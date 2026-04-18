Một chiếc áo phao từng được sử dụng bởi người sống sót trong thảm họa RMS Titanic sinking sắp được đưa ra đấu giá tại Anh vào cuối tuần này, thu hút sự quan tâm lớn từ giới sưu tầm trên toàn thế giới.

Theo nhà đấu giá Henry Aldridge and Son, đây là chiếc áo phao duy nhất của một người sống sót Titanic từng được đưa lên sàn đấu giá. Mức giá ước tính dao động từ 250.000 đến 350.000 bảng Anh (tương đương khoảng 8,9 đến 12,4 tỷ đồng).

Chiếc áo thuộc về Laura Mabel Francatelli, hành khách hạng nhất trên con tàu định mệnh. Bà là thư ký của nhà thiết kế thời trang Lucy Duff Gordon và đã cùng bà chủ cùng chồng là Cosmo Duff Gordon sống sót sau khi kịp lên xuồng cứu sinh số 1.

Con tàu RMS Titanic rời cảng ngày 10/4/1912, khi đó được xem là tàu chở khách lớn nhất thế giới và gần như “không thể chìm”. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau, con tàu va phải tảng băng trôi ở Bắc Đại Tây Dương vào đêm 14/4 và chìm trong vòng chưa đầy 3 giờ. Trong số khoảng 2.220 người trên tàu, chỉ có khoảng 700 người sống sót.

Chiếc áo phao màu be được làm từ vải canvas, có 12 túi chứa nút bần giúp nổi, kèm phần đỡ vai và dây buộc hai bên. Đáng chú ý, hiện vật còn có chữ ký của Francatelli và những người cùng được cứu trên xuồng số 1.

Theo ông Andrew Aldridge, giám đốc điều hành của nhà đấu giá, đây là một trong những hiện vật mang tính biểu tượng nhất từng được đưa ra thị trường. “Đây thực sự là cơ hội hiếm có trong một thế hệ đối với các nhà sưu tầm”, ông cho biết.

Chiếc áo hiện đang được một nhà sưu tầm tư nhân đem bán sau khi quyết định “chuyển giao lại cho người khác”. Trước đó, nó từng được trưng bày tại Titanic Belfast, bảo tàng nằm trên chính địa điểm con tàu được đóng, cũng như tại bảo tàng Titanic lớn nhất thế giới ở Pigeon Forge, bang Tennessee (Mỹ).

Phiên đấu giá lần này là một phần trong sự kiện trưng bày và bán các hiện vật liên quan đến Titanic và hãng tàu White Star, tiếp tục kể lại những câu chuyện còn sót lại từ một trong những thảm họa hàng hải nổi tiếng nhất lịch sử.

Nguồn: CNN