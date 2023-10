Dịch vụ thanh toán Apple Pay: Về đích cuối nhưng vẫn tiên phong mở ra xu hướng mới

Sau gần 1 thập kỷ kể từ khi lần đầu được công bố tại Mỹ, Apple Pay đã chính thức có mặt tại Việt Nam vào đầu tháng 8/2023. Apple Pay là dịch vụ thanh toán dành riêng cho người dùng các thiết bị Apple, trong đó chủ đạo là iPhone và Apple Watch. Apple Pay dựa trên công nghệ NFC, cho phép người dùng có thể thanh toán 1 chạm tại các máy POS hỗ trợ công nghệ này.

Về đích cuối trong cuộc đua mobile payment

Ở thời điểm Apple Pay ra mắt năm 2014, thanh toán di động (mobile payment) vẫn tương đối xa lạ tại Việt Nam. Nhưng, 9 năm là một khoảng thời gian dài, và từng đó là đủ để trào lưu này thâm nhập, phát triển và hoàn thiện.

Giờ đây, thanh toán di động đã trở nên vô cùng phổ biến tại Việt Nam. Từ những chuỗi siêu thị lớn, trung tâm thương mại, các tiệm nhỏ lẻ hay thanh toán cá nhân, người dùng có vô vàn hình thức để thanh toán mà không cần đến tiền mặt như chuyển khoản qua ứng dụng ngân hàng với mã QR, ví điện tử (Momo, ZaloPay, Grab…) cho đến các giải pháp tương tự Apple Pay như Samsung Pay hay Google Pay.

Thực tế, Samsung Pay đã có mặt tại Việt Nam từ cuối năm 2017, tức "về đích" trước Apple tới 6 năm. Bất chấp điều này, Apple Pay vẫn tạo được sức hút nhờ những trải nghiệm mà không một giải pháp nào có được.

Thế mạnh của Apple Pay là gì?

Apple nổi danh bởi các sản phẩm dễ sử dụng và bảo mật, và đây cũng là hai yếu tố nổi bật của Apple Pay.

So với hình thức thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng, Apple Pay nhanh chóng và thuận tiện hơn. Thay vì phải thực hiện hàng loạt bước như đăng nhập ứng dụng, quét mã QR, nhập số tiền… tương đối rườm rà và dễ sai sót, ngươi dùng Apple Pay chỉ cần xác thực bằng khuôn mặt và vân tay, sau đó đặt iPhone/Apple Watch gần máy POS là xong.

Còn so với thanh toán bằng thẻ, Apple Pay an toàn hơn đáng kể do thu ngân sẽ không thể biết được những thông tin nhạy cảm trên thẻ như tên, số thẻ hay số CVV. Thực tế, khi khởi tạo Apple Pay, một số thẻ độc nhất sẽ được tạo ra để chỉ phục vụ cho dịch vụ thanh toán này, vậy nên người dùng sẽ không cần phải khóa thẻ kể cả khi mất điện thoại. Bên cạnh đó, những thông tin về thẻ được lưu trữ vào một phần cứng riêng và được mã hóa.

Tầm ảnh hưởng từ Apple

Mặc dù chậm chân hơn so với các đối thủ, nhưng Apple Pay vẫn nhận được sự quan tâm lớn hơn bao giờ hết từ người dùng, với lý do đơn giản đến từ "hiệu ứng Apple". Không chỉ lượng người dùng iPhone đông đảo, chịu chi và nhanh nhạy với các công nghệ mới, mà ngay cả các nhà cung cấp dịch vụ và ngân hàng cũng sẵn sàng "chạy theo" Apple để được tích hợp Apple Pay lên sản phẩm của mình.

Ngay trong ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam, Apple Pay đã được hỗ trợ bởi các ứng dụng TMĐT như Shopee, BAEMIN, Be và Mytour, điều mà không một Samsung Pay hay Google Pay nào có thể làm được trong suốt nhiều năm qua. Trong khi đó, quãng thời gian dài là đủ để hàng loạt các máy POS tại các điểm kinh doanh được nâng cấp lên phiên bản mới hỗ trợ NFC. Vì vậy, không chỉ các hệ thống bán lẻ lớn, mà Apple Pay đã được chấp nhận tại ngay cả các đơn vị nhỏ lẻ.

Chiến thắng dành cho mobile payment

Không ngạc nhiên khi thấy Apple Pay thường bị đem ra so sánh với Samsung Pay hay Google Pay. Apple, Samsung hay Google là những đối thủ trong lĩnh vực di động, và cả ba dịch vụ này đều đi theo "tôn chỉ" về độ thuận tiện và bảo mật. Nhưng nếu nhìn toàn cảnh vào bản chất vấn đề, có thể thấy rằng người chiến thắng thật sự không phải là một trong số những dịch vụ nói trên, mà chính là người tiêu dùng.

Giờ đây, bất kể người dùng sử dụng điện thoại thương hiệu nào, dù là iPhone, Samsung, Xiaomi hay OPPO, họ cũng đều có thể tiếp cận với một dịch vụ thanh toán di động hiện đại, thuận tiện và an toàn. Còn kẻ thua cuộc, không ai khác, là những phương pháp thanh toán "cổ điển" như tiền mặt hay thẻ vật lý, vốn không chỉ rườm rà mà còn để lại nhiều kẽ hở về bảo mật.

Apple Pay không phải dịch vụ thanh toán di động đầu tiên tại Việt Nam. Nhưng với tầm ảnh hưởng của Apple và lượng người dùng iPhone đông đảo, chắc chắn nó sẽ mở ra một kỷ nguyên thanh toán không tiền mặt (và không thẻ) mới tại Việt Nam. Và cho dù bạn có dùng iPhone hay không, bạn cũng sẽ được hưởng lợi từ kỷ nguyên mới này.