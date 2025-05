Xu hướng game AAA 3D lên ngôi, đã đến lúc nâng cấp màn hình gaming cho trải nghiệm xứng tầm

Sự trỗi dậy của game AAA 3D

Để tận hưởng trọn vẹn những kiệt tác game với quy mô đầu tư ngang ngửa phim điện ảnh thế này thì một màn hình xứng tầm như Samsung Odyssey 3D là "mảnh ghép không thể thiếu.

AAA hay Triple-A là thuật ngữ để chỉ những tựa game được phát triển bởi những studio danh tiếng, được đầu tư mạnh về tài chính và công nghệ. Từ đồ hoạ tiên tiến, cơ chế trò chơi phức tạp đến cốt truyện đều được phát triển ở mức cao nhất. Một số tựa game như Marvel's Spider-Man 2 tiêu tốn kinh phí sản xuất hơn 300 triệu USD, sánh ngang với các bộ phim bom tấn hàng đầu hiện nay. Các tựa game nổi tiếng như The Last of Us, Red Dead Redemption 2, Horizon Forbidden West… đã mang đến khái niệm game chất lượng cao, nơi game thủ được tận hưởng tinh hoa công nghệ cũng như cảm xúc vượt trội khi chơi.

Theo Business Research Insights, thị trường game AAA có giá trị ước tính khoảng 74,83 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến ​​sẽ đạt 107,4 tỷ USD vào năm 2033, tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 4,1%. Trong đó các tựa game AAA 3D được kỳ vọng trở thành trụ cột mới trong tương lai phát triển của ngành.

Song hành cùng chất lượng thì game AAA 3D cũng có mức giá tương đối cao (khoảng trên 1 triệu đồng cho một tựa game), đồng thời đòi hỏi người chơi phải trang bị nhiều thiết bị tân tiến để tối ưu hóa trải nghiệm. Kính 3D chuyên dụng hay kính VR là một phần quan trọng trong số đó. Tuy nhiên, với sự ra mắt của các màn hình tân tiến như Samsung Odyssey 3D, người dùng đã có thể trải nghiệm game AAA 3D mà không cần các phụ kiện rườm rà nói trên. Trải nghiệm trên dòng màn hình mới của Samsung được ví von như "ma thuật" khi cho phép game thủ đắm chìm trong thế giới đồ họa sống động hay nổi da gà trong khoảnh khắc nhân vật như "xé màn hình" bước ra.

Đỉnh cao trải nghiệm trên Samsung Odyssey 3D

Là thương hiệu dẫn đầu thị trường gaming toàn cầu trong 6 năm liên tiếp với 21% thị phần vào năm 2024 (theo IDC), Samsung liên tục đổi mới cách thức người chơi tương tác cùng thế giới game. Màn hình Odyssey 3D mới (mẫu G90XF) được hãng ra mắt năm 2025 có khả năng tái hiện hình ảnh 3D sắc nét nhờ thấu kính lenticular độc quyền và công nghệ theo dõi mắt tiên tiến. Bước tiến công nghệ này đã giải phóng người chơi khỏi những phụ kiện kính 3D rườm rà, trả lại cảm giác đắm chìm tuyệt đối, thoải mái tận hưởng từng chi tiết sống động trên các tựa game AAA 3D. Đặc biệt, game thủ có thể dễ dàng tiếp cận kho trò chơi AAA 3D trên Reality Hub của Samsung.

Một đặc quyền quan trọng khi sở hữu Odyssey 3D chính là việc người dùng có thể tận hưởng các tựa game AAA 3D hàng đầu được tinh chỉnh riêng cho loại màn hình này. Samsung đang tích cực hợp tác với các nhà phát triển game hàng đầu như Nexon, Neowiz… để tối ưu trải nghiệm của các tựa game như "The First Berserker: Khazan" và "Lies of P" khi chơi trên màn hình Odyssey 3D.

Là một màn hình gaming, Odyssey 3D sở hữu hiệu suất chơi game vô cùng ấn tượng. Tần số quét 165Hz và tốc độ phản hồi Gray-to-Gray (GtG) 1ms đảm bảo trải nghiệm chơi game mượt mà trên màn hình 4K. Tình trạng giật, lag, trễ màn hình được giải quyết tận gốc thông qua công nghệ AMD FreeSync™ Premium và NVIDIA G-SYNC Compatible. Giờ đây người chơi có thể thoải mái lướt như bay trong những pha hành động tốc độ cao và phức tạp nhất.

Không chỉ thăng hạng trải nghiệm game 3D, Odyssey 3D còn được tích hợp công nghệ chuyển đổi video bằng AI, cho phép biến video thông thường thành 3D, thổi sức sống mới vào mọi nội dung. Từng cảnh quay 2D sẽ được phân tích và chuyển đổi sang 3D, mang đến hiệu ứng đồng nhất và giảm thiểu tình trạng mỏi mắt. Đây cũng là cách hiệu quả để thưởng thức các bộ phim điện ảnh với trải nghiệm đỉnh cao như tại rạp.

Người chơi có thể dễ dàng tạo điểm nhấn phong cách với hiệu ứng Edge Lighting trên màn hình Odyssey 3D. Ánh sáng bên dưới màn hình được đồng bộ với hiệu ứng trên màn hình, giúp nổi bật màn hình 3D và biến thế giới game trở nên sống động như đời thật.

Một mẹo khá hay để tối đa hoá trải nghiệm chơi game AAA hạng nặng trên màn hình 3D của Samsung chính là kết hợp với ổ cứng Samsung SSD 9100 Pro. Với hiệu năng PCIe® 5.0 đột phá, ổ cứng này đạt tốc độ đọc/ghi tuần tự cực nhanh, lên đến 14.800/13.400 MB/s, nhanh gấp đôi so với 990 PRO. Game thủ có thể nhận ra sự khác biệt rõ rệt đến từ tốc độ tải game tức thì khi sử dụng ổ cứng Samsung SSD 9100 PRO cho máy tính của mình.

Nếu game AAA 3D được ví như những siêu phẩm của ngành công nghiệp trò chơi điện tử thì màn hình Samsung Odyssey 3D chính là "sân khấu" hoàn hảo cho những màn trình diễn đồ hoạ, âm thanh đỉnh cao này. Nếu đang tìm kiếm một trải nghiệm game 3D hoàn hảo và thoải mái nhất, sản phẩm của Samsung chắc chắn sẽ là lựa chọn khiến bạn hài lòng.

