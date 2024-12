Điểm mới, lịch thi các kì thi riêng đại học mà thí sinh cần nhớ

Kỳ thi của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN)

Đợt thi Ngày thi Số thí sinh 501 16/3/2025 10.000 502 29-30/3/2025 15.000 503 12-13/4/2025 15.000 504 19-20/4/2025 15.000 505 10-11/5/2025 15.000 506 17-18/5/2025 15.000

Năm 2025 kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQGHN có những điểm mới gồm: cấu trúc đề thi mới (phần khoa học hoặc ngoại ngữ); số lượng câu hỏi và cách đặt câu hỏi trong mỗi chủ đề; câu hỏi gắn với tình huống thực tiễn, tác phẩm ngoài SGK; câu hỏi chùm xuất hiện trong tất cả các phần thi; thí sinh được lựa chọn phần thi thứ ba; điều chỉnh lịch thí sinh đăng ký dự thi lần đầu để giảm nghẽn mạng như năm ngoái

Câu hỏi trong đề thi đánh giá năng lực có khoảng 75% là câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn và 25% câu hỏi điền đáp án.

Nếu năm ngoái, câu hỏi chùm chỉ xuất hiện ở phần thi ngôn ngữ, từ năm 2025, đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội bổ sung câu hỏi chùm trong tất cả các phần thi, chủ đề thi. Câu hỏi chùm gồm đầu bài chung và các câu hỏi riêng phát triển đánh giá năng lực thí sinh từ cấp độ thấp đến cấp độ cao.

Câu hỏi chùm sẽ khai thác nguồn dữ kiện phong phú, đánh giá tư duy học sinh theo từng lĩnh vực và xuyên lĩnh vực. Đây là những thay đổi về xây dựng ngân hàng câu hỏi thi đánh giá năng lực.

Đặc biệt năm 2025, câu hỏi trong đề thi sẽ không sắp xếp từ dễ đến khó mà được xáo trộn một cách ngẫu nhiên theo ma trận cố định.

Kỳ thi của Đại học Bách khoa Hà Nội

Năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tổ chức 3 đợt thi đánh giá tư duy vào các ngày cuối tuần, mỗi đợt sẽ có từ 3-4 kíp thi tại 30 điểm.

Cụ thể, Đợt 1 thi ngày 18 - 19/1/2025; ngày mở đăng ký 1 - 6/12/2024. Đợt 2 thi ngày 8 - 9/3/2025; ngày mở đăng ký 1 - 6/2/2025. Đợt 3 thi ngày 26 - 27/4/2025; ngày mở đăng ký 1 - 6/4/2025.

Như vậy so với năm ngoái, năm 2025 ĐH Bách Khoa Hà Nội giảm 3 đợt thi.

Ngoài các điểm thi trước đây, năm 2025, Đại học Bách khoa Hà Nội mở thêm điểm thi mới để hỗ trợ các em học sinh ở các tỉnh vùng Tây Bắc (điểm thi tại tỉnh Lào Cai).

Kỳ thi có thể đáp ứng cho khoảng 75.000 lượt thi với 3 đợt thi. Hệ thống đăng ký thi tại: https://tsa.hust.edu.vn

Bài thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội gồm 3 phần: Tư duy toán học, tư duy đọc hiểu và tư duy khoa học/giải quyết vấn đề. Đây là 3 phần thi độc lập.

Kỳ thi của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Công bố mới nhất của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 diễn ra ngày 17-18/5/2025 (thứ bảy và chủ nhật). Công bố điểm thi trước 15/6/2025.

Đặc biệt, điểm mới từ năm 2026, dự kiến kỳ thi đánh giá năng lực của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội (SPT) sẽ bổ sung các môn giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ.

Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày 15/3 đến ngày 15/4/2025 tại một trong bốn điểm thi: Trường ĐHSP Hà Nội; Trường ĐH Vinh; Trường ĐH Quy Nhơn; Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng.

Thí sinh được đăng ký thi các môn: toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lí, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lí và sử dụng kết quả thi để đăng kí xét tuyển vào các ngành đào tạo đại học chính quy theo yêu cầu của mỗi trường đại học.

Mỗi trường đại học quy định số lượng và tổ hợp môn thi khác nhau để lấy kết quả thi, xét tuyển vào các ngành đào tạo.

Vì vậy, thí sinh cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của từng trường để đăng kí đúng và đủ số môn thi, phù hợp với nguyện vọng xét tuyển.

Kỳ thi của ĐH Quốc gia TPHCM

Đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM năm 2025 vẫn gồm 120 câu trắc nghiệm, nhưng được điều chỉnh để phù hợp với chương trình mới.

Bài thi có ba phần. Phần Logic - Phân tích số liệu và Giải quyết vấn đề ở các năm trước được gộp lại thành "Tư duy khoa học" với 30 câu trắc nghiệm. Câu hỏi được xây dựng theo hướng cung cấp thông tin, số liệu, dữ kiện, từ đó yêu cầu thí sinh vận dụng, xác định kết quả thực nghiệm, dự đoán quy luật...

Phần Sử dụng ngôn ngữ gồm Tiếng Việt và Tiếng Anh với 60 câu hỏi thay vì 40 câu như trước. Cuối cùng là phần Toán học với 30 câu.

Tổng cộng, đề gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn. Thí sinh làm bài trên giấy trong 150 phút. Điểm của từng câu có trọng số khác nhau, tùy thuộc vào độ khó, tổng điểm là 1.200. Trong đó, Tư duy khoa học và Toán học mỗi phần 300 điểm, Sử dụng ngôn ngữ 600 điểm.

Theo Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo của Đại học Quốc gia TP HCM, cấu trúc và nội dung đề thi đánh giá năng lực năm 2025 có nhiều nét tương đồng với các đề thi chuẩn hóa quốc tế như SAT (Mỹ), PET (Israel) hay GAT (Thái Lan).

Năm 2025, kỳ thi diễn ra trong hai đợt, vào ngày 30/3 và 1/6.

Kỳ thi đánh giá của các học viện, trường Công an Nhân dân

Theo Bộ Công an, tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới vào các trường Công an nhân dân (CAND) thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an. Trong các năm gần đây (2022, 2023, 2024), nhóm các học viện, trường đại học CAND tổ chức kỳ thi đánh giá để tuyển sinh tuyển mới trình độ đại học trong CAND.

Trong các kỳ thi đánh giá của các học viện, trường CAND có sự ổn định hằng năm về phương thức tuyển sinh, cách thức tính điểm, dạng thức và cấu trúc đề thi để thí sinh chủ động ôn tập. Kiến thức trong đề thi của kỳ thi đánh giá của các học viện, trường CAND không nằm ngoài kiến thức trung học phổ thông các thí sinh được học tập.

Trong năm 2025, Bộ Công an sẽ hướng dẫn các cơ sở đào tạo trong CAND bám sát chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT, thực hiện theo đúng các hướng dẫn và quy định trong tuyển sinh đại học của Bộ GD&ĐT để tổ chức tuyển sinh tuyển mới trình độ đại học trong các học viện, trường CAND.

Thí sinh có nhu cầu đăng ký dự tuyển vào các trường CAND cần chủ động ôn tập theo chương trình trung học phổ thông đã đăng ký học tập, Bộ Công an sẽ có công bố phương án tổ chức tuyển sinh vào các học viện, trường CAND trong thời gian tới.