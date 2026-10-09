Nữ giám khảo Miss Universe Vietnam 2026 nhận nhiều sự chú ý trên mạng xã hội gần đây là ai?

Sau chung kết Miss Universe Vietnam 2026, bên cạnh Hoa hậu, Á hậu, một vị giám khảo cũng liên tục được cộng đồng mạng nhắc đến. Hình ảnh trên ghế nóng xuất hiện trong loạt video được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Loạt khoảnh khắc của Giám khảo/CEO Lâm Ngân tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội

Nhân vật được nhắc đến là doanh nhân Nguyễn Lê Lâm Ngân. Việc thường xuyên làm việc và tiếp xúc với nhiều nghệ sĩ, người đẹp trong showbiz giúp cô có góc nhìn riêng khi đánh giá thí sinh, từ diện mạo, thần thái, sự tự tin đến khả năng giao tiếp.

CEO Lâm Ngân là thành viên Hội đồng Giám khảo tại đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026

Cận cảnh nhan sắc của nữ doanh nhân trẻ Nguyễn Lê Lâm Ngân

Tại Miss Universe Vietnam 2026, Lâm Ngân là một trong những thành viên Ban Giám khảo chính thức. Trong suốt hành trình cuộc thi, hình ảnh của nữ CEO nhiều lần được chú ý qua những khoảnh khắc "reaction" trên ghế nóng cũng như các màn tương tác với dàn giám khảo quốc tế. Đặc biệt, hình ảnh Lâm Ngân trò chuyện, giao lưu cùng ngôi sao Thái Lan Bee Namthip từng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, khi nữ giám khảo Việt Nam thể hiện khả năng ngoại giao tốt khi có dịp làm việc với ngôi sao quốc tế.

CEO Lâm Ngân đọ sắc cùng ngôi sao Thái Lan Bee Namthip trên ghế giám khảo Miss Universe Vietnam 2026

Một khoảnh khắc khác cũng được chú ý là khi CEO Lâm Ngân trực tiếp trao giải cho Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh. Đáng nói, trước đó Trịnh Mỹ Anh từng nằm trong Top 5 lựa chọn của nữ CEO khi cô chia sẻ những thí sinh mình đánh giá cao tại cuộc thi. Chi tiết này càng khiến màn trao giải của Lâm Ngân dành cho Á hậu 1 nhận được sự quan tâm từ fan sắc đẹp.

Giám khảo/CEO Lâm Ngân trực tiếp trao giải cho Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh cùng Bee Namthip

Thực tế, Miss Universe Vietnam 2026 không phải lần đầu Lâm Ngân ngồi ghế giám khảo. Trước đó, cô từng đảm nhận nhiều vai trò tại các cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt trong năm 2026, nữ CEO này cũng đã liên tiếp giữ vai trò "cầm cân nảy mực" trong hội đồng BGK của 2 cuộc thi lớn khác là Miss Cosmo TP. HCM 2026 và Miss International Queen Vietnam 2026.

CEO Lâm Ngân chụp ảnh cùng Top 5 Miss Cosmo TP. HCM 2026

Tại Miss Cosmo TP. HCM, Lâm Ngân gây chú ý với những nhận xét thẳng thắn và góc nhìn tích cực dành cho thí sinh, đồng thời từng lên tiếng trước những tranh luận xoay quanh các người đẹp. Sang Miss International Queen Vietnam, nữ CEO tiếp tục được chú ý bởi khả năng giao tiếp song ngữ và sự chủ động khi tương tác với thí sinh cũng như các thành viên Ban Giám khảo quốc tế.

‎ CEO Lâm Ngân trên hàng ghế giám khảo Miss International Queen Vietnam 2026 cùng các giám khảo quốc tế





Lâm Ngân đang có một năm khá đặc biệt khi liên tiếp xuất hiện tại ba cuộc thi sắc đẹp lớn trong năm 2026. Nếu trước đây cô được biết đến là một một nữ doanh nhân trẻ hoạt động trong lĩnh vực nha khoa thì sau loạt cuộc thi trong năm nay, cái tên Lâm Ngân ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cuộc bàn luận về các cuộc thi nhan sắc. Đặc biệt, sau Miss Universe Vietnam 2026, những khoảnh khắc trên ghế nóng cùng loạt chia sẻ đã đưa tên tuổi của nữ CEO đến gần hơn với cộng đồng fan sắc đẹp.