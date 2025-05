Giữa ồn ào của Thiên An - Jack, Diệp Lâm Anh vướng tranh cãi vì phát ngôn sốc chuyện xét nghiệm ADN

Sau 4 năm, vụ bê bối của Jack và Thiên An lần nữa bị "đào" lại vì những động thái căng thẳng của người trong cuộc. Theo đó, phía đại diện Jack đưa văn bản cho biết đã gửi đơn tố cáo diễn viên Thiên An vì đăng tải 2 bài viết vào ngày 19, 20/1 có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của anh. Đồng thời, phía Jack còn cung cấp chi tiết nam ca sĩ không được trực tiếp chăm hỏi con gái, vẫn giữ bằng chứng chu cấp cho con... Sau 1 ngày, phía luật sư của Thiên An cũng đăng văn bản phản hồi liên quan đến sự việc này. Trong đó có chi tiết Jack được cho là đã từ chối để tên và né tránh không tiến hành giám định xác định ADN, nên Thiên An đã phải làm thủ tục sinh con theo họ mẹ. Tuy nhiên đây cũng chỉ mới là những tuyên bố 1 chiều từ 2 bên, chưa có sự xác thực.

Đến trưa 29/5, "chị đẹp" Diệp Lâm Anh gây xôn xao khi đăng tâm thư dài nói về cảm xúc của phụ nữ trước chuyện đổ vỡ và việc xét nghiệm ADN. Tuy không nhắc cụ thể đến trường hợp nào, nhưng giữa bối cảnh showbiz đang nóng lên những yêu cầu từ phía Jack, dân mạng lại được dịp bàn tán về quan điểm của các nghệ sĩ. Cụ thể, Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Có những thứ tổn thương mà một toà án không bao giờ phán xử được. Với người mẹ, đứa con là một phần linh hồn của chính mình. Khi người đàn ông không thừa nhận đứa trẻ, thì người mẹ sẽ có cảm giác chính mình bị chối từ. Đó là cảm giác đáng sợ nhất của một người phụ nữ vừa sinh con, đàn ông ạ. Nó phủ nhận tất cả công sức, đau đớn, hy sinh và tình yêu - thứ phụ nữ chấp nhận bỏ ra để được làm người mẹ.

Xét nghiệm ADN đối với đàn ông có thể là thủ tục. Nhưng với phụ nữ, nó là sự sỉ nhục. 'Tôi không tin cô, tôi nghi ngờ danh dự của cô và tôi nghi ngờ rằng mình đã bị lừa'. Bệnh viện có thể xét nghiệm ADN, nhưng không bao giờ xét nghiệm ra tổn thương tâm lý của một người mẹ, khi họ phải chứng minh rằng đứa con họ mang nặng đẻ đau không phải một chiêu trò".

Diệp Lâm Anh vướng tranh cãi vì phát ngôn liên quan đến chuyện xét nghiệm ADN

Bài đăng dài của Diệp Lâm Anh nhanh chóng nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng đồng cảm với quan điểm cảm xúc mà cô đưa ra, cho rằng phụ nữ sau sinh rất dễ tổn thương và việc bị phủ nhận vai trò làm mẹ là cú sốc tâm lý khó xóa nhòa. Tuy nhiên, số khác cho rằng việc xét nghiệm ADN không đồng nghĩa với xúc phạm danh dự, mà đôi khi là bước cần thiết để giải quyết minh bạch quyền lợi và trách nhiệm nuôi con. Một người bình luận: "Pháp luật công nhận xét nghiệm ADN là bằng chứng khách quan, cảm xúc không thể thay thế sự thật".

Trong những vụ tranh chấp quyền nuôi con hoặc nhận con, việc xét nghiệm ADN là bước cần thiết để đảm bảo công bằng cho cả hai phía, điều không thể thay thế chỉ bằng cảm xúc. Đặc biệt, trong những vụ tranh chấp quyền nuôi con của những người chưa đăng ký kết hôn thì thủ tục này càng trở nên cần thiết. Cách Diệp Lâm Anh diễn đạt dễ khiến dư luận lệch hướng tranh luận, từ tập trung vào chứng cứ và sự thật sang đánh giá thiên lệch cảm tính, nhất là khi vụ việc liên quan đến danh tiếng, tương lai và trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ.

Nhiều người cho rằng, dù đồng cảm với tâm lý của người mẹ sau sinh, Diệp Lâm Anh lại chọn thời điểm lên tiếng không phù hợp. Việc gây liên tưởng đến một vụ ồn ào nhạy cảm bằng lời lẽ cảm tính, dễ khiến phát ngôn của cô bị hiểu là "đổ dầu vào lửa", tiếp tay cho một phía mà chưa có kết luận từ pháp luật. Trong bối cảnh nhạy cảm như hiện tại, người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng như Diệp Lâm Anh càng cần cẩn trọng hơn khi bày tỏ quan điểm cá nhân, đặc biệt với những chủ đề vốn đã đầy rối ren như thế này.

Nhiều người cho rằng Diệp Lâm Anh đang quá cảm tính, trong khi xét nghiệm ADN là thủ tục cần thiết để giải quyết vấn đề liên quan đến con cái trên phương diện pháp luật

Khi bị cư dân mạng nhắn nhở đừng nên xen vào câu chuyện riêng của người khác khi chưa rõ thực hư ra sao, Diệp Lâm Anh cho hay: "Viết ra những thứ này không phải vì tôi muốn tham gia vào câu chuyện của người khác, tôi chỉ muốn người ta hiểu rằng: Không thể làm người phụ nữ chấp nhận mình bằng luật pháp. Không cần dùng luật sư, chứng cứ, ekip hay cộng đồng mạng để phán xử người phụ nữ đã sai hay là đúng. Không thể vô cảm thốt ra rằng 'cô ta không cho tôi gặp con mình', cũng chẳng cần dùng tới chiến lược truyền thông để ép người mẹ phải 'cho tôi có quyền làm cha'.

Có nhiều cách đơn giản và tử tế hơn như thế mà một người có thể làm. Như là đứng trước mặt mẹ con họ và nói rằng: 'Anh xin lỗi em và con, chúng ta có thể cùng giải quyết công việc của gia đình mình không em?'. Khi người phụ nữ cảm thấy họ từng được coi là gia đình - dù là một gia đình không còn tồn tại, thì bản năng của họ vẫn sẽ là tha thứ và bảo vệ, đàn ông ạ".

Diệp Lâm Anh cho biết cô không có ý định xen vào chuyện riêng của người khác, tuy nhiên việc cô đăng bài trong hoàn cảnh Jack và Thiên An đang vướng ồn ào cũng khiến nhiều người bàn tán

Diệp Lâm Anh từng trải qua đổ vỡ, những phiên toà giành quyền nuôi con giữa cô và chồng cũ thiếu gia là tâm điểm quan tâm của dư luận. Sau cùng, Diệp Lâm Anh có trách nhiệm nuôi dưỡng con gái còn bé trai cho nhà nội chăm sóc. Thỉnh thoảng, Diệp Lâm Anh vẫn chia sẻ những khung hình cuộc sống 3 mẹ con. Diệp Lâm Anh từng chia sẻ: "Mình đi qua đổ vỡ rồi thì mọi phụ nữ thấy sợ là nhiều nhất. Sợ tiếp tục lại đổ vỡ, lại phải trải qua cảm giác đấy thêm một lần nữa. Nhưng đôi khi lại có một cảm giác sợ khác, đó là sợ cô đơn. Nếu bây giờ có một người đến, thực sự cảm thấy yêu thương mình thì thật lòng có lẽ mình sẽ tìm hiểu nhưng sẽ không tới đâu. Cảm xúc hiện tại của mình là như thế. Mình có thể tìm hiểu, đi ăn uống, hẹn hò, nhưng để bước vào cuộc sống với nhau thì khó lắm.

Cuộc sống bây giờ mình sống là vì các con. Nếu có một người nào đó thực sự yêu thương, ở bên cạnh chia sẻ, cùng mình chăm con thì mình mới có thể để người ta bước vào cuộc sống của mình. Còn nếu chỉ phục vụ cho vấn đề cảm xúc cá nhân, tình yêu thôi thì mình không cần. Cũng sợ yêu luôn, vì yêu mất thời gian. Thời gian của mình đang dành để đi làm kinh tế, trụ cột gia đình, cho con, công việc quá nhiều nên tình yêu hơi xa vời với Diệp Lâm Anh bây giờ".

Diệp Lâm Anh cũng từng trải qua nhiều khó khăn, thử thách sau khi ly hôn

Trong văn bản từ công ty luật đại diện của Thiên An công bố tối 28/5 cho biết ngay từ đầu làm giấy khai sinh cho con gái, Jack được cho là đã từ chối để tên và né tránh không tiến hành giám định xác định ADN, nên Thiên An đã phải làm thủ tục sinh con theo họ mẹ. Về cáo buộc cho rằng bà Thiên An "chấm dứt liên lạc, ngăn cản nghệ sĩ Jack - J97 thăm nom gặp gỡ cháu T.N.Y.Đ từ khi cháu sinh ra cho đến nay", phía Thiên An khẳng định điều này hoàn toàn không có cơ sở. Trong văn bản nêu rõ: "Theo xác nhận của bà Thiên An từ khoảng 1 tháng sau sinh con cho đến nay, nghệ sĩ Jack - J97 chưa từng trực tiếp liên hệ bà để yêu cầu được trực tiếp thăm nom, trực tiếp gặp con".

Trước đó, phía Jack lại đưa ra thông báo: "Cùng với những phát ngôn 'mập mờ' của bà Trần Nguyễn Thiên An đã khiến Jack - J97 không thể tiếp cận với bé T.N.Y.Đ. Nhưng khi để thực hiện một mục đích khác thì Nghệ sĩ Jack - J97 lại bị gắn mác là một ngừoi cha bỏ con, chúng tôi thiết nghĩ việc xác nhận chính danh trong vấn đề này cần phải được làm rõ. Vì thế, Nghệ sĩ Jack - J97 đã nộp đơn khởi kiện đến Toà án nhân dân có thẩm quyền để xác định cha con với bé T.N.Y.Đ, thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được Toà án giải quyết".

Hiện tại, diễn biến liên quan đến ồn ào này đang thu hút sự quan tâm của dư luận.