Điểm mặt dàn hot girl, hot boy sinh năm 2004 sẽ tham gia kỳ thi THPT Quốc gia

Chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sẽ chính thức diễn ra. Ngay lúc này, các sĩ tử 2004 hẳn đang vô cùng lo lắng và hồi hộp vì tính chất quan trọng của kỳ thi này.

Theo dự tính, sẽ có tới hơn 1 triệu thí sinh tham gia vào kỳ thi năm nay. Đáng chú ý, trong số đó có không ít những gương mặt quen thuộc với cư dân mạng. Cùng điểm danh lại xem họ là ai nhé!

Hồng Khanh - con gái NSƯT Chiều Xuân

Hồng Khanh - tiểu thư út nhà NSƯT Chiều Xuân từng nhận về nhiều quan tâm khi tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2013. Bẵng đi một thời gian, từ cô bé bụ bẫm ngày nào, Hồng Khanh đã dậy thì thành công. Ở độ tuổi 18, cô bạn sở hữu gương mặt xinh xắn, cùng phong cách rất rất on trend, khi thì mong manh như nàng thơ, lúc lại rất hiện đại, cá tính.

Hồng Khanh có những kỷ niệm đẹp khi theo học tại trường THPT Marie Curie (Hà Nội)

Được biết, Hồng Khanh đang theo học lớp 12, tại trường THPT Marie Curie (Hà Nội). Trong buổi lễ trưởng thành, cô bạn 2k4 từng chia sẻ đầy xúc động: "Khi nhìn lại quãng thời gian cấp 3, tuy rằng có lúc mình làm sai, suy nghĩ chưa trưởng thành nhưng tất cả đã làm nên phiên bản mình của ngày hôm nay. Một phiên bản tuy chưa hoàn hảo nhưng vẫn đang cố gắng hết sức mình".



Cô bạn là một trong những học sinh tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 trước khi bước chân theo đuổi con đường nghệ thuật

Nữ chính Vợ Ba Nguyễn Phương Trà My

Nguyễn Phương Trà My, hiện là học sinh lớp 12D5, trường THPT Marie Curie (TP. Hồ Chí Minh). Trà My nhận được nhiều yêu mến của khán giả sau vai nữ chính trong phim Vợ Ba công chiếu hồi giữa năm 2019. Tuy nhiên, kể từ sau khi phim ngừng chiếu, Trà My khá kín tiếng. Thỉng thoảng, cô mới tham gia một số sự kiện ra mắt phim, lễ trao giải.

Trà My từng nhận về nhiều chú ý, cũng như tranh cãi khi đảm nhiệm vai nữ chính "Vợ ba" khi mới chỉ 13 tuổi

Sau 3 năm kể từ lần xuất hiện đầu tiên trong phim Vợ Ba, Trà My của hiện tại đã không còn nhiều nét bầu bĩnh như trước. Thay vào đó cô bạn được khen ngợi là xinh đẹp, có nét trưởng thành hơn. Mới đây, trong buổi học cuối cùng, Trà My đã gửi lời nhắn nhủ đến các bạn cùng lớp: "12 năm đi học không phải ngày nào cũng vui, nhưng nếu được quay lại mình cũng không muốn thay đổi gì hết. Chỉ mong sau này tụi mình vẫn luôn vui vẻ, vô tư như lúc này và sống thật hạnh phúc nha".

Trà My của hiện tại trưởng thành và rất xinh xắn...

Nhưng cũng rất hồn nhiên khi chụp ảnh kỷ niệm cùng bạn bè

Nguyễn Đỗ Vũ Yến

Với sự bùng nổ của MXH, cô bạn Nguyễn Đỗ Vũ Yến dù không tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào nhưng vẫn thu về gần trăm ngàn lượt theo dõi trên trang cá nhân nhờ vẻ ngoài xinh xắn. Được biết, Vũ Yến (sinh năm 2004), là học sinh lớp 12 trường THPT Trần Hưng Đạo (Mỹ Tho). Cô bạn khiến dân tình "ôm tim" nhờ khuôn mặt tươi tắn, nụ cười sáng và đôi mắt biết cười.

Mới 18 tuổi, Yến đã có cuộc sống tự lập, thậm chí phụ bố mẹ phần nào tiền học nhờ công việc giới thiệu sản phẩm. Trong một bài phỏng vấn trước đó, nữ sinh này từng cho biết dù là con một nhưng không phải vì thế mà được cưng chiều như các công chúa hay tiểu thư. Cô bạn vẫn luôn tự làm mọi thứ, tự quyết định mọi việc trong sự cho phép và ủng hộ từ gia đình.

Vũ Yến không tham gia hoạt động nghệ thuật, song trang cá nhân của cô vẫn có đến gần một trăm ngàn lượt follow

Cô chia sẻ thêm, dù nhận được nhiều lời mời booking, thế nhưng nữ sinh vẫn luôn cố gắng để cân bằng giữa học tập và công việc. Nhờ đó, kết quả học tập của Vũ Yến luôn đạt mức tốt trong những năm cấp 3. Với quyết tâm cao như vậy, mong rằng cô bạn sẽ đạt được kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

TikToker Quách Tố Như

Nhắc đến một trong những TikToker trẻ tuổi nhận được nhiều sự yêu mến của netizen thì không thể bỏ qua cái tên Quách Tố Như (nickname là Pèo). Nữ sinh sở hữu kênh TikTok có hơn 590k lượt theo dõi và 6,1 triệu lượt thả tim. Những clip TikTok của cô bạn này thường không quá cầu kì nhưng vẫn thu hút nhiều lượt xem nhờ sự đáng yêu đạt điểm tối đa.

Được biết, hiện tại Tố Như đang theo học lớp 12, tại một trường cấp 3 của tỉnh Vĩnh Long. Tố Như từng chia sẻ, ngoài thời gian học, cô bạn sẽ làm nhà sáng tạo nội dung, nhận lời PR và giới thiệu sản phẩm. Công việc làm thêm cho Tố Như nhiều trải nghiệm thú vị và có thể thoải mái trong chuyện tài chính.

Mới 18 tuổi, Tố Như sớm có nguồn thu nhập tốt từ công việc TikToker

Cô bạn có vẻ ngoài trẻ trung, dễ thương đúng với độ tuổi

Mặc dù có công việc với thu nhập khá từ sớm, tuy nhiên Tố Như cho biết việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu. Năm nay, cùng với nhiều học sinh cuối cấp, cô sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT để thực hiện hoá ước mơ làm ca sĩ hoặc diễn viên.

TikToker Tiến Cedric

Đối với hội low-tech hay lên "tóp tóp" hóng tips công nghệ có lẽ không ai là không biết Tiến Cedric. Bởi cậu bạn này là chủ kênh @tiencedric, với hơn 1,3 triệu lượt theo dõi dù kênh mới chỉ thành lập từ từ tháng 10/2020. Đáng ngạc nhiên hơn, Tiến Cedric còn khá trẻ, chỉ mới là học sinh lớp 12 tại trường THPT Việt Đức (Hà Nội).



Tiến Cedric đang học trường THPT Việt Đức - một trong những ngôi trường cấp 3 nổi tiếng nhất Hà Nội

Trong một bài phỏng vấn vào đầu tháng 3, "ông trùm tóp tóp" Duy Muối tiết lộ thu nhập của Tiến Cedric có thể lên đến vài trăm triệu mỗi tháng. Bản thân Tiến Cedric từng chia sẻ thêm, thu nhập mỗi tháng của mình đến từ 3 nguồn chính là nhận booking trên TikTok, làm dự án và đầu tư. Với số tiền kiếm được, ngoài việc chi cho cả công việc và học tập, Tiến Cedric còn mang một khoản về cho mẹ.

Và tất nhiên, dù kiếm được mức thu nhập khủng từ khi còn trẻ, song Tiến Cedric vẫn phải tham gia kỳ thi Đại học căng thẳng như bao bạn đồng trang lứa!

Nam sinh sáng đi học, tối về kiếm tiền trăm triệu

Ảnh: Tổng hợp

