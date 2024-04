Địa điểm du lịch Việt cực hot từ đầu năm 2024 tới giờ: Được rất nhiều sao nước ngoài ghé, di chuyển dễ dàng mà giá cả phải chăng

Nhắc đến những địa điểm du lịch của Việt Nam thu hút du khách cả trong và ngoài nước, đặc biệt là những ngôi sao nổi tiếng quốc tế thì có lẽ không thể bỏ qua Hội An. Thành phố xinh đẹp với nét hoài cổ, mang văn hoá độc đáo cùng nền ẩm thực đặc trưng này dường như vẫn luôn được ưu tiên mỗi khi các ngôi sao nổi tiếng muốn tới Việt Nam du lịch.

Và sức hút của Hội An vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn càng ngày càng hot hơn. Từ đầu năm 2024 cho tới hiện tại, nơi này vẫn liên tục thu hút đông đảo du khách, đặc biệt còn xuất hiện trên truyền thông quốc tế và được các ngôi sao nước ngoài ghé thăm.

Hội An xuất hiện rần rần trên truyền thông quốc tế

Dù đã không ít lần, cái tên Hội An "chễm chệ" trên những bảng xếp hạng quốc tế trong lĩnh vực du lịch, thế nhưng chúng ta vẫn không ngừng tự hào khi càng ngày, Hội An càng chinh phục thêm nhiều vị trí mới.

Đầu năm nay, khi trang Tripadvisor công bố danh sách 25 điểm trăng mật trong mơ năm 2024, thì thành phố Hội An của Việt Nam đã đứng ở vị trí thứ 2, vượt qua cả thiên đường du lịch Maldives. Danh sách này nằm trong khuôn khổ giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best 2024 của Tripadvisor nhằm tôn vinh những điểm đến có nhà hàng, khách sạn và hoạt động giải trí nhận được số lượt bình chọn vượt xa mong đợi của du khách. Điều đó cũng cho thấy rằng Hội An chiếm được sự yêu mến của du khách tới mức nào.

(Nguồn ảnh: Travel+Leisure)

Vào tháng 3/2024 vừa qua, Hội An lại tiếp tục được vinh danh là "Điểm đến nghỉ dưỡng dành cho doanh nghiệp tốt nhất châu Á 2023", trong khuôn khổ giải thưởng World MICE Awards vừa trao tại Đức. Giải thưởng Du lịch MICE thế giới (World MICE Awards) là giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên, cho thấy Hội An của chúng ta đang ngày càng có vị trí vững mạnh hơn trên bản đồ du lịch thế giới.

Cũng trong khoảng thời gian này, một nghiên cứu được thực hiện bởi Smoky Mountains đã chỉ ra những địa điểm an toàn nhất thế giới dành cho khách du lịch một mình. Và thật vinh dự khi Hội An nằm đầu tiên trong danh sách này.

Bên cạnh đó, trong đầu năm nay, lần đầu tiên, Hội An vươn lên vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng 40 điểm đến nổi tiếng khắp thế giới theo công bố của Post Office (công ty tài chính hàng đầu tại Anh).

(Ảnh: Shutterstock)

Có thể thấy, không chỉ là điểm đến thu hút đông đảo du khách Việt, Hội An đã và đang ngày càng chinh phục các du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Điều đó càng khẳng định độ hot của điểm đến này.

Các sao nước ngoài liên tục ghé tới Hội An

Đầu năm 2024, Hội An "mở bát" với sự ghé thăm của các thành viên của nhóm nhạc NewJeans. Thành viên Danielle đã được fan bắt gặp đang đi dạo chơi trên phố cổ Hội An với sự thoái mái và thích thú. Không những thế, khoảnh khắc Danielle đội nón lá đi dạo phố cổ Hội An càng khiến dân tình thích mê.

Thành viên Danielle của nhóm nhạc NewJeans đã tới Hội An vào đầu năm nay

Hay vừa mới đây, anh chàng Jung Il Woo đã ghé tới Hội An "tung hoành", liên tục đăng tải các hình ảnh vi vu ở Cù Lao Chàm, hay tới tham quan rừng dừa Bảy Mẫu và ăn các món đặc sản ở Hội An. Nhiều fan còn thích thú gọi Jung Il Woo là "rể Việt" bởi anh tỏ ra quá hoà nhập với cuộc sống tại Việt Nam.

Jung Il Woo "tung hoành" khắp Hội An

Địa điểm du lịch dễ di chuyển mà giá cả phải chăng

So với rất nhiều điểm du lịch khác, Hội An khá dễ di chuyển với nhiều phương tiện đa dạng như máy bay, tàu hoả hay ô tô. Và vì là điểm du lịch nổi tiếng nên các dịch vụ tại Hội An đã rất phát triển.

Một trong những yếu tố khiến Hội An được nhiều người lựa chọn còn là bởi giá cả phải chăng. Tại đây có rất nhiều hình thức phòng ở đa dạng từ homestay, khách sạn cho tới resort nên có thể phù hợp với đủ các nhu cầu. Nền ẩm thực tại thành phố này vừa đa dạng, giá lại rẻ bởi đa số là các món đặc sản địa phương. Bởi vậy nên du khách cũng không cần lo lắng quá nhiều tới vấn đề chi phí.

Kì nghỉ lễ 30/4 - 1/5 đang đến gần, cùng với nhiều địa điểm khác tại Việt Nam, Hội An đã và đang chứng minh sức hút của mình trên bản đồ du lịch Việt. Đây hứa hẹn sẽ là một nơi cực nhộn nhịp trong đợt nghỉ lễ này.



https://kenh14.vn/dia-diem-du-lich-viet-cuc-hot-tu-dau-nam-2024-toi-gio-duoc-rat-nhieu-sao-nuoc-ngoai-ghe-di-chuyen-de-dang-ma-gia-ca-phai-chang-2024041916281376.chn