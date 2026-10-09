VPBank Music Night – đại tiệc âm nhạc nằm trong khuôn khổ giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026 chính thức hé lộ dàn line-up "sốt xình xịch". Sự kiện hứa hẹn khuấy đảo và tiếp năng lượng bứt phá cho hơn 15.500 runner cùng hàng vạn khán giả miền Tây.

Chính thức diễn ra vào 19h, ngày 10/10 tại Công Viên Văn Miếu (TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), VPBank Music Night sẵn sàng trở thành tâm điểm giải trí sôi động nhất miền Tây Nam Bộ với sự góp mặt của dàn sao gen Z siêu "hot": Phương Mỹ Chi, Jsol, Orange và Tiêu Minh Phụng. ‏

undefined

‏Tinh thần bản địa chính là "linh hồn" tạo nên sự khác biệt của VPBank Music Night – nơi văn hóa Đất Sen Hồng gặp gỡ nguồn năng lượng trẻ trung, hiện đại.‏

‏Đêm nhạc đưa những chất liệu văn hóa quen thuộc vào cách kể mới, qua ngôn ngữ âm nhạc và trình diễn gần gũi với thế hệ trẻ. Những âm hưởng dân gian, câu chuyện văn hóa và cá tính nghệ sĩ cùng hội tụ, tạo nên một VPBank Music Night trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.‏

‏Qua đó, sân khấu không chỉ là nơi thưởng thức và kết nối, mà còn khắc họa hình ảnh thế hệ‏ ‏ ‏ ‏trẻ tự tin với cội nguồn, dám khác biệt, dám bứt phá và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng‏ ‏.‏

Gương mặt nổi bật cho làn sóng nghệ thuật này gọi tên Phương Mỹ Chi – đại diện tiêu biểu kết nối văn hóa truyền thống với thế hệ trẻ. Chinh phục khán giả bằng tư duy âm nhạc khác biệt cùng ‏ ‏sự trưởng thành và bản lĩnh trên hành trình theo đuổi nghệ thuật‏ ‏, giọng ca Gen Z đa tài đã khéo léo biến chất liệu văn hóa, dân gian thành ngôn ngữ âm nhạc truyền cảm hứng.‏

‏Đêm nhạc VPBank Music Night sẽ là cơ hội để khán giả miền Tây trực tiếp hòa giọng cùng hiện tượng âm nhạc "Thiên đường với người thương", ca khúc đang tạo cơn sốt với giới trẻ Việt Nam lẫn các nước bạn như Campuchia hay Thái Lan.

Cũng là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần này, "rapper cải lương" Tiêu Minh Phụng mang đến cách làm mới những chất liệu dân ca quen thuộc, kết hợp rap hiện đại với điệu lý, câu hò và đờn ca tài tử. Qua đó, chàng rapper miền Tây trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại‏,‏ đưa âm hưởng quê hương đến gần hơn với thế hệ trẻ bằng một ngôn ngữ âm nhạc mới mẻ, gần gũi.

‏Nhân tố tiếp theo sẵn sàng làm nóng sân khấu VPBank Music Night chính là Orange - nữ ca sĩ sở hữu chất giọng R&B đặc trưng cùng tư duy âm nhạc hiện đại. Gần đây nhất, cô nàng tiếp tục khẳng định tài năng và sức hút khi góp mặt trong TOP 5 "Em Xinh Say Hi". Bằng giọng ca nội lực, cá tính nhưng không kém phần dịu dàng, Orange sẽ chiêu đãi người hâm mộ những màn trình diễn thăng hoa, "đốt cháy" sân khấu qua loạt bản "hit" quen thuộc.

Cuối cùng, sự góp mặt của "anh trai" JSOL sẽ khiến hội chị em Sen-er đứng ngồi không yên. Sở hữu visual nam thần, giọng hát ngọt ngào cùng vũ điệu bắt mắt JSOL sẽ biến sân khấu VPBank Music Night thành chuỗi khoảnh khắc "lịm tim" cực ngọt ngào. Cùng chờ đón màn đốn gục khán giả của JSOL với "Dán mắt", ca khúc từng 'chạm đỉnh' No.1 iTunes Việt Nam và tạo bão trên các nền tảng mạng xã hội.‏

Sở hữu thiết kế sân khấu hiện đại, hiệu ứng thị giác ấn tượng cùng quy mô dàn dựng hoành tráng‏ ‏,‏ ‏VPBank Music Night 2026 hứa hẹn mang đến những màn trình diễn giàu năng lượng, kết hợp âm nhạc, văn hóa và công nghệ để tạo nên‏ ‏ ‏ ‏một đêm hội đặc sắc tại Đất Sen Hồng‏, thu hút đông đảo khán giả và cộng đồng yêu âm nhạc miền Tây.‏

‏Không chỉ mãn nhãn về thị giác và thăng hoa cùng âm nhạc, khán giả có mặt trực tiếp tại sự kiện sẽ có cơ hội nhận về hàng loạt phần quà bất ngờ qua các trò chơi tương tác hấp dẫn. Ngoài ra, đêm nhạc sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh Báo và phát thanh, truyền hình Đồng Tháp; fanpage Truyền hình Đồng Tháp; và fanpage chính thức của VPBank và giải đấu VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2026.‏

‏VPBank Music Night là sự kiện kích hoạt "mở màn"‏, tiếp sức cho hàng chục ngàn vận động viên ngay trước thềm thi đấu chính thức, diễn ra từ rạng sáng ngày 11/10. ‏

‏Đêm nhạc cũng là món quà nghệ thuật đặc biệt mà VPBank dành tặng cộng đồng runner và người dân địa phương. Qua đó, VPBank không chỉ kết nối cộng đồng bằng tinh thần thể thao mạnh mẽ cùng chiều sâu văn hóa, cảm xúc, mà còn tiếp tục lan tỏa các giá trị "Thịnh vượng thể chất" và "Thịnh vượng cộng đồng" mà ngân hàng bền bỉ theo đuổi.‏

‏Để sở hữu ngay tấm vé "đu idol", khách hàng VPBank tại Đồng Tháp chỉ cần đăng ký mới thành công các sản phẩm, tính năng hữu ích như NEO Health, Super Sinh Lời, thẻ tín dụng hoặc thấu chi; hoặc mở mới, duy trì tiền gửi tiết kiệm và tài khoản thanh toán từ 2 triệu đồng trong thời gian chương trình. Ưu đãi áp dụng từ ‏ ‏nay đến 09/10/2026 với số lượng vé giới hạn cho những khách hàng may mắn và thỏa điều kiện sớm nhất.‏