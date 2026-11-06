Diễn biến mới nhất về nút giao 2.400 tỷ đồng, vượt đại lộ 16 làn xe đẹp như châu Âu: Có hầm chui 4 làn dài gần 1km, nằm sát đại đô thị của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 22,07ha, hiện đã hoàn thành 99,8% công tác giải phóng mặt bằng. Khối lượng xây dựng cơ bản đạt khoảng 38%, công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 11/2027.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 22,07ha, đến nay công tác giải phóng mặt bằng toàn dự án cơ bản hoàn thành, đạt 99,8%.. Trong đó, diện tích đất do UBND xã Sơn Đồng bàn giao là 3.261,1m², đạt 100%; tại xã An Khánh là 3.590,6m², cũng đạt 100%.



Trên công trường, nhiều hạng mục quan trọng đang được triển khai như thi công cọc khoan nhồi, trụ cầu, nhịp dầm cầu, hệ thống hầm kín, hầm hở và thoát nước. Các đơn vị đồng thời thực hiện khớp nối hạ tầng kỹ thuật, gồm hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật, giao thông và đấu nối các tuyến đường Nhánh 1, Nhánh 2.

Dù mặt bằng cơ bản được bàn giao, dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần tiếp tục tháo gỡ. Ban Quản lý dự án đang phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh, đồng thời hoàn thiện kết nối hạ tầng giữa nút giao với những tuyến đường trong khu vực.

Phối cảnh dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tập trung tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại. Công tác tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân cũng được đặt ra. Theo kế hoạch, nút giao dự kiến hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 11/2027.

Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, có tổng mức đầu tư hơn 2.384 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư.

Liên danh Thăng Long gồm VINACONEX, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính cùng 3 đơn vị tư vấn, xây dựng được lựa chọn thực hiện Gói thầu số 28, với giá trị hợp đồng 1.620 tỷ đồng. Đây là gói thầu chính, có giá trị lớn nhất dự án, bao gồm thiết kế bản vẽ thi công, xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị.

Một trong những hạng mục đáng chú ý là hầm chui trực thông theo hướng từ đường Lê Trọng Tấn đi Quốc lộ 32, gồm 4 làn xe, tổng chiều dài 975m. Trong đó, đoạn hầm kín dưới Đại lộ Thăng Long dài 150m; hai đoạn hầm hở ở phía đường Lê Trọng Tấn và Quốc lộ 32 đều dài 157,5m.

Khi nút giao này hoàn thiện sẽ cải thiện khả năng kết nối cho nhiều khu đô thị phía Tây Hà Nội như Vườn Cam, An Lạc Green Symphony, Vân Canh, Nam An Khánh, Geleximco và Vinhomes Smart City.

Ngoài hầm chui, dự án còn xây dựng 4 nhánh cầu tuabin với tổng chiều dài 2.357m, mặt cầu rộng 8,8m, bố trí 2 làn xe. Hệ thống tường chắn bê tông cốt thép có tổng chiều dài 614m. Các hạng mục phụ trợ gồm biển báo, đèn tín hiệu, sơn kẻ đường và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đáng chú ý, nút giao nằm gần Khu đô thị Vinhomes Smart City do Vingroup phát triển tại khu vực Tây Mỗ, Đại Mỗ. Xung quanh dự án còn có các khu đô thị lớn như Geleximco và Lumi Hanoi, An Lạc Green Symphony, Vân Canh, Nam An Khánh.

Khi hoàn thành, nút giao được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, tăng khả năng kết nối giữa Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long, giảm ùn tắc và đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa trong khu vực.