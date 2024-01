Đi Thanh Trì, Sóc Sơn shopping? Nghe hoang đường nhưng thực sự là “thiên đường bát đĩa” của thị trường mua sắm

Trong bức tranh sôi động của thị trường bán lẻ hiện đại, Look Look đã nổi bật như một cơn gió mới, mang theo không chỉ những sản phẩm chất lượng mà còn là sứ mệnh về sự tiện lợi và tiết kiệm. Hôm nay, thương hiệu Look Look đứng trước một ngày quan trọng, ngày mà Look Look chính thức mở cửa ba cơ sở mới tại Hà Nội: 713 Hoàng Hoa Thám (Vĩnh Phúc, Ba Đình), K13 Ngã 3 Ngọc Hồi (Ngũ Hiệp, Thanh Trì) và Khu đô thị Mã Mới (Thị trấn Sóc Sơn).

Được biết, Look Look đến với thị trường chỉ trong 38 ngày làm việc - đây là kết quả của sự phối hợp ăn ý, tinh thần đồng đội của đội ngũ đến từ Tập đoàn Metaverse. Look Look là minh chứng cho tinh thần và mục tiêu: Mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng với giá cả bình dân nhất, ai cũng có thể tiếp cận được!

Với mức giá gây kinh ngạc, thậm chí khó tin cho các sản phẩm: chỉ 19k! Look Look gửi gắm thông điệp về sự tiết kiệm thông minh, đầy đủ nhưng không làm xót ví tiền.

Ước tính, mỗi cửa hàng có trên 200.000 sản phẩm, hơn 3000 chủng loại khác nhau, đáp ứng các nhu cầu từ chăm sóc cá nhân, chăm sóc nhà cửa, làm đẹp, sửa chữa...và chỉ đồng giá 19k. Mỗi sản phẩm trên kệ đều là kết quả của khả năng tối ưu hóa về chi phí logistics, tìm kiếm sản phẩm không ngừng nghỉ cũng như nỗ lực của đội ngũ Look Look trong suốt 38 ngày qua.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đây. Mục tiêu của Look Look trong năm 2024 không chỉ là mở 100 cơ sở trên toàn quốc và khu vực Đông Nam Á, mà còn là một cam kết về sự tiến bộ và phục vụ tốt hơn. Với sự hỗ trợ lớn từ các tập đoàn lớn như HMG và Metaverse, Look Look tự tin rằng mỗi thách thức sẽ trở thành một cơ hội mới để phát triển và hoàn thiện hơn.

Look Look sẵn lòng hợp tác chặt chẽ với các đối tác tại mỗi địa phương, kết hợp tinh thần sáng tạo và sự am hiểu sâu sắc về nhu cầu của khách hàng. Bằng cách liên kết với hệ thống chuẩn hoá của chuỗi, Look Look cam kết mang đến cho mọi người những sản phẩm đáng giá, dễ dàng tiếp cận và sử dụng. Look Look tin rằng, qua sự hợp tác này, chúng ta có thể tạo ra những trải nghiệm mua sắm thú vị và tiện lợi cho mọi khách hàng.

Và để tri ân sự ủng hộ từ khách hàng, trong tháng khai trương này, Look Look muốn dành tặng một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa cho mỗi đơn hàng từ 190k trở lên. Look Look tin rằng, những phong bao lì xì này không chỉ là một món quà, mà còn là một lời cảm ơn chân thành từ trái tim của Look Look.

Với Tết Nguyên đán đang đến gần, Look Look hứa hẹn sẽ là địa chỉ mua sắm lý tưởng cho mọi gia đình. Bước vào cửa hàng, bạn sẽ không chỉ tìm thấy những sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý, mà còn là một trải nghiệm mua sắm đầy niềm vui và hạnh phúc. Đến với Look Look, không cần phải lo lắng về giá, vì nơi đây luôn mang đến cho bạn sự hài lòng.