một số khoản tài chính trong giai đoạn đầu bằng tiền, vào tài khoản cá nhân, nhưng không đều đặn, các khoản tiền hỗ trợ cũng không cố định, và được cho là đã cắt đứt hoàn toàn (lần cuối cùng bà Thiên An nhận được hỗ trợ là vào khoảng giữa năm 2022)".

Phía Thiên An chia sẻ có nhiều cá nhân, đơn vị chia sẻ thông tin sai lệch, nếu xét thấy hành vi có dấu hiệu xâm phạm quyền trẻ em, vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp cá nhân thì phía Thiên An sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Phía Thiên An kêu gọi các bên liên quan khi đăng tải thông tin không được gây phương hại đến các quyền lợi của gia đình bà Thiên An và con gái đã được pháp luật bảo hộ. Cuối cùng Thiên An muốn gửi lời xin lỗi đến công chúng bị ảnh hưởng bởi những vụ việc vừa qua.

Phía luật sư của Thiên An cho biết hiện nữ diễn viên chưa nhận thông báo từ toà án