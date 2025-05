Điểm danh loạt giải thưởng tại Vietnam Game Awards 2025, toàn cái tên khiến game thủ "gật gù"

Trong hai ngày 26 và 27/05/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã phối hợp cùng Báo VnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT và Liên minh Game Việt Nam tổ chức Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2025.

Ra mắt lần đầu vào năm 2023 và tiếp tục mở rộng quy mô, chất lượng vào năm 2024, Vietnam GameVerse 2025 trở lại với chủ đề "Connecting Verses", thu hút 40.000 lượt người tham dự. Sự kiện khẳng định vị thế hàng đầu, tạo không gian kết nối toàn diện cho game thủ, nhà phát triển, đơn vị phát hành và doanh nghiệp trong ngành game Việt Nam.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử trao giải cho các nhà phát hành.

Mở màn cho chuỗi hoạt động là Diễn đàn Game Việt Nam 2025 với chủ đề "Building and Booming", diễn ra từ 9h00 đến 12h00 ngày 26/5/2025. Diễn đàn quy tụ hơn 200 đại diện từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp (như Google, Meta, Riot, VTC) và chuyên gia game trong nước lẫn quốc tế. Nội dung thảo luận sẽ xoay quanh sự phát triển ngành game Việt, nhấn mạnh tính kết nối trong hệ sinh thái từ phát triển, phát hành đến công nghệ, eSports và nguồn nhân lực.

Điểm nhấn của Diễn đàn là các công bố và ký kết hợp tác quan trọng, bao gồm việc công bố giải Vô địch Liên Minh Huyền Thoại Thái Bình Dương (LCP Finals) tại Đà Nẵng, trao tặng phòng thực hành công nghệ game, và ký kết biên bản ghi nhớ giữa Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử với các đối tác Hàn Quốc như Ủy ban Quản lý sản phẩm game và Quỹ văn hóa game. Các thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quy mô, chất lượng sản phẩm, nguồn nhân lực và cơ hội hợp tác quốc tế.

Liên Quân Mobile nhận giải "Game Thể thao Điện tử xuất sắc"

Song song với Diễn đàn, Ngày hội Game Việt Nam cũng diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn. Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2025, diễn ra từ tháng 2 đến tháng 5/2025 đã vinh danh các thành tựu nổi bật của ngành game với 22 giải thưởng thuộc bốn nhóm hạng mục chính: The Golden Galaxy (game phát hành tại Việt Nam), The Golden Sun (game Việt), The Golden Star (Thể thao điện tử) và The Golden Gear (thiết bị, sản phẩm, dịch vụ game).

Giải Golden Galaxy tôn vinh Nhà phát hành VTC và VNG là 2 nhà phát hành game xuất sắc nhất, cùng với Tiếu Ngạo - Gamota là Game của năm. Võ Lâm Truyền Kỳ được công nhận là Game vượt thời gian và có cộng đồng được yêu thích nhất. Tiếu Ngạo - Gamota giành giải Game của năm, trong khi Võ Lâm Truyền Kỳ được xướng tên là Game vượt thời gian và có Cộng đồng game được yêu thích nhất. Zenless Zone Zero là Game di động xuất sắc, và cặp đôi Hàn Bảo Quân - Đàm Hoa Liên được yêu thích nhất trong hạng mục Nhân vật game.

Đối với nhóm giải THE GOLDEN SUN tôn vinh game Việt, iKame Global là Nhà phát triển game xuất sắc. Tựa game SROM - Huyền Thoại Lữ Khách áp đảo khi giành cả ba giải Game Việt của năm, Game Việt có thiết kế đồ họa xuất sắc và Game Việt có gameplay hay nhất. Đặc biệt, Wood Screw Puzzle được công nhận là Game Việt thành công toàn cầu.

Trong lĩnh vực Esports, giải Golden Star xướng tên Liên Quân Mobile là Game Thể thao điện tử xuất sắc, The Expendables (TE) là Đội tuyển xuất sắc, Lã Phương Tiến Đạt (Himass) là Vận động viên xuất sắc. Cộng đồng VALORANT Vietnam là Cộng đồng Thể thao điện tử được yêu thích nhất, và Giải đấu quốc tế CFS Summer Championship 2024 là Giải đấu Thể thao điện tử của năm.

Ở hạng mục The Golden Gear, LG UltraGear OLED 27GX790A được vinh danh là “Màn hình gaming xuất sắc”. Đây là năm thứ ba liên tiếp LG được giới chuyên môn cũng như cộng đồng game thủ đánh giá cao và giành chiến thắng tại hạng mục này.

LG UltraGear OLED giành chiến thắng tại hạng mục “Màn hình gaming xuất sắc”

Ngoài ra, Acer Predator Helios 18 AI là Laptop chơi game xuất sắc, Red Magic 10 Pro là Điện thoại chơi game xuất sắc. Về dịch vụ, FPT là Nhà mạng được yêu thích nhất, MoMo là Kênh thanh toán được yêu thích nhất, và Nước tăng lực Abben là Đồ uống được game thủ yêu thích nhất.

Các hoạt động hợp tác và đầu tư cũng được mở rộng, với khu vực B2B là không gian kết nối, giới thiệu và diễn ra các hội thảo chuyên sâu từ Roblox, VNGGames, Hiệp hội Phát triển Game Việt Nam. Đáng chú ý là chương trình GameHub, tìm kiếm và thúc đẩy các dự án game Việt tiềm năng, dự án xuất sắc nhất được nhận đầu tư.

Bên cạnh đó, mảng giải trí bao gồm triển lãm game với sự góp mặt của các doanh nghiệp và khách mời quốc tế, đấu trường game trực tiếp, sân khấu âm nhạc, cuộc thi cosplay và diễu hành cosplay... mang đến những trải nghiệm đa dạng và màu sắc mới cho cộng đồng yêu game.