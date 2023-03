Kiện báo Anh về xâm phạm quyền riêng tư, Hoàng tử Harry bất ngờ tuyên bố Hoàng gia Anh từng "che giấu thông tin"

Hôm nay (29/03), Hoàng tử Harry đã tiếp tục xuất hiện tại Tòa án tối cao London (Anh) để tham dự vụ kiện liên quan đến vi phạm quyền riêng tư với Associated Newspaper Ltd (ANL), nhà xuất bản của Daily Mail và Mail on Sunday.

Theo đó, Công tước xứ Sussex đã gửi một tuyên bố dưới tư cách là nhân chứng và cho biết anh đã luôn phải tuân theo chính sách của gia Hoàng gia là "không bao giờ phàn nàn, không bao giờ giải thích" khi tiếp xúc với giới truyền thông.

Harry có mặt tại tòa án để tham gia vụ kiện liên quan đến xâm phạm quyền riêng tư

"Sau cái chết của mẹ tôi (Công nương Diana-PV) vào năm 1997 khi tôi mới 12 tuổi và nhìn thấy cách báo chí đối xử với mẹ tôi, tôi luôn có mối quan hệ không thoải mái với báo chí. Tuy nhiên, với tư cách là một thành viên Hoàng gia, tôi phải tuân theo chính sách 'không bao giờ phàn nàn, không bao giờ giải thích'. Tôi không có lựa chọn nào khác và buộc phải chấp nhận nó. Tôi chấp nhận hầu hết điều đó trong khi thực hiện các nhiệm vụ của mình" - Harry cho biết.

Cho đến khi anh bắt đầu hẹn hò với Meghan Markle, việc phải tuân theo quy định của Hoàng gia đã khiến mọi việc "ngày càng rắc rối". Hoàng tử Harry cũng cho rằng các tiêu chí đã khiến Hoàng gia "không có hành động chống lại báo chí sau những cuộc tấn công dai dẳng, quấy rối, xâm phạm và đôi khi là có những bài báo phân biệt chủng tộc liên quan đến Meghan".

Anh ấy nói thêm rằng "tình hình trở nên tồi tệ hơn" khi Meghan mang thai và sinh Hoàng tử Archie - đứa con đầu lòng của họ vào tháng 5 năm 2019.

Anh cho biết cách tiếp cận của Hoàng gia với những tin đồn đã khiến sự việc ngày càng tồi tệ hơn

Để bổ sung cho luận điểm của mình, Công tước xứ Sussex còn tiết lộ rằng phía Hoàng gia từng che giấu thông tin quan trọng liên quan đến vụ hack điện thoại năm 2018 của News Group Newspaper, nhà xuất bản của trang The Sun.

"Không nghi ngờ gì nữa, mọi người đã giữ kín thông tin với tôi trong thời gian dài về vụ hack điện thoại của NGN. Điều đó trở nên rõ ràng trong những năm gần đây, khi tôi theo đuổi yêu sách của riêng mình với các tư vấn viên và đại diện pháp lý khác nhau" - Harry nói.

Được biết, sau khi bất ngờ trở về và xuất hiện tại Tòa án tối cao London, Hoàng tử Harry cũng cho biết anh không có ý định gặp gỡ vua Charles do ông đang khá bận rộn chuẩn bị cho Lễ đăng quang vào tháng 5 tới.

Về vụ kiện, phiên điều trần dự kiến sẽ kéo dài 4 ngày để tòa án xem xét các lập luận pháp lý từ cả hai bên và kết thúc bằng phán quyết của thẩm phán về việc vụ án có nên được đưa ra xét xử hay không.

