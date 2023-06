Dịch COVID-19 hôm nay: Số ca nhiễm giảm rất sâu ngày cuối tuần

Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 2-6 đến 16 giờ ngày 3-6, cả nước ghi nhận 280 ca mắc, giảm sâu trong nhiều tuần qua.

Theo Bộ Y tế từ đầu năm 2023 đến ngày 29-5, cả nước ghi nhận 85.493 ca mắc, trung bình hàng tháng ghi nhận 17.000 ca mắc (giảm 8,5 lần so với 2021, giảm 48 lần so với 2022); cả nước ghi nhận 20 ca tử vong do COVID-19, tỉ lệ tử vong (chết/mắc) giảm mạnh.

Biểu đồ dịch COVID-19

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.614.583 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.374 ca nhiễm).

Trong ngày, có thêm 214 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.638.763 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 31 ca.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 2-6 có 9.045 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Đến nay, tổng số liều vắc-xin đã tiêm là hơn 266,4 triệu. Tỉ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; tỉ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 82,0%; tỉ lệ tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao đạt 89,3%; tỉ lệ tiêm mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 69,4%; tỉ lệ tiêm mũi 1, mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 92,5% và 76,6%.