Trả góp dễ dàng, trúng vàng cực đã với thẻ trả góp Muadee by HDBank

Diễn ra từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 01/10/2024, "Trả góp Muadee – Trúng 1 cây vàng" là chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho các khách hàng có phát sinh giao dịch đầu tiên hợp lệ từ 200 nghìn đồng qua thẻ trả góp Muadee by HDBank. Giải thưởng là 01 lượng vàng SJC và 18 chỉ vàng SJC.

Theo đó, khi phát sinh giao dịch đầu tiên hợp lệ bằng thẻ trả góp Muadee by HDBank từ 200 nghìn đồng, khách hàng sẽ nhận được mã số dự thưởng để tham gia vòng quay may mắn. Kết quả dự kiến được công bố vào ngày 14/10/2024 trên các trang thông tin chính thức của Muadee by HDBank.

Ra mắt từ đầu năm 2023, Thẻ trả góp Muadee by HDBank là giải pháp thanh toán "Mua trước trả sau" trên ứng dụng Muadee by HDBank do Ngân hàng HDBank phát triển. Thẻ trả góp Muadee phát hành dưới dạng phi vật lý.

Thẻ trả góp Muadee sẽ tự động chuyển đổi trả góp thành 3- 4 kỳ thanh toán cho mọi giao dịch từ 50 nghìn đồng. Người dùng có thể tất toán trước kỳ hạn mà không mất phí. Trong suốt quá trình sử dụng, khách hàng không phải chịu phí mở thẻ, phí thường niên hay lãi suất, ngoại trừ một khoản phí nhỏ là phí giao dịch

Người dùng có thể trả góp online bằng cách chọn phương thức Visa và nhập số thẻ trả góp Muadee, hóa đơn sẽ được chuyển đổi trả góp 3 tháng trên ứng dụng Muadee.

Nếu mua sắm trực tiếp tại các thương hiệu liên kết với Muadee by HDBank người dùng chỉ cần quét mã QR. Khách hàng có thể theo dõi lịch thanh toán các đơn hàng, hạn mức mua sắm, thanh toán khi đến kỳ và thoải mái mua sắm, trả góp mọi lúc mọi nơi ngay trên ứng dụng Muadee.

Chi tiết chương trình "Trả góp Muadee - Trúng 1 cây vàng" tại: https://www.muadee.com.vn/tra-gop-muadee-trung-1-cay-vang

Tải Muadee tại đây: https://bit.ly/3XzSmAU