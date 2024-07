Nhiều người bắt đầu chán vàng?

Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kinh doanh vàng và 4 ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV) niêm yết mức 76,98 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng được giữ không đổi gần 1 tháng qua.

Giá vàng nhẫn được các thương hiệu niêm yết quanh mốc 75 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 74,65 - 75,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 74,68 - 75,98 triệu đồng/lượng. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 73,95 - 75,55 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.



Tuy nhiên, thời điểm này, người dân không mua được vàng miếng SJC dưới bất kỳ hình thức nào từ trực tuyến đến trực tiếp. Thậm chí, vàng nhẫn tại các cửa hàng thương hiệu lớn cũng ngừng bán ra khiến người dân bắt đầu chán vàng.

Vừa qua, Phòng An ninh kinh tế Công an TP Hà Nội xác định có nhóm đối tượng được thuê xếp hàng mua vàng do các ngân hàng thương mại nhà nước bán và bán lại cho doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc. Những biện pháp mạnh của Ngân hàng Nhà nước thời gian vừa qua như cung vàng đã góp phần giúp hạ nhiệt nhu cầu mua vàng của người dân. Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì giảm khoảng cách giá vàng trong nước với thế giới.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.324 USD/ounce, giảm 2 USD/ounce so với hôm qua. Giá vàng thế giới hiện tương đương 71 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.260 đồng/USD. Tại ngân hàng thương mại, giá USD quanh mức 25.223 - 25.473 đồng/USD mua vào - bán ra.