Điểm chung của William và Harry khi chọn vợ

Hoàng tử William bắt đầu hẹn hò Kate Middleton vào đầu những năm 2000. Trong khi đó, Hoàng tử William gặp Meghan Markle vào năm 2016. Hai con trai của Vua Charles có tiêu chuẩn riêng trong lựa chọn bạn đời, nhưng có một điểm chung là họ đều cần một người có thể lấp đầy tâm hồn bị mất đi sau cái chết đột ngột của mẹ ruột, Công nương Diana, vào năm 1997.

William và Harry bị tổn thương nhiều sau cái chết của mẹ ruột. Ảnh: Getty Images.

Đó là nhận định của Tom Quinn – tác giả cuốn sách về gia đình Hoàng gia Anh Gilded Youth: A History of Growing Up in the Royal Family: From the Tudors to the Cambridges . “Tôi thực sự nghĩ hai cậu bé William và Harry cần bạn đời của mình theo cách giống nhau đến kỳ lạ”, chuyên gia nói với Express .

Quinn giải thích khi mẹ qua đời, cặp anh em hoàng tộc vừa phải chịu đựng nỗi đau mất người thân, vừa phải chịu đựng cảm giác bất an khi được chăm sóc bởi những người làm công ăn lương, có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Quinn nói thêm bước vào tuổi trưởng thành, William và Harry đều cần những kiểu phụ nữ khác nhau để giúp họ gánh vác trọng trách hoàng gia.

“Kate Middleton là người điềm tĩnh và mạnh mẽ theo cách yên tĩnh, vững chắc và an toàn. Trong trường hợp của Harry, Meghan là kiểu người sẽ túm cổ anh ấy và nói, ‘Đây là cách để sống’. Hai người phụ nữ khác nhau nhưng kết quả cuối cùng như nhau vì triệu chứng giống nhau. Tôi nghĩ William và Harry ở tuổi thiếu niên đã mất đi tâm hồn”, Quinn phân tích.

Trước đó, Hoàng tử Harry đã chia sẻ về quá trình chống chọi với những bất ổn về sức khỏe tâm thần. Trong đó, anh nhấn mạnh mối quan hệ với Meghan đã giúp anh cải thiện rõ rệt.

“Mọi người nói rằng vợ tôi đã cứu tôi. Tôi bị mắc kẹt trong thế giới này còn cô ấy đến từ thế giới khác và kéo tôi ra khỏi thế giới đó”, anh trải lòng với chuyên gia trị liệu, Tiến sĩ Gabor Maté trong cuộc trò chuyện trực tuyến vào cuối tháng 2.

William và Harry đều cần bạn đời để bổ khuyết cho tâm hồn thiếu hụt. Ảnh:Getty Images.

Trong khi đó, ngoài việc hỗ trợ chồng, Công nương Kate được cho là đóng vai trò nền móng chính cho cả gia đình hoàng gia. Đầu tháng 3, Paul Burrell, quản gia cũ của Diana, tuyên bố Hoàng gia Anh có thể sụp đổ nếu không có Công nương Kate giữ vai trò cốt lõi.

“Kate đang ở một vị trí không thể tưởng tượng được bởi vì tất cả thực sự phụ thuộc vào cô ấy. Tương lai cũng phụ thuộc vào Kate. Đó là trách nhiệm to lớn bởi nếu cô ấy quyết định không muốn tiếp tục là một phần trong cuộc hôn nhân, tôi nghĩ gia đình hoàng gia sẽ sụp đổ”, Burrell nói trên tờ Mirror .

Nguồn: NY Post