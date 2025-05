Ngày 18/5 vừa qua, Văn Mai Hương được người hâm mộ bắt gặp đi xem concert The Mayhem Ball Tour của Lady Gaga tại chặng Singapore. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Văn Mai Hương tại concert đã bị nhiều người hâm mộ, đặc biệt là fan của Lady Gaga chế thành meme trên khắp các trang mạng xã hội.

Văn Mai Hương check-in tại concert

Văn Mai Hương đã chia sẻ hình ảnh nữ ca sĩ cầm tấm vé check-in bên cạnh sân khấu trên trang cá nhân, tham dự concert cùng cô là nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền. Sự xuất hiện nổi bật và nhan sắc rạng rỡ của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Tại concert, nữ ca sĩ không giấu được sự phấn khích khi cuồng nhiệt "đu idol" và hòa mình vào bầu không khí sôi động. Trước đó, Văn Mai Hương nhiều lần bày tỏ niềm yêu mến dành cho Lady Gaga, thậm chí từng chia sẻ mong muốn được song ca cùng thần tượng trong một cuộc phỏng vấn.

Văn Mai Hương đu idol hết mình tại concert

Văn Mai Hương phấn khởi trước màn trình diễn của thần tượng

Sau khi nữ ca sĩ xuất hiện tại concert, hình ảnh cô check-in nhanh chóng lan truyền trên các fanpage cộng đồng. Ngay lập tức, hàng loạt bình luận hài hước xuất hiện, nhiều người nhắc lại những ồn ào trong quá khứ của cô. Thậm chí, một số fan của Lady Gaga còn chế tên của nữ ca sĩ với album của Lady Gaga - MAYHEM thành “Văn Mayhem”:

- Ai là Lady Gaga thật?

- Văn Mayhem in Singapore.

- Bên bển có mưa không để hát Mưa Tháng Sáu.

- Rain On Me mashup Mưa Tháng Sáu encore tới công chuyện.

- Vậy là setlist tối nay có Always Remember Us This Way rồi.

- Secret đêm nay là màn song ca Always Remember Us This Way.

- Văn Mayhem at the Mayhem Ball Tour. What a moment.

Nhiều bình luận chế giễu nữ ca sĩ khi cô bị bắt gặp tại concert của Lady Gaga

Nguồn cơn của những lời trêu đùa từ người hâm mộ này là do lùm xùm bản quyền ca khúc Always Remember Us This Way mà Văn Mai Hương từng vướng phải trong quá khứ. Được biết, Văn Mai Hương đã cover ca khúc Always Remember Us This Way trong một chương trình âm nhạc và nhận được hiệu ứng tích cực từ công chúng. Từ đó, nữ ca sĩ đã mang ca khúc này trình diễn ở nhiều sự kiện âm nhạc và các phòng trà với mục đích thương mại. Điều đó đã khiến cho Văn Mai Hương gặp nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng, đặc biệt là người hâm mộ của Lady Gaga. Chính vì thế, khi bắt gặp nữ ca sĩ đi concert của Lady Gaga nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận chế giễu hài hước nữ ca sĩ trên các trang mạng xã hội.