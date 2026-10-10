Điểm hẹn mới gần biển Quy Nhơn - Vistara Gia Lai Sea Hotel khai trương ngày 10/10/2026

Khai trương ngày 10/10/2026, Vistara Gia Lai Sea Hotel mang đến điểm lưu trú mới gần biển Quy Nhơn với phòng nghỉ hiện đại, đa dạng hạng phòng và không gian được chăm chút trong từng chi tiết. Phòng gym, ban công hướng biển cùng Gialai mini Mart 24h tiện ích, thư giãn và mua sắm ngay tại khách sạn.

Điểm lưu trú mới gần biển Quy Nhơn

Tọa lạc tại số 2B Trần Độc, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Vistara Gia Lai Sea Hotel chính thức đón khách từ ngày 10/10/2026. Khách sạn hướng đến du khách tìm kiếm không gian nghỉ hiện đại, vị trí gần biển và các tiện ích thiết thực cho chuyến du lịch hoặc công tác.

Vị trí gần biển tạo điều kiện để du khách dành thời gian đi dạo, tận hưởng không khí biển và khám phá nhịp sống địa phương. Ngoài ra, khách sạn còn chú trọng kết hợp không gian lưu trú riêng tư với những nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Phòng nghỉ, cửa hàng tiện lợi và khu tập luyện được bố trí trong cùng tòa nhà, giúp khách chủ động hơn trong thời gian lưu trú.

Không gian chỉn chu trong từng chi tiết

Vistara Gia Lai Sea Hotel được thiết kế theo phong cách hiện đại, chú trọng sự đồng bộ từ sảnh đón tiếp đến các khu chức năng. Nội thất và vật dụng được bố trí gọn gàng, rõ công năng, hướng đến sự thuận tiện và thoải mái trong quá trình lưu trú.

Khu vực sảnh là nơi du khách làm thủ tục nhận phòng, nghỉ chờ và trao đổi thông tin với lễ tân. Việc chăm chút từ diện mạo đến cách tổ chức không gian góp phần tạo nên trải nghiệm lưu trú chỉn chu và nhất quán.

Đa dạng hạng phòng, phù hợp nhiều nhu cầu

Vistara Gia Lai Sea Hotel có các hạng phòng đa dạng, cách bố trí khác nhau, phù hợp cho khách đi một mình, cặp đôi, bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Các hạng phòng gồm giường Queen, hai giường đơn và phòng gia đình hai giường, đáp ứng linh hoạt nhu cầu lưu trú.

Bên cạnh cách sắp xếp giường, mỗi hạng phòng còn có những điểm khác biệt về hướng nhìn và tiện nghi. Du khách có thể lựa chọn phòng view thành phố, phòng có ban công hoặc bồn tắm để có thêm không gian thư giãn trong kỳ nghỉ. Nhờ đó, việc lựa chọn phòng trở nên thuận tiện hơn cho từng mục đích chuyến đi, từ công tác ngắn ngày đến nghỉ dưỡng cùng người thân.

Gialai mini Mart 24h – cửa hàng tiện lợi ngay trong khách sạn

Nằm tại tầng 1, Gialai mini Mart 24h là tiện ích mua sắm thuận tiện ngay trong khách sạn, cung cấp nước uống, đồ ăn nhẹ và các vật dụng cá nhân cần thiết trong suốt thời gian lưu trú.

Cửa hàng hoạt động 24/7, phù hợp với khách đến muộn, trở về sau lịch trình buổi tối hoặc cần mua nhanh những món đồ phát sinh mà không phải di chuyển ra bên ngoài. Đây cũng là tiện ích hữu ích cho gia đình và nhóm bạn có nhu cầu mua sắm vào nhiều khung giờ khác nhau.

Phòng gym và ban công hướng biển tại tầng 5

Tầng 5 của Vistara Gia Lai Sea Hotel bố trí phòng gym và ban công hướng biển, kết hợp không gian vận động với khu vực thư giãn dành cho khách lưu trú. Phòng gym giúp du khách duy trì thói quen tập luyện, chủ động sắp xếp thời gian vận động xen kẽ lịch tham quan hoặc công việc.

Ban công hướng biển là nơi khách có thể hóng gió, ngắm cảnh và dành một khoảng nghỉ sau buổi tập hoặc khi trở về khách sạn. Hai tiện ích bổ sung cho nhau, mang đến thêm lựa chọn chăm sóc sức khỏe và tận hưởng kỳ nghỉ tại Quy Nhơn.

Điểm hẹn mới cho hành trình khám phá Quy Nhơn

Bên cạnh phòng nghỉ và các tiện ích thư giãn, Vistara Gia Lai Sea Hotel còn có chỗ để xe miễn phí và lễ tân trực 24/7. Những nhu cầu thiết thực trong quá trình lưu trú, từ di chuyển, hành lý đến hỗ trợ thông tin, đều được chú trọng.

Khách sạn sở hữu vị trí thuận tiện, gần biển và gần phố ẩm thực Quy Nhơn , giúp du khách dễ dàng kết hợp nghỉ ngơi, dạo biển và khám phá các món ăn địa phương mà không mất nhiều thời gian di chuyển. Đây cũng là lợi thế phù hợp cho cả khách du lịch lẫn khách công tác.

Với định hướng "Stay Well, Stay Vistara", Vistara Gia Lai Sea Hotel hướng đến trải nghiệm lưu trú thoải mái, chỉn chu và thuận tiện. Khách sạn chính thức đón khách từ ngày 10/10/2026. Liên hệ để được tư vấn hạng phòng và đặt chỗ cho chuyến đi sắp tới.

Thông tin khách sạn

Vistara Gia Lai Sea Hote l

Hotline: 0869 534 355

Email: vistaragialaisea@vjh.vn

Địa chỉ: 2B Trần Độc, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai

Link đặt phòng: https://vjh.vn/hotel/vistara-gia-lai-sea-hotel