Trung Quốc công bố cỗ máy "cõng container" trên biển gây chấn động: Không chỉ mạnh mà còn thông minh!

Trang China Daily đưa tin, Trung Quốc đã vận hành chiếc tàu container thông minh đầu tiên và lớn nhất thế giới. Con tàu này chạy hoàn toàn bằng điện, không gây ô nhiễm trong toàn bộ quá trình vận chuyển, từ điều hướng và cập bến đến bốc dỡ hàng hóa.

Sau khi hoàn thành thành công nhiều cuộc thử nghiệm khác nhau, con tàu mang tên Ning Yuan Dian Kun đã được bàn giao tại Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang vào ngày 15/4.

Tàu container thông minh đầu tiên trên thế giới

"Từ khi dự án được phê duyệt ban đầu đến khi bàn giao cuối cùng, con tàu đã thể hiện trọn vẹn quá trình phát triển vòng đời của tàu không phát thải carbon, đặc trưng bởi hệ thống động cơ điện hoàn toàn, khả năng tự hành và hiệu quả vận hành cao, những thành tựu mà ngành vận tải biển Trung Quốc đã đạt được", ông Ma Hongmeng, kỹ sư cao cấp tại Viện Thiết kế và Nghiên cứu Tàu thương mại Thượng Hải và là người phụ trách dự án tàu container thông minh, cho biết.

Theo ông, con tàu này là minh chứng cho thấy phân khúc vận tải container ven biển của Trung Quốc đang bước vào một kỷ nguyên mới với đặc điểm không phát thải, vận hành thông minh và hiệu quả cao, một điều kiện tiên quyết để đạt được mục tiêu trung hòa carbon và chuyển đổi năng lượng trong ngành vận tải biển.

Con tàu được SDARI tự phát triển và thiết kế với sức chứa hơn 740 container 20 feet (tương đương 740 feet). Hệ thống động cơ điện do Viện Nghiên cứu Thiết bị Hàng hải Thượng Hải cung cấp. Cả hai công ty đều là công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc.

"Hệ thống động cơ điện tiên tiến này do SMERI tự phát triển đã trải qua các thử nghiệm hàng hải, chứng minh đầy đủ độ tin cậy, ưu việt và khả năng thích ứng của nó," ông Wu Guodong, kỹ sư cao cấp tại viện, cho biết.

Ông cho biết thêm rằng với tất cả các chỉ số hiệu suất đều đáp ứng kỳ vọng, bước đột phá công nghệ từ thiết kế đến ứng dụng đã làm nổi bật vị thế dẫn đầu của Trung Quốc trên toàn thế giới trong lĩnh vực tích hợp hệ thống điện tàu thủy thuần túy. Đồng thời nó đặt nền tảng vững chắc cho sự chuyển đổi ngành vận tải biển của Trung Quốc sang một ngành xanh hơn và trung hòa carbon.

Một quan chức cấp cao từ Cục An toàn Hàng hải Ninh Ba cho biết, do những đặc điểm riêng biệt của các tàu thông minh thế hệ mới, một đội ngũ chuyên trách đã được thành lập để cung cấp hỗ trợ toàn diện. Đội ngũ này sẽ tiến hành theo dõi liên tục và đánh giá chính xác trong suốt toàn bộ quá trình - từ thiết kế và xây dựng đến vận hành - đảm bảo nắm bắt thấu đáo các đặc tính kỹ thuật của tàu và kiểm soát hiệu quả các rủi ro vận hành.

Hoạt động “xanh” 100%

Với chiều dài 127,8 mét và chiều rộng 21,6 mét, con tàu được đóng riêng cho Công ty Vận tải biển Ninh Ba và sẽ hoạt động trên tuyến vận tải ven biển giữa Ninh Ba và Gia Hưng thuộc tỉnh Chiết Giang.

Con tàu được trang bị 10 tổ máy phát điện dạng container với tổng công suất cung cấp điện khoảng 19.600 kilowatt-giờ.

"Điều này cho phép tàu đạt được hoạt động xanh không phát thải và không tiếng ồn trong suốt toàn bộ hành trình, đồng thời hoàn toàn phù hợp với nhu cầu vận hành thực tế của vận tải container ven biển", ông Ma cho biết.

Wang Ting, thuyền trưởng của tàu Ning Yuan Dian Kun, cũng xác nhận quan điểm này. Ông nói: "So với các tàu chạy bằng nhiên liệu truyền thống, sự thay đổi đáng chú ý nhất ở một tàu biển chạy hoàn toàn bằng điện là sự thiếu tiếng ồn. Trước đây, phòng máy thường bị át bởi tiếng gầm rú của động cơ chính, trong khi các chuyến đi ngày nay hầu như không có tiếng ồn. Điều này tạo ra một môi trường làm việc thoải mái hơn và cho phép các thành viên thủy thủ đoàn tập trung tốt hơn vào công việc - một cải tiến đáng kể nhờ năng lượng xanh."

Ông cho biết thêm rằng, về khả năng phản hồi công suất, mô-men xoắn đầu ra của động cơ đẩy điện là tuyến tính và tức thời. Gia tốc và giảm tốc diễn ra mượt mà và phản hồi rất nhanh, hầu như không có độ trễ, giúp việc vận hành trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với người vận hành - họ phải học cách quản lý năng lượng hiệu quả, theo dõi chặt chẽ mức tiêu thụ điện năng và lập kế hoạch tốc độ tàu một cách hợp lý hơn.

Con tàu cũng được trang bị hai động cơ đẩy đồng bộ nam châm vĩnh cửu, có khả năng giảm lượng khí thải carbon xuống 1.462 tấn mỗi năm và loại bỏ hoàn toàn khí thải oxit lưu huỳnh, oxit nitơ và các hạt mịn.

"Bằng cách này, chúng tôi có thể đạt được mục tiêu không gây ô nhiễm trong toàn bộ quá trình vận chuyển, từ điều hướng và cập bến đến bốc dỡ hàng hóa", ông Ma từ SDARI cho biết.

Tương lai hứa hẹn nhiều đột phá

Hiện tại, Công ty Vận tải biển Ninh Ba đang vận hành 32 tàu thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng, chiếm 57% tổng số tàu thuộc sở hữu của công ty, đánh dấu bước khởi đầu hình thành một đội tàu xanh quy mô lớn.

Ông Chen Xiaofeng, chủ tịch công ty, cho biết: "Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được những đột phá trong các lĩnh vực trọng điểm thông qua Ning Yuan Dian Kun. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng mô hình trình diễn đầu tiên của cả nước về tàu biển chạy hoàn toàn bằng điện, thúc đẩy việc mở rộng công nghệ điện thuần túy từ đường thủy nội địa sang vận tải biển. Chúng tôi mong muốn thiết lập một hệ thống kỹ thuật và vận hành hoàn chỉnh, có thể nhân rộng cho 'vận tải không phát thải carbon'."